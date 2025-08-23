नई दिल्ली: देश में ड्रोन निर्माण को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है. ऐसे में ड्रोन निर्माण के लिए आईआईटी भी नए स्टार्टअप को सहयोग करके बढ़ावा दे रही है. इसी दिशा में आईआईटी कानपुर के छात्र विजय शंकर द्विवेदी ने अपने स्टार्टअप के माध्यम से देश का आधुनिक सोलर ऊर्जा द्वारा संचालित ड्रोन तैयार किया है. इस ड्रोन को हाल ही में दिल्ली के वसंत कुंज में लगाई गई स्टार्टअप प्रदर्शनी में दिखाया गया था.

ड्रोन की क्षमता एक बार में डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी तय करने की है. साथ ही यह ड्रोन लगातार 12 घंटे तक उड़ान भर सकता है. यह ड्रोन 3 किलो तक पेलोड ले जाने में भी सक्षम है. इसके साथ ही इसमें एक बैटरी भी लगाई गई है, ताकि अगर ड्रोन को सौर ऊर्जा से चार्ज होने का किसी भी कारण मौका ना मिले तो वह उस बैट्री से भी 50 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है. इस ड्रोन को 'तेजसवान' नाम दिया गया है.

एक बार में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है यह ड्रोन

ड्रोन के बारे में जानकारी देते हुए स्टार्टअप कंपनी माराल एयरोस्पेस के सीईओ विवेक कुमार पांडे ने बताया, ''हम आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप हैं. हमारी कंपनी सोलर ड्रोन के क्षेत्र में काम कर रही है. हमने देश का सबसे आधुनिक सौर ऊर्जा से संचालित ड्रोन बनाया है, जो एक बार में सौर ऊर्जा से चार्ज होने के बाद 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और समुद्र तल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है.'' उन्होंने दावा किया कि यह इस तरह का देश का पहला ड्रोन है. इसके जो हमने विंग्स तैयार किए हैं वह सोलर प्लेट से बने हुए हैं जिससे कि वह धूप से चार्ज होता है.

IIT कानपुर के स्टूडेंट ने तैयार किया सौर ऊर्जा से उड़ने वाला ड्रोन (ETV Bharat)

बादल होने की स्थिति में धूप न मिलने पर बैट्री से भी उड़ान भरना जारी रखता है यह ड्रोन

आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र और स्टार्टअप कंपनी के को फाउंडर विजय शंकर द्विवेदी ने बताया, ''मैंने आईटी कानपुर के स्पेस डिपार्टमेंट से पीएचडी करने के बाद देखा कि सरकार ड्रोन निर्माण के लिए काफी प्रोत्साहन दे रही है, इसलिए अपने साथी विवेक कुमार पांडे के साथ मिलकर मराल एयरोस्पेस के नाम से आईआईटी कानपुर के इनक्यूबेशन सेंटर की मदद लेकर स्टार्टअप शुरू किया. हमने इस ड्रोन में एक बैटरी भी लगाई है, ताकि कभी उड़ान के दौरान अगर धूप की जगह अचानक बादल हो जाए तो भी ड्रोन को उड़ान भरने में दिक्कत ना आए. धूप न मिलने की स्थिति में 50 किलोमीटर तक यह ड्रोन बैटरी के द्वारा भी उड़ान भर सकता है. इस ड्रोन का ट्रायल पूरा कर लिया गया है. अब इसकी कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयारी की जा रही है.''

एक बार में चार्ज होकर डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है ड्रोन (ETV Bharat)

बॉर्डर की निगरानी करने और आपदा में पीड़ितों का पता लगाने में बहुत उपयोगी है यह ड्रोन

ड्रोन के निर्माण में शामिल रहे विवेक कुमार पांडे ने बताया कि इस ड्रोन का इस्तेमाल करने में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने भी अपने-अपने क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए काफी रुचि दिखाई है. ड्रोन में दो तरह के कैमरे लगे हुए हैं, जिनसे टारगेट की क्लोज वॉचिंग और मॉनिटरिंग आसानी से की जा सकती है. उन्होंने बताया तीनों सेनाओं के अधिकारी और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत हुई है. बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अनिल चौहान भी हमारी निर्माण की तकनीक और लैब का निरीक्षण कर चुके हैं.

इंडिया में अभी तक 10 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले ड्रोन का ही हो रहा इस्तेमाल

विवेक कुमार पांडे ने बताया, ''इंडिया में इस समय जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी रेंज 10 से 20 किलोमीटर तक या दो से तीन घंटे तक ही उड़ान भरने की है. जबकि, उनकी तुलना में ड्रोन तेजसवान कई गुना ज्यादा 12 घंटे तक उड़ान भरने और 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है.''

उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा से संचालित होने के कारण इसमें फ्यूल का भी खर्चा नहीं है. इसकी जो एप्लीकेशन है वह आईएस और इंटेलिजेंस सर्विलांस की रिकॉग्निशन में है. उन्होंने बताया कि इसकी कीमत अभी तय नहीं की है, क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में जाने की तैयारी चल रही है. मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब इसे मार्केट में भेजा जाएगा उसे समय हम इसकी कीमत तय कर लेंगे.

IIT कानपुर के स्टूडेंट ने तैयार किया देश का पहला सौर ऊर्जा से उड़ने वाला ड्रोन 'तेजसवान', (ETV Bharat)

किस तरह अधिक उपयोगी हैं यह ड्रोन

विवेक ने बताया कि अभी पहला ड्रोन तैयार होकर ट्रायल में पास हो चुका है. अब इसकी कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम तैयारी कर रहे हैं. जैसा सेना से ऑर्डर मिलेगा उस हिसाब से हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे. बॉर्डर की निगरानी, जंगल की आग की निगरानी, आपदा के समय पीड़ितों का पता लगाने और उनका आसानी से रेस्क्यू करने में मदद के लिए भी यह ड्रोन कारगर है.

विवेक ने यह भी बताया कि इस ड्रोन से बॉर्डर इलाकों में सिक्योरिटी इंटेलिजेंस और दुश्मन की गतिविधियों की भी निगरानी की जा सकती है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने तुर्कीए द्वारा दिए गए ड्रोन का अधिक इस्तेमाल किया. इसी तरीके से हमारे ड्रोन का इस्तेमाल भी किसी भी ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन के लिए सेना द्वारा किया जा सकता है.

सितंबर में भरी जाएगी फाइनल उड़ान

विवेक कुमार पांडे ने बताया कि अब सभी तरह से ट्रायल पूरा करने के बाद हमने इसकी फाइनल उड़ान सितंबर में भरने की तैयारी की है. तब तक मैन्युफैक्चरिंग की योजना भी बनाई जा रही है. सितंबर की फाइनल उड़ान के बाद हमारा यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा. उन्होंने बताया कि हम आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप हैं और आईआईटी कानपुर द्वारा अपने कैंपस में ही हमें जगह आवंटित की गई है, जहां से हमने अपना इस ड्रोन को बनाने का काम 2 साल पहले शुरू किया था. फिर कुछ समय बाद हमने अपनी यह स्टार्टअप कंपनी बनाई और फिर इस ड्रोन को डेवलप करने के काम में जुट गए.

