डिलीवरी लेते वक्त कार का हो जाए एक्सीडेंट, तो कौन करेगा नुकसान की भरपाई? जानें
जब कोई ग्राहक नया वाहन खरीदता है, तो आमतौर उसकी डिलीवरी से पहले पर वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी जारी कर दी जाती है.
Published : September 11, 2025 at 7:43 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के निर्माण विहार में एक महिला ग्राहक ने पूजा-अर्चना के दौरान उत्साह में गलती से कार का एक्सीलेटर तेजी से दबा दिया, जिससे कार पहली मंजिल के शीशे को तोड़ते हुए नीचे सड़क पर आ गिरी. इस हादसे में गंभीर चोट नहीं आई क्योंकि एयरबैग खुल गया, लेकिन कार और आसपास खड़ी बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जानकारी के मुताबिक घटना के बाद महिला और कर्मचारी को मामूली चोटे आईं है. उन्हें पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. इस घटना के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि नई कार की डिलीवरी के दौरान कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, तो उसका नुकसान कौन भरेगा और इंश्योरेंस क्लेम कैसे होगा?
दरअसल, जब कोई ग्राहक नया वाहन खरीदता है, तो आमतौर उसकी डिलीवरी से पहले पर वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी जारी कर दी जाती है. यानी कार डिलीवर होने से पहले ही उसका इंश्योरेंस एक्टिव हो जाता है. इसलिए अगर डिलीवरी के दौरान या शोरूम से निकलते ही वाहन का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है.
क्या हैं नियम?
नियमों के अनुसार जब वाहन की डिलीवरी पूरी होती है, तो वाहन का रजिस्ट्रेशन ग्राहक के नाम पर होता है और इंश्योरेंस पॉलिसी चालू हो जाती है. ऐसे में वाहन का मालिकाना हक और जिम्मेदारी ग्राहक की होती है. इसलिए अगर ड्राइविंग में कोई दुर्घटना होती है, ग्राहक इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है. हालांकि, अगर किसी कारण पॉलिसी और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो, इसकी जिम्मेदारी शोरूम या वाहन विक्रेता की होगी
कौन करेगा भरपाई?
कानून के मुताबिक जैसे ही वाहन की डिलीवरी ग्राहक को कर दी जाती है (यानी आरसी ट्रांसफर, इंश्योरेंस दस्तावेज, और कार की चाबी मिल जाए), गाड़ी की जिम्मेदारी ग्राहक की हो जाती है. हालांकि, ज्यादातर मामलों में शोरूम डिलीवरी से पहले ही कार का इंश्योरेंस करवा देता है, इसलिए एक्सीडेंट की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी को ही करना पड़ता है.
इंश्योरेंस क्लेम के लिए क्या करें?
इंश्योरेंस क्लेम के लिए सबसे जरूरी कदम यह है कि हादसे की सूचना तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को दी जाए. इसके साथ ही पुलिस रिपोर्ट (जरूरत पड़ने पर), तस्वीरें और आवश्यक दस्तावेज इकट्ठे रखे. सूचना मिलने के बाद कंपनी एक सर्वेयर भेजती है जो नुकसान का आकलन करता है और क्लेम प्रोसेस करता है.
