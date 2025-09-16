ETV Bharat / bharat

केबल ब्रिज से 35 किमी कम होगी अमरावती-हैदराबाद की दूरी, फाइनल डिजाइन तैयार

अमरावती: आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती की कनेक्टिविटी में सुधार की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में राज्य सरकार ने कृष्णा नदी पर बहुप्रतीक्षित प्रतिष्ठित केबल ब्रिज के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया है. यह पुल एक लैंडमार्क स्ट्रक्चर होने के साथ-साथ, हैदराबाद और अमरावती के बीच की दूरी को 35 किलोमीटर कम कर देगा, जिससे यात्रियों को एक घंटे से ज्यादा का समय बचेगा.

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ऑनलाइन मतदान में भारी समर्थन मिलने के बाद अंतिम डिजाइन को मंजूरी दे दी. राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (CRDA) ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर चार प्रस्तावित मॉडल प्रदर्शित किए. 14000 से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया और दूसरे विकल्प को सबसे ज्यादा वोट मिले. मुख्यमंत्री ने भी इस डिजाइन का समर्थन किया.

कुचिपुड़ी से प्रेरित इंजीनियरिंग

निप्पॉन लिमिटेड द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) में 5.22 किलोमीटर लंबे, छह लेन वाले केबल ब्रिज की रूपरेखा दी गई है, जिसके दोनों ओर पैदल यात्री मार्ग होंगे. इस आकर्षक डिजाइन में लाल और सफेद रंग के दो तोरण शामिल हैं, जो कुचिपुड़ी नृत्य मुद्रा से प्रेरित हैं, जो स्वस्तिक के हाथ जैसी दिखती है और आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है.

यह पुल अमरावती के रायपुड़ी से एनटीआर जिले के मूलपाडु तक फैला होगा, जो अमरावती के N13 रोड को एनएच-65 (विजयवाड़ा-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग) से जोड़ेगा. इस परियोजना पर 2,500 हजार करोड़ की लागत आएगी और इसके लिए जल्द ही टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे.

यात्रियों के लिए बड़ी राहत

वर्तमान में NH-65 से अमरावती जाने वाले यात्री मूलपाडु, इब्राहिमपट्टनम, गोलापुडी, कनकदुर्गा ब्रिज और प्रकाशम बैराज होते हुए लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जहां व्यस्त समय के दौरान काफी जामरहता है. नए पुल के बनने से मूलपाडु से अमरावती केवल 5 किलोमीटर में पहुंचा जा सकेगा, जिससे यात्रा की दूरी 35 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय लगभग 90 मिनट कम हो जाएगा.