आईआईटी जोधपुर ने मॉडल विकसित किया है, जो 13 प्रमुख भारतीय भाषाओं में सीन टेक्स्ट पढ़ने में समर्थ हैं.

IIT जोधपुर ने बनाया लैंग्वेज AI
IIT जोधपुर ने बनाया लैंग्वेज AI (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2025 at 2:26 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 3:06 PM IST

जोधपुर : आईआईटी जोधपुर के होनहारों ने देश में भाषाई चुनौतियों को खत्म करने के लिए नवाचार किया है. इसके तहत कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग की रिसर्च टीम ने स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक विकसित की है. आईआईटी के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर आनंद मिश्रा की अगुवाई में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप परियोजना 'भाषिनी' के तहत, लेटेस्ट मॉडल विकसित किए हैं, जिसके माध्यम से तस्वीर में नजर आने वाली भारतीय भाषा को पढ़कर उसका अनुवाद किया जा सकता है. अब तक व्यवसायिक रूप से इस तरह का काम अंग्रेजी पर केंद्रित कॉमर्शियल तकनीक से होते रहे हैं, लेकिन इसके ठीक विपरित आईआईटी जोधपुर ने ओपन-सोर्स एपीआई तैयार किए हैं, जो 13 प्रमुख भारतीय भाषाओं में सीन टेक्स्ट पढ़ने में समर्थ हैं.

दरअसल, अंग्रेजी भाषा की तकनीक में चैट जीपीटी जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तेजी से बढ़े हैं, लेकिन भारतीय भाषाओं की सेवा में काफी कमी रही है. आईआईटी जोधपुर की इस पहल ने इस अंतर को भरने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है. प्रो. आनंद मिश्रा के नेतृत्व में विजन, लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप (VL2G) ने सफलता की घोषणा की है. यह तकनीक भारतीय भाषाओं की बाधाओं को तोड़ने के साथ-साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में भी योगदान देगी.

प्रोफेसर आनंद मिश्रा (ETV Bharat Jodhpur)

13 भाषाओं को पढ़ने में आसानी : केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट 'भाषिनी' के तहत जो मॉडल विकसित किए गए हैं, वे 13 प्रमुख भारतीय भाषाओं में सीन टेक्स्ट पढ़ने में समर्थ हैं. इन भाषाओं में हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, असमिया, ओड़िया, मणिपुरी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं. प्रोफेसर आनंद मिश्रा ने बताया कि हमने इंडिक फोटो ओसीआर डेवलप किया है, जो कि एक ओपन सोर्स मॉडल है. पूरी तरह से स्वदेशी मॉडल है. यह साइन बोर्ड और स्ट्रीट साइन में इंडियन लैंग्वेज को रीड करने और ट्रांसलेट करने के लिए बनाए गए हैं.

निशुल्क उपयोग हर कोई कर सके : प्रो. मिश्रा का कहना है कि हम ऐसी भारतीय तकनीक बना रहे हैं, जिसका मुफ्त उपयोग सब कर सकें. भारतीय भाषाओं को पहचाना, हमारी संस्कृति बचाने पर काम हो सकेगा. हम चाहते हैं कि भारत दुनिया में एआई तकनीक में सिरमौर बने, साथ ही अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों के हिसाब से नए समाधान भी दे. समाज में भाषा के कारण होने वाली परेशानियों को कम कर सकते हैं. इससे करोड़ों भारतीयों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल भी आसान हो सकेगा.

प्राचीन ग्रंथों का एआई के माध्यम से संरक्षण : आईआईटी के दूसरे प्रोजेक्ट में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) और TIH-iHUB दृष्टि के सहयोग से संस्कृत, पाली, तेलुगु और अन्य भाषाओं में लिखी गई प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल रूप से संरक्षित और पुर्नस्थापित किया जा रहा है. डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन तकनीक से खराब हो चुकी पांडुलिपियों को ठीक कर तैयार किया जा रहा है.

ओसीआर सिस्टम भी विकसित कर रहा : प्रो. मिश्रा ने बताया कि 'हिस्टोरिकल मैनुस्क्रिप्ट्स' को जनरेटिव एआई के माध्यम से रिस्टोर कर रहे हैं. हिस्टोरिकल मैनुस्क्रिप्ट्स जो हमारे प्राचीन इतिहास से लिए हुए हैं, उन्हें डिजिटाइज करने की जरूरत भी है. अमूल्य ग्रंथों को डिजिटाइज करने के लिए ओसीआर सिस्टम भी विकसित कर रहा है. यह कोशिश भारत की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने के साथ-साथ नए अनुवाद, तुलनात्मक अध्ययन और विषयों में ज्ञान की पुनरावृत्ति को सक्षम बनाएगा.

एआई से सेफ्टी मॉनिटरिंग : आईआईटी के वैज्ञानिक हर क्षेत्र में तकनीक के माध्यम से चीजें आसान बनाने में जुटे हैं. इसके तहत वीडियो तकनीक को और बेहतर बनाने पर काम कर रही है. एक्सेंचर लैब्स के साथ मिलकर, प्रोफेसर मिश्रा के एक पीएचडी छात्र ने एक नई तकनीक (फाइन-ग्रेड वीडियो अंडरस्टैंडिंग) बनाई है, जो वीडियो में छुपी हुई चीजों को ढूंढने और इसे ट्रैक करने में सक्षम है. इससे काम की जगह पर लोगों के हुनर की जांच, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग, अस्पताल, स्कूल जैसी जगहों पर वीडियो की मदद से काम को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है.

भाषिणी एप्लीकेशन से ले सकते हैं उपयोगः प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि उनके द्वारा तैयार किए गए ओपन सोर्स टूल्स को भारत सरकार के भाषिणी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेटेड करने का काम शुरू हो चुका है. इस एप्लीकेशन पर टूल्स के फीचर्स का उपयोग किया जा सकता है. यह एप्लीकेशन सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है.

