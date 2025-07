ETV Bharat / bharat

IED ब्लास्ट में 4 ग्रामीण जख्मी, बीजापुर के मद्देड़ में माओवादियों ने किया था बम प्लांट - IED BLAST IN BIJAPUR

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : July 14, 2025 at 6:52 AM IST | Updated : July 14, 2025 at 7:09 AM IST 5 Min Read

बीजापुर: नक्सल प्रभावित मद्देड़ थाना इलाके में माओवादियों के लगाए बम की चपेट में 4 ग्रामीण आ गए. आईईडी की चपेट में आने से ग्रामीण बुरी तरह से जख्मी हो गए. जख्मी गांव वालों को जिला अस्पताल बीजापुर में भर्ती कराया गया है. घायल ग्रामीणों की हालत स्थिर बनी हुई है. नक्सलियों के लगाए बम की चपेट में आए ग्रामीण: मद्देड़ थाना पुलिस के मुताबिक माओवादियों ने बंदेपारा जाने वाले रास्ते पर बम को प्लांट किया था. जमीन के नीचे लगाए गए बम को ग्रामीण नहीं देख पाए. ग्रामीणों का पैर जैसे ही बम पर पड़ा प्रेशर बम जोरदार धमाके के साथ फट गए. ग्रामीण बंदेपारा के रास्ते दूसरे गांव की ओर जा रहे थे. जिस जगह पर बम को लगाया गया था वो धनगोल गांव के करीब है. ब्लास्ट में एक ग्रामीण का पैर बुरी तरह से जख्मी हुआ है. बाकी तीन लोगों को मामूली चोटें आई हैं.

