'हर साजिश का पूरी ताकत से विरोध किया जाएगा.', ममता ने DVC को पानी छोड़ने पर चेताया

ममता बनर्जी ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 3, 2025 at 8:22 PM IST 3 Min Read

कोलकाता: दुर्गा पूजा समाप्त होते ही निचले दामोदर बेसिन के जिलों के निवासी दहशत में हैं. लोगों के मन में सवाल है कि क्या फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है? दरअसल डीवीसी ने एकादशी की सुबह से कम से कम 65 हज़ार क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा. बाद में यह मात्रा बढ़कर