कुरुक्षेत्र: हरियाणा के किसान इन दिनों परम्परागत खेती को छोड़ आधुनिक खेती का रूख कर रहे हैं. अधिकतर किसान फलों की खेती कर अच्छी पैदावार के साथ अच्छी कमाई भी कर रहे हैं. कुरुक्षेत्र के हाथिरा गांव के रहने वाले सुरेंद्र एक प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने 5 साल पहले यूट्यूब देखने के बाद "ताइवान पिंक अमरूद" की किस्म का बाग लगाया था. इस बाग से अब वह एक एकड़ से 1 साल में लाखों रुपए कमा रहे हैं.

क्यों खास है "ताइवान पिंक अमरूद" की किस्म ? : "ताइवान पिंक अमरूद" को "थाई पिंक अमरूद" भी कहा जाता है. इस किस्म का अमरूद अपने मीठे स्वाद और सुगंधित गुलाबी गूदे के लिए जाना जाता है. ये पौधा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है. इस वैराइटी के पौधे को भरपूर धूप और गर्म तापमान की आवश्यकता होती है. इस किस्म के पौधे जल्दी फल देते हैं. कई बार रोपण के 6 महीने बाद ही पौधा फल देने लगता है. यह किस्म उच्च पैदावार के लिए जानी जाती है. इस किस्म के एक फल का वजन 300 से 600 ग्राम तक हो सकता है. "ताइवान पिंक अमरूद" से जूस, जैम और अन्य मिठाइयां तैयार होती है. यह किस्म अलग-अलग तरह की मिट्टी में उगाई जा सकती है. इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है.

"ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से बंपर कमाई (Etv Bharat)

ऐसे की शुरुआत: कुरुक्षेत्र में "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती कर अच्छी कमाई करने वाले किसान सुरेन्द्र सिंह ढिल्लों से ईटीवी भारत ने बातचीत की. किसान सुरेंद्र ढिल्लों ने बताया कि उन्होंने साल 2019 में इसकी खेती शुरू की थी. पहले यूट्यूब पर अमरूद की बागवानी के कई वीडियो देखे. इसके बाद परंपरागत तरीके की खेती को छोड़कर आधुनिक तरीके की खेती करने की सोची.उन्होंने अमरूद का बाग लगाने की सोची. सुरेन्द्र ने अपने खेत में "ताइवान पिंक अमरूद" की वैरायटी का बाग लगाया है, जो ताइवान देश की वैरायटी है. उसने इसके पौधे आंध्र प्रदेश से मंगवाए थे. उसके बाद उन्होंने दो एकड़ में इसका बाग लगाया था.

ताइवान पिंक अमरूद इसलिए है ख़ास... (Etv Bharat)

टेस्ट में बेस्ट, अन्य वैरायटी से अलग : इस किस्म के टेस्ट के बारे में सुरेन्द्र ने बताया कि जिस प्रकार से इस अमरूद का नाम है, उसी तरह इसका स्वाद भी काफी लाजवाब होता है. यह अंदर से पिंक कलर का होता है और खाने में भी काफी लाजवाब होता है. इस वैरायटी की खास बात यह है कि यह 10 से 15 दिनों तक आसानी से स्टोर किया जा सकता है, जबकि अन्य दूसरी वैरायटी को इतने लंबे समय तक स्टोर करना मुश्किल होता है. दूसरी वैरायटी जल्दी खराब हो जाती है. हालांकि ये वैरायटी जल्दी खराब नहीं होती. अगर किसान इसको अपने खेत से आज तोड़ता है तो करीब 10 से 15 दिन तक ये खराब नहीं होता. ऐसे में ट्रांसपोर्ट में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती, इसलिए ये दूसरी वैरायटी से काफी अलग है.

ताइवान पिंक अमरूद से मालामाल (Etv Bharat)

1 साल के बाद होती है फ्रूटिंग शुरू: किसान सुरेन्द्र ने एक एकड़ में दो हजार पौधे लगाए हैं. इस बारे में सुरेन्द्र बताते हैं कि उन्होंने अपने खेत में हाई डेंसिटी पर अमरूद का बाग लगाया था, जिसमें उन्होंने एक एकड़ में 2000 पौधे लगाए थे. इस वैरायटी की खास बात यह होती है कि इसमें तीन-चार साल तक इंतजार नहीं करना होता. इसमें पहले साल से ही फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, जिसके चलते किसान को अच्छा मुनाफा होता है. पहले साल फ्रूटिंग काफी कम होती है लेकिन किसान पहले साल में अपने खर्च के साथ थोड़ा मुनाफा कमा लेता है. ऐसे में किसानों को दिक्कत नहीं होती. हाई डेंसिटी पर बाग लगाने का उद्देश्य ये था कि खेत में 600 पौधे की जगह 2000 पौधे लगाए गए हैं. अगर शुरुआती 2 साल में उनके ऊपर 5 से 10 किलो फल भी आता है, तब भी किसान का खर्चा आसानी से निकल जाता है.

