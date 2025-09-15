ETV Bharat / bharat

अगर अवैधता पाई गई तो बिहार में SIR की पूरी प्रक्रिया रद्द की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर चुनावी राज्य बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में कोई भी अवैधता पाई जाती है, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि वह यह मानकर चल रही है कि भारत का चुनाव आयोग (ECI) एक संवैधानिक संस्था होने के नाते बिहार में एसआईआर के दौरान कानून का पालन कर रहा होगा.

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह भारत के चुनाव आयोग को देश भर में वोटर लिस्ट के रिवीजन के लिए इसी तरह की प्रक्रिया करने से नहीं रोक सकती. पीठ ने कहा कि बिहार एसआईआर मामले में उसका फैसला पूरे देश में एसआईआर पर लागू होगा.

सभी राज्यों के लिए SIR पर याचिकाकर्ताओं की चिंताएं

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने पीठ से आग्रह किया कि चुनाव आयोग को पूरी प्रक्रिया पूरी करने दी जाए और इसके पूरा होने के बाद अदालत इस प्रक्रिया का बेहतर आकलन कर सकेगी.

याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि जहां तक अन्य राज्यों का संबंध है, चुनाव आयोग एसआईआर के संबंध में आगे बढ़ रहा है और 10 सितंबर को सभी राज्यों के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी. शंकरनारायणन ने कहा कि अन्य राज्यों के साथ आगे बढ़ने और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं है.

पीठ ने कहा कि अदालत भारत के चुनाव आयोग को देश के अन्य हिस्सों में इसी तरह की प्रक्रिया करने से कैसे रोक सकती है. पीठ ने कहा, "एक बार यह सस्पेंस अवधि समाप्त हो जाए, तो कितने लोगों को नोटिस जारी किया गया है? उनमें से कितनों ने जवाब दिया है? उनमें से कितने अपने दावों के निपटारे के लिए आगे आए हैं..."

अगर बिहार एसआईआर मैथड अवैध है, तो इसे रद्द कर दिया जाएगा

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि बिहार में रहने वाले एक नागरिक के तौर पर मुझे इस चुनाव में वोट देने से क्यों रोका जाए, क्योंकि एक अवैध कार्यप्रणाली अपनाई गई है

इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि अगर कोई भी कार्यप्रणाली अवैध है, तो अदालत उसे रद्द कर देगी और कहा, "हम निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे..." एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने मामले की जल्द विस्तृत सुनवाई की मांग की. जस्टिस कांत ने कहा, "वे जहां भी प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव कर रहे हैं और इस बीच, हम जो भी फैसला सुनाएंगे, वह निश्चित रूप से वहां लागू होगा..."