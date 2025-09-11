ETV Bharat / bharat

डिलीवरी लेते वक्त कार का हो जाए एक्सीडेंट, तो कौन करेगा नुकसान की भरपाई? जानें

September 11, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली के निर्माण विहार में एक महिला ग्राहक ने पूजा-अर्चना के दौरान उत्साह में गलती से कार का एक्सीलेटर तेजी से दबा दिया, जिससे कार पहली मंजिल के शीशे को तोड़ते हुए नीचे सड़क पर आ गिरी. इस हादसे में गंभीर चोट नहीं आई क्योंकि एयरबैग खुल गया, लेकिन कार और आसपास खड़ी बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जानकारी के मुताबिक घटना के बाद महिला और कर्मचारी को मामूली चोटे आईं है. उन्हें पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. इस घटना के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि नई कार की डिलीवरी के दौरान कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, तो उसका नुकसान कौन भरेगा और इंश्योरेंस क्लेम कैसे होगा? दरअसल, जब कोई ग्राहक नया वाहन खरीदता है, तो आमतौर उसकी डिलीवरी से पहले पर वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी जारी कर दी जाती है. यानी कार डिलीवर होने से पहले ही उसका इंश्योरेंस एक्टिव हो जाता है. इसलिए अगर डिलीवरी के दौरान या शोरूम से निकलते ही वाहन का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है.