कुरुक्षेत्र में ताइवान पिंक अमरूद की खेती (Etv Bharat)

1 एकड़ से आठ से 10 लाख रुपए की कमाई: वहीं, इस खास किस्म के अमरूद की खेती से कमाई को लेकर सुरेन्द्र ने कहा कि उनके खेत में करीब अब 600 पौधे हैं. एक पौधे पर 50 किलो फल आता है. 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी देखे तो एक एकड़ से 6 लाख रुपए की सीधा कमाई हो रही है. हालांकि ये रेट कम है. मार्केट में रेट लगभग 50 रुपए के आसपास रहता है. 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 8 से 10 लाख रुपया की कमाई एक एकड़ से होती है. अगर कोई किसान 5 एकड़ में इसकी खेती कर रहा है तो सालाना 40 लाख रुपए उसकी कमाई होगी.

ताइवान पिंक अमरूद से मालामाल (Etv Bharat)

दिल्ली सहित अलग-अलग राज्यों में सप्लाई: इस किस्म के अमरूद से कमाई अच्छी खासी होती है. साथ ही इसकी डिमांड दूर-दूर तक है. इस बारे में किसान सुरेन्द्र कहते हैं कि "ताइवान पिंक अमरूद" साल में दो बार फल देते हैं. एक बार जुलाई में फ्रूटिंग शुरू होती है तो दूसरी बार नवंबर में सर्दियों की फ्रूटिंग शुरू हो जाती है. अगर मौसम थोड़ा अच्छा रहे तो मार्च-अप्रैल में भी कुछ फ्रूटिंग बच जाती है, जिसे बेचकर किसान अधिक लाभ ले लेता है. इस वैरायटी में 40 से ज्यादा तापमान नहीं होना चाहिए, ना ही ज्यादा कम तापमान होना चाहिए. तापमान का ध्यान ना देने पर फ्रूटिंग में दिक्कत हो जाती है. लेकिन ये अन्य वैरायटी से बेहतर है. जब शुरुआत में इसकी फ्रूटिंग हुई थी तब मंडी में ही बेच देते थे, लेकिन जब सीज़न पीक पर होता है, तब वे इसको दिल्ली सप्लाई करते हैं. वहां से अलग-अलग राज्यों में मेरे खेत का अमरुद जाता है. इसकी डिमांड इतनी होती है कि इसकी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में भी काफी खपत है.

टेस्ट में बेस्ट, अन्य वैरायटी से अलग (ETV Bharat)

दर्जनों महिलाओं को मिला रोजगार: कुरुक्षेत्र के किसान सुरेन्द्र कहते हैं कि वह खुद अमरूद का बाग लगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. साथ ही गांव की महिलाओं को भी यहां पर रोजगार मिला हुआ है. यहां पर निराई, गुड़ाई और फ्रूट तोड़ने का काम करती है. इसके बाद पैकिंग का काम करती है. इससे उनको भी आर्थिक लाभ मिलता है.

लाखों रुपए की होती है कमाई (ETV Bharat)

नहीं होता पेस्टिसाइड्स का प्रयोग: इस किस्म में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता है. किसान सुरेन्द्र बताता हैं कि अगर हम एक बार पौधे को पेस्टिसाइड देने लग जाएं, तो उसे बीमारियां भी काफी आनी शुरू हो जाती है. इस कारण देसी खाद यानी कि गोबर से हम अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं. हालांकि फ्रूट फ्लाई की समस्या रहती है, लेकिन उसके लिए हमने फ्लाइट ट्रैप लगाया हुआ है, जो काफी अच्छा काम करता है.

"ताइवान पिंक अमरूद" की खेती करने वाले सुरेन्द्र सिंह ढिल्लों (ETV Bharat)

सरकार देती है अनुदान: किसान सुरेन्द्र ढिल्लों ने बताया कि साल 2019 में उन्होंने जब ये बाग लगाया था तब विभाग के द्वारा उनको ₹9000 प्रति एकड़ सहायता राशि दी गई थी, लेकिन आज के समय में विभाग के द्वारा 43000 प्रति एकड़ सहायता राशि दी जाती है. 75000 रूपए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के जरिए मिलते हैं. ऐसे में किसानों को ₹50000 की सहायता मिल जाती है, जो एक अच्छी बात है. ऐसे में वे दूसरे किसानों को भी कहना चाहते हैं कि परंपरागत तरीके की खेती को छोड़कर आधुनिक तरीके की खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमाएं. साथ ही कुछ करने से पहले रिसर्च कर लें. जानकारों की राय लें. इससे काफी मदद मिलेगी.

महिलाओं को दिया रोज़गार (ETV Bharat)

"ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से हो रही बंपर कमाई (ETV Bharat)

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब से आए आइडिया ने बदली किस्मत (ETV Bharat)

कुरुक्षेत्र में "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में बगैर बीज वाले और ताइवानी नींबू की खेती से बंपर कमाई, किसान यश मोहन के पास रिसर्च करने आ रहे स्टूडेंट्स