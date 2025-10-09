ETV Bharat / bharat

नक्सल संगठन में मतभेद का खुलासा, अब तक 8 पर्चे जारी, बस्तर आईजी ने कहा सरेंडर करें नक्सली

सुरक्षाबलों के एंटी नक्सल ऑपरेशन से नक्सलियों के बीच मतभेद पैदा हो गया है. अब तक नक्सल संगठन से 8 पत्र जारी हो चुके हैं.

Differences in Naxalite organization
नक्सल संगठन में मतभेद (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 9, 2025 at 8:54 PM IST

बस्तर: सुरक्षा बलों के नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का बस्तर में व्पापक असर दिख रहा है. बस्तर में माओवादी संगठन के भीतर मंथन तेज हो गया है. अब तक नक्सलियों के संगठन से कुल 8 पत्र जारी हो चुके हैं. नक्सल संगठन के कार्यकर्ताओं में सरेंडर करने की इच्छा भी जाग रही है. इस पर बस्तर आईजी की तरफ से बयान आया है. बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की है.

नक्सल संगठन में जारी है मंथन का दौर: माओवादी संगठनों के भीतर अब एक बड़ा मंथन चलता नजर आ रहा है. पिछले एक महीने में माओवादियों की ओर से आठ प्रेस नोट जारी किए गए हैं. जिनमें संगठन के शीर्ष नेताओं ने हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के संकेत दिए हैं. केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय उर्फ पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू द्वारा जारी इन प्रेस नोटों में साफ तौर पर यह कहा गया है कि वे अब सामाजिक और राजनीतिक माध्यमों से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं.

बस्तर आईजी सुंदरराज पी (ETV BHARAT)

नक्सलियों के प्रेस नोट पर बस्तर आईजी का बयान: बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि माओवादियों का लगातार प्रेस नोट जारी हो रहा है. इसमें अभय जो केंद्रीय कमेटी का सदस्य है उसने प्रेस नोट जारी करके हथियार छोड़ने की बात कही है. इस पहल का समर्थन उत्तर बस्तर, गढ़चिरोली और माड़ डिवीजन कमेटी ने भी किया है. हालांकि, तेलंगाना स्टेट कमेटी ने इस दावे का खंडन करते हुए एक अलग प्रेस नोट जारी किया था. जिससे यह संकेत मिलता है कि संगठन के भीतर मतभेद की स्थिति बनी हुई है.

बस्तर पुलिस ने इन सभी पत्रों को जांच के दायरे में लिया है और सत्यता की पुष्टि की जा रही है. पिछले एक महीने में माओवादी संगठन की ओर से आठ प्रेस नोट जारी किए गए हैं, जिनकी जांच जारी है. माओवादी नेताओं के पास अब एक ही विकल्प बचा है. वे हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट आएं- सुंदरराज पी, बस्तर आईजी

सरेंडर करने वाले नक्सलियों का स्वागत: बस्तर आईजी ने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी माओवादी समूह या व्यक्ति आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में आना चाहते हैं, उनका स्वागत किया जाएगा और पुनर्वास की पूरी सुविधा दी जाएगी.

सरेंडर नहीं करेंगे तो होगा एक्शन: बस्तर आईजी ने नक्सलियों को चेतावनी दी है कि अगर माओवादी संगठन हिंसक गतिविधियां जारी रखते हैं तो पुलिस की कार्रवाई और सख्त होगी.

अब समय कम बचा है, इसलिए नक्सली हिंसा छोड़कर शांति का रास्ता अपना लें, यही उनके लिए बेहतर होगा- सुंदरराज पी, आईजी बस्तर

बस्तर आईजी ने साफ संदेश दिया है कि अगर नक्सलियों ने सरेंडर कर मुख्य धारा में शामिल होने का रास्ता नहीं चुना तो उनके खिलाफ एक्शन जारी रहेगा. इसलिए नक्सलियों के पास अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है. उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर करना होगा.

