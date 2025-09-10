ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में गायब हो गए 7,375 बाउंड्री पिलर, सख्त हुई केंद्र सरकार, जांच पर भी उठाए सवाल

किरनकांत शर्मा, देहरादून: अपनी कार्यशैली को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की एक जांच से उत्तराखंड वन महकमे में फिर से हड़कंप मचा हुआ है. इस बार उन्होंने पहाड़ों की रानी मसूरी में बड़े पैमाने पर मुनारे यानी बाउंड्री पिलर गायब होने के मामले की जांच की. जिसकी रिपोर्ट केंद्र को भी भेजी. जिस पर अब केंद्र का जवाब आया है.

पूरे मामले में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड शासन को पत्र लिख कर कहा है कि मामला बेहद गंभीर है. लिहाजा, दोषियों पर कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जब जांच में सभी बातें साफ हो गई है तो दोबारे से जांच अन्य अधिकारी से क्यों करवाई जा रही है?

IFS संजीव चतुर्वेदी की जांच में बड़ा खुलासा: उत्तराखंड के मसूरी वन प्रभाग से 7,375 बाउंड्री पिलरों के गायब होने का बड़ा मामला सामने आया है. यह खुलासा किसी सामान्य जांच का परिणाम नहीं. बल्कि, देश के चर्चित भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की विस्तृत जांच रिपोर्ट में सामने आया है.

संजीव चतुर्वेदी जो अपनी कार्यशैली और जांचों के लिए देश में कई बार चर्चा में आ चुके हैं. उन्होंने मसूरी वन प्रभाग में बाउंड्री पिलरों को लेकर 300 से ज्यादा पन्नों की जांच रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपी थी.

इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि डिमार्केशन यानी बाउंड्री पिलरों की भारी संख्या में गायब होना, न केवल भ्रष्टाचार और लापरवाही का उदाहरण है. बल्कि, यह उत्तराखंड के पर्यावरण और जंगलों के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

मसूरी वन प्रभाग (फाइल फोटो- ETV Bharat)

केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से तलब की रिपोर्ट: इस रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार हरकत में आई है. मामले में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सहायक महानिदेशक नीलिमा शाह ने उत्तराखंड शासन को पत्र लिखकर इस पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है.

मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि इतने बड़े पैमाने पर पिलरों का गायब होना, कोई सामान्य घटना नहीं है. यह वन क्षेत्र की सीमाओं और सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है. साथ ही पत्र में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है.

मसूरी का महत्व और पर्यावरण पर खतरा: पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के पर्यटन मानचित्र पर एक विशेष स्थान रखती है. यहां के जंगल न केवल प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं. बल्कि, जैव विविधता और जलवायु संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.