नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को पत्रकार अभिसार शर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें कथित तौर पर राज्य की नीतियों की आलोचना करने वाले एक वीडियो पोस्ट को लेकर असम पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है.यह मामला जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष आने की संभावना है. शर्मा ने अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी के माध्यम से याचिका दायर की है.

याचिका में कहा गया है कि एफआईआर एक निजी व्यक्ति द्वारा उनके यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के खिलाफ की गई शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने 3,000 बीघा आदिवासी भूमि एक निजी संस्था को आवंटित करने की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया था और आदिवासी भूमि अधिकारों, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और लोकतांत्रिक जवाबदेही को प्रभावित करने वाले सरकारी फैसलों को उजागर किया था.

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपलोड किया गया वीडियो हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट में इस तरह के आवंटन के संबंध में हुई कार्यवाही से लिया गया है और उसके बाद सत्ताधारी सरकार की गंभीर सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विभाजनकारी राजनीति करने के लिए आलोचना की गई है.

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के बयान मनगढ़ंत नहीं हैं, बल्कि तथ्यों पर आधारित हैं, जिनकी पुष्टि असम के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए भाषणों के मूल वीडियो क्लिप से होती है. इसमें आगे कहा गया है कि सरकारी नीतियों, कार्यप्रणाली या राजनीतिक रणनीतियों की आलोचना धारा 152 बीएनएस के तहत अपराध नहीं है.

याचिका में कहा गया है, "लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि की सार्वजनिक जांच और आलोचना होती रहती है. याचिकाकर्ता ने किसी भी बिंदु पर हिंसा, विद्रोह या सार्वजनिक अव्यवस्था का आह्वान नहीं किया है. बयान विभाजनकारी बयानबाजी के इस्तेमाल पर सवाल उठाने और शासन की विफलताओं को उजागर करने तक ही सीमित हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है."

"राम राज्य" का मजाक उड़ाने के आरोपों पर याचिका में कहा गया है, "'राम राज्य' का संदर्भ राजनीतिक संदर्भ में घोषित आदर्शों और वास्तविक शासन के बीच के अंतर को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था. राजनीतिक आदर्श और नारे, एक बार पार्टियों द्वारा अपना लिए जाने के बाद, वैध बहस का विषय बन जाते हैं. ऐसे में उनके कार्यान्वयन की आलोचना को धर्म या राष्ट्रीय एकता को बदनाम करने के रूप में नहीं देखा जा सकता."

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री के उन भाषणों का हवाला दिया है जिनमें सांप्रदायिक बयानबाजी का इस्तेमाल किया गया था और ये याचिकाकर्ता की मनगढ़ंत बातें नहीं थीं, बल्कि सार्वजनिक डोमेन में मौजूद राजनीतिक भाषणों का दस्तावेजीकरण था.

राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले बयानों के आरोपों को लेकर याचिका में तर्क दिया गया है कि राष्ट्रीय एकता एक संप्रभु राज्य के रूप में भारत की एकता को दर्शाती है और किसी मुख्यमंत्री की नीतियों और राजनीति की आलोचना को किसी भी तरह से भारत की एकता पर हमला नहीं माना जा सकता.

बता दें कि शर्मा के खिलाफ गुवाहाटी अपराध शाखा पुलिस स्टेशन में एक निजी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था. आरोप लगाया गया है कि शर्मा द्वारा 8 अगस्त को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो से राज्य के अधिकारियों के बीच सांप्रदायिक तनाव और अविश्वास पैदा हो रहा है. शर्मा पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं, जिनमें धारा 152 और 196 (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) शामिल हैं, के तहत मामला दर्ज किया गया है.

