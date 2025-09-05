IB चीफ और गृह सचिव को नक्सलियों के खिलाफ अंतिम प्रहार का ब्लू प्रिंट तैयार करने का काम सौंपा गया - IB CHIEF
जुलाई से अगस्त के बीच, 104 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 62 गिरफ्तार हुए और छह मारे गए हैं.
Published : September 5, 2025 at 6:43 PM IST
नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद गृह सचिव गोविंद मोहन और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) प्रमुख तपन डेका नक्सलियों के खिलाफ अंतिम प्रहार की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं.दरअसल, केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प लिया है.
गुरुवार शाम छत्तीसगढ़ पहुंचे मोहन और डेका को माओवादी खतरे की स्थिति की समीक्षा करने और अंतिम हमले के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करते हुए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है.
इस घटनाक्रम से वाकिफ एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "वे एक-दो दिन रुकेंगे और नक्सल विरोधी अभियानों की समग्र तैयारियों की समीक्षा करेंगे. आईबी प्रमुख तपन डेका को सभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, ताकि वे नक्सल अभियान से जुड़ी हर गतिविधि की रिपोर्ट दे सकें."
अभियान के लिए हरी झंडी
अधिकारी के अनुसार नक्सलियों के खिलाफ व्यापक अभियान के लिए पहले ही हरी झंडी दे दी गई है. अधिकारी ने कहा, "सभी सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर काम करने को कहा गया है, ताकि अगले साल तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने की सरकार की मंशा पूरी हो सके."चूंकि नए नक्सली अभियान में कई सुरक्षा एजेंसियां शामिल हैं, इसलिए आईबी प्रमुख डेका को सभी एजेंसियों के साथ कोर्डिनेशन स्थापित करने को कहा गया है.
ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया, जिन्होंने अप्रैल के तीसरे सप्ताह से मई के दूसरे सप्ताह के बीच छत्तीसगढ़ के कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर 'ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट' को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था.
21-दिवसीय अभियान में 31 नक्सलियों को मार गिराया
सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टालु पहाड़ी (KGH) पर नक्सलवाद के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े 21-दिवसीय अभियान में 31 नक्सलियों को मार गिराया है. केजीएच एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, जो लगभग 60 किलोमीटर लंबा और 5 से 20 किलोमीटर चौड़ा है, और इसकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण है.
पिछले ढाई वर्षों में नक्सलियों ने इस क्षेत्र में अपना ठिकाना बना लिया है, जहां PLGA बटालियन के तकनीकी विभाग (TD Unit) और अन्य महत्वपूर्ण संगठनों सहित लगभग 300-350 सशस्त्र कैडर शरण लिए हुए हैं.
104 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया
पिछले दो महीनों में 104 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 62 गिरफ्तार किए गए हैं और छह को मार गिराया गया है. सुरक्षा बलों ने 22 हथियार, 156 आईईडी, 985 गोला-बारूद, 27 ग्रेनेड, एक बम, 18137 डेटोनेटर, 0.05 किलोग्राम विस्फोटक, 79 जिलेटिन की छड़ें और 35,2,810 रुपये नकद भी बरामद किए हैं.
इस दौरान विभिन्न अभियानों में सोदी कन्ना, कुंवर मांझी उर्फ सहदेव मांझी, मुचाकी गंगा, अरुण उर्फ वरुण जैसे कट्टर नक्सली नेताओं को भी मार गिराया गया है. नक्सल विरोधी अभियान की सराहना करते हुए सीमा सुरक्षा बल (BSF) के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह ने कहा कि सरकार की भारत निर्माण की रणनीति निश्चित रूप से साकार हो सकती है.
आदिवासियों के जीवन-शैली में हस्तक्षेप नहीं किया जाए
सिंह ने कहा, "हालांकि, भारत को नक्सल मुक्त बनाने के नाम पर सरकार आदिवासियों के जीवन-शैली में हस्तक्षेप नहीं कर सकती. आदिवासियों के जीवन में किसी भी प्रकार की गैर-जरूरी वनों की कटाई और हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए."
जब सरकार नक्सलियों के खात्मे की ओर बढ़ रही है, तो उसे आदिवासियों के बीच अलगाव की भावना को मिटाने के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाने चाहिए. सिंह ने कहा, "विकास के नाम पर आदिवासी इलाकों में अवांछित हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. दरअसल, उन्हें (आदिवासियों को) अपने तरीके से जीवन जीने की अनुमति दी जानी चाहिए."
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय स्थिति और वामपंथी उग्रवाद के परिदृश्य पर कड़ी नजर रख रहा है और लेटेस्ट समीक्षा के आधार पर विभिन्न हस्तक्षेपों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के संबंध में विशेष ध्यान देने के लिए 7 राज्यों के 18 जिलों को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है
गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 10 वर्षों में लगातार छह बार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठकें बुलाई हैं, जिनमें से अंतिम बैठक 7 अक्टूबर, 2024 को हुई थी. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWE) और सड़क आवश्यकता योजना-I (आरआरपी-I), दूरसंचार संपर्क, नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम (CAP) और किलेबंद पुलिस थानों की योजना कुछ प्रमुख पहल हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया है.
सड़क संपर्क बेहतर बनाने के लिए परियोजना
सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सड़क संपर्क को और बेहतर बनाने के लिए 28 दिसंबर 2016 को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना को मंज़ूरी दी, जिसका अनुमानित व्यय 11,725 करोड़ रुपये है. इस योजना के तहत 12,228 किलोमीटर सड़कें और 705 पुल स्वीकृत किए गए हैं.
ग्रामीण विकास मंत्रालय इस परियोजना का नोडल मंत्रालय है. इस योजना के अंतर्गत शामिल सड़कों की पहचान गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के परामर्श से की है.अब तक 9506 किलोमीटर सड़कें और 479 पुल निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं.
जहां तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी का सवाल है, मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तीन दूरसंचार परियोजनाएं आकांक्षी जिलों के अछूते गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं का प्रावधान और 4G मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति, कार्यान्वित की जा रही हैं.
ईटीवी भारत के पास मौजूद सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इन परियोजनाओं के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कुल 10,511 मोबाइल टावर लगाने की योजना है, जिनमें से अब तक 7,777 मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क आवश्यकता योजना- I में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 5,361 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की परिकल्पना की गई है.
