ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद गृह सचिव गोविंद मोहन और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) प्रमुख तपन डेका नक्सलियों के खिलाफ अंतिम प्रहार की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं.दरअसल, केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प लिया है.

गुरुवार शाम छत्तीसगढ़ पहुंचे मोहन और डेका को माओवादी खतरे की स्थिति की समीक्षा करने और अंतिम हमले के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करते हुए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है.

इस घटनाक्रम से वाकिफ एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "वे एक-दो दिन रुकेंगे और नक्सल विरोधी अभियानों की समग्र तैयारियों की समीक्षा करेंगे. आईबी प्रमुख तपन डेका को सभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, ताकि वे नक्सल अभियान से जुड़ी हर गतिविधि की रिपोर्ट दे सकें."

अभियान के लिए हरी झंडी

अधिकारी के अनुसार नक्सलियों के खिलाफ व्यापक अभियान के लिए पहले ही हरी झंडी दे दी गई है. अधिकारी ने कहा, "सभी सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर काम करने को कहा गया है, ताकि अगले साल तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने की सरकार की मंशा पूरी हो सके."चूंकि नए नक्सली अभियान में कई सुरक्षा एजेंसियां शामिल हैं, इसलिए आईबी प्रमुख डेका को सभी एजेंसियों के साथ कोर्डिनेशन स्थापित करने को कहा गया है.

ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया, जिन्होंने अप्रैल के तीसरे सप्ताह से मई के दूसरे सप्ताह के बीच छत्तीसगढ़ के कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर 'ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट' को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था.

21-दिवसीय अभियान में 31 नक्सलियों को मार गिराया

सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टालु पहाड़ी (KGH) पर नक्सलवाद के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े 21-दिवसीय अभियान में 31 नक्सलियों को मार गिराया है. केजीएच एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, जो लगभग 60 किलोमीटर लंबा और 5 से 20 किलोमीटर चौड़ा है, और इसकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण है.

पिछले ढाई वर्षों में नक्सलियों ने इस क्षेत्र में अपना ठिकाना बना लिया है, जहां PLGA बटालियन के तकनीकी विभाग (TD Unit) और अन्य महत्वपूर्ण संगठनों सहित लगभग 300-350 सशस्त्र कैडर शरण लिए हुए हैं.

104 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया

पिछले दो महीनों में 104 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 62 गिरफ्तार किए गए हैं और छह को मार गिराया गया है. सुरक्षा बलों ने 22 हथियार, 156 आईईडी, 985 गोला-बारूद, 27 ग्रेनेड, एक बम, 18137 डेटोनेटर, 0.05 किलोग्राम विस्फोटक, 79 जिलेटिन की छड़ें और 35,2,810 रुपये नकद भी बरामद किए हैं.

इस दौरान विभिन्न अभियानों में सोदी कन्ना, कुंवर मांझी उर्फ ​​सहदेव मांझी, मुचाकी गंगा, अरुण उर्फ ​​वरुण जैसे कट्टर नक्सली नेताओं को भी मार गिराया गया है. नक्सल विरोधी अभियान की सराहना करते हुए सीमा सुरक्षा बल (BSF) के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह ने कहा कि सरकार की भारत निर्माण की रणनीति निश्चित रूप से साकार हो सकती है.