ETV Bharat / bharat

नक्सल संगठन में मतभेद का खुलासा, अब तक 8 पर्चे जारी, बस्तर आईजी ने कहा सरेंडर करें नक्सली

बस्तर: सुरक्षा बलों के नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का बस्तर में व्पापक असर दिख रहा है. बस्तर में माओवादी संगठन के भीतर मंथन तेज हो गया है. अब तक नक्सलियों के संगठन से कुल 8 पत्र जारी हो चुके हैं. नक्सल संगठन के कार्यकर्ताओं में सरेंडर करने की इच्छा भी जाग रही है. इस पर बस्तर आईजी की तरफ से बयान आया है. बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की है.

नक्सल संगठन में जारी है मंथन का दौर: माओवादी संगठनों के भीतर अब एक बड़ा मंथन चलता नजर आ रहा है. पिछले एक महीने में माओवादियों की ओर से आठ प्रेस नोट जारी किए गए हैं. जिनमें संगठन के शीर्ष नेताओं ने हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के संकेत दिए हैं. केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय उर्फ पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू द्वारा जारी इन प्रेस नोटों में साफ तौर पर यह कहा गया है कि वे अब सामाजिक और राजनीतिक माध्यमों से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं.

बस्तर आईजी सुंदरराज पी (ETV BHARAT)

नक्सलियों के प्रेस नोट पर बस्तर आईजी का बयान: बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि माओवादियों का लगातार प्रेस नोट जारी हो रहा है. इसमें अभय जो केंद्रीय कमेटी का सदस्य है उसने प्रेस नोट जारी करके हथियार छोड़ने की बात कही है. इस पहल का समर्थन उत्तर बस्तर, गढ़चिरोली और माड़ डिवीजन कमेटी ने भी किया है. हालांकि, तेलंगाना स्टेट कमेटी ने इस दावे का खंडन करते हुए एक अलग प्रेस नोट जारी किया था. जिससे यह संकेत मिलता है कि संगठन के भीतर मतभेद की स्थिति बनी हुई है.