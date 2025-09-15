ETV Bharat / bharat

अगर पति-पत्नी का तलाक हो जाए तो किसे मिलेगा PF अकाउंट में जमा पैसा? जानें

अगर पति-पत्नी का तलाक हो जाए तो किसे मिलेगा PF अकाउंट में जमा पैसा ( सांकेतिक तस्वीर (Getty Images) )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 15, 2025 at 7:25 PM IST 2 Min Read