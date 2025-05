ETV Bharat / bharat

यूपी से दिल्ली बुलाए गए IAS अधिकारी कौशल राज शर्मा दिल्ली जल बोर्ड के नए CEO नियुक्त - IAS KAUSHAL RAJ SHARMA

IAS अधिकारी कौशल राज शर्मा ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 7, 2025 at 2:34 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 3:02 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: यूपी के तेजतर्रार आईएएस अधिकारी कौशल राज शर्मा को दिल्ली सरकार में अहम जिम्मेदारी दी गई है. 2006 बैच के आईएएस अधिकारी कौशल राज शर्मा दिल्ली जल बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की जिम्मेदारी संभालेंगे. कौशल राज शर्मा को प्रतिनियुक्ति के लिए उनका कैडर भी बदला गया. उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर से अब एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरेटरी) कैडर में ट्रांसफर किया गया है. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कौशल राज शर्मा से पहले आईएएस अधिकारी शिल्पा शिंदे दिल्ली जल बोर्ड में CEO नियुक्त थी. अब शिल्पा शिंदे विकास विभाग में कमिश्नर व सचिव पद की जिम्मेदारी संभालेंगी. दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी आदेश में आईएएस अधिकारी अनिल कुमार सिंह पर्यावरण व वन विभाग में प्रधान सचिव पद का कार्यभार देखेंगे. यह आदेश दिल्ली सरकार के सेवा विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी भैरब दत्त ने जारी किया है. पांच साल तक बनारस के डीएम और एक साल रहे हैं कमिश्नर: IAS कौशल राज शर्मा के पास वाराणसी की कमान 2019 से 22 अप्रैल 2025 तक रही. इन छह सालों में उन्होंने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र को सजाने संवारने में अहम योगदान दिया. केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम बखूबी किया. इसमें पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी शामिल था. कॉरिडोर के लिए तीन सौ से ज्यादा परिवारों को अपना घर छोड़ने के लिए तैयार करना आसान काम नहीं था. इसके बाद भी बिना किसी विवाद के यह काम पूरा हुआ. यूपी से दिल्ली बुलाए गए IAS अधिकारी कौशल राज शर्मा दिल्ली जल बोर्ड के नए CEO नियुक्त (ETV BHARAT)

हरियाणा के रहने वाले हैं कौशल राज शर्मा: कौशल राज शर्मा हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से एमटेक और एमए पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई की है. 2006 में सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद वह आईएएस बने. स्वभाव से शांत कौशल राज शर्मा काम को लेकर काफी तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं. वाराणसी से पहले वह प्रयागराज और कानपुर जैसे बड़े जिलों में जिलाधिकारी रह चुके हैं. कौशल राज शर्मा को साल 2020 में फेम इंडिया मैग्जीन ने देश के 50 सर्वश्रेष्ठ आईएएस अफसरों की सूची में जगह दी थी. साल 2022 में पीएम एक्सिलेंस अवार्ड भी मिल चुका है. यह अवॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कौशल राज शर्मा को दिया था. दिल्ली में पानी की किल्लत सबसे बड़ा मुद्दा: दिल्ली में गर्मी में पानी की किल्लत सबसे बड़ा मुद्दा है. गत कुछ दिनों से दिल्ली को मिलने वाले पानी में कटौती होने से अब पानी की कमी हो गई है. इस संबंध में दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी शासित पंजाब सरकार पर ठीकरा फोड़ा है. ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी संभालने वाले कौशल राज शर्मा पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. जल मंत्री ने केजरीवाल के घेरा था: मंगलवार को दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने पानी की आपूर्ति में कमी को लेकर कहा कि पिछले एक सप्ताह से दिल्ली को हरियाणा से कम पानी मिल रहा है. यह स्थिति पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी की साजिश के कारण उत्पन्न हुई है. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर पानी की आपूर्ति घटाई है. दिल्ली को भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) से मिलने वाला पानी घटा दिया गया है. हर दिन पानी की आपूर्ति में घटौती से दिल्लीवासियों को परेशानी हो रही है, खासकर गर्मी के मौसम में मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस घटती आपूर्ति को गंदी राजनीति की साजिश बताया और कहा कि दिल्ली की जनता को इससे कोई समझौता नहीं करने दिया जाएगा. ये भी पढ़ें: योगी आदित्यनाथ के सचिव कौशल राज शर्मा बुलाए गए दिल्ली, रेखा सरकार में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

