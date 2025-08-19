नई दिल्ली: आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए अहम दस्तावेज है. यही वजह कि आए दिन इसको लेकर कुछ न कुछ चर्चा होती रहती है. सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसे अनिवार्या माना जाता है. वहीं, इसे कभी पुख्ता दस्तावेज मानने से इनकार कर दिया जाता है

इसके चलते कई बार लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि आखिर आधार कार्ड किस काम का है? कई लोग सवाल करते हैं कि जब आधार बनाने के लिए बायोमेट्रिक जानकारी ली जाती है और ये हर चीज से लिंक है तो इसे क्यों पुख्ता दस्तावेज नहीं माना जा रहा है. खासकर इसे नागरिकता प्रमाण नहीं माना जाता.

इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट भी यह कह चुका है आधार को निर्णायक दस्तावेज नहीं माना जा सकता है. ये नागरिकता का पक्का प्रमाण नहीं हो सकता है. गौरतलब है कि आधार कार्ड पर साफ तौर पर लिखा कि 'आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या फिर जन्मतिथि का नहीं. इसका इस्तेमाल वेरिफिकेशन के साथ किया जाना चाहिए.

ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आधार किसी भी भारतीय की नागरिकाता का प्रमाण नहीं तो इसका काम क्या है? अगर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

धोखाधड़ी रोकने में मदद

आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिससे आपकी पहचान होती है.यानी एक शख्स सिर्फ एक ही आधार रख सकता है. साथ ही दो लोगो का आधार एक नहीं हो सकता है. इससे धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलती है और कोई भी शख्स दूसरे के नाम या पहचान से कोई गलत काम करते हैं.

किस काम आता है आधार?

आधार कार्ड का इस्तेमाल आप सिम खरीदने के लिए कर सकते हैं. इसके अलावा आधार कार्ड का इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी सकते हैं. यह सभी सरकारी दफ्तरों में मान्य है. इसलिए इसका इस्तेमाल सरकारी योजनाओं के लिए भी किया जा सकता है.

इतना ही नहीं LPG सब्सिडी, पेंशन या फिर किसी प्रकार स्कॉलरशिप के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होता है. बैंक अकाउंट या फिर किसी भी चीज में KYC के लिए भी आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है.

यह भी पढ़ें- 8वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों के लिए झटका, 2028 तक करना पड़ सकता है इंतजार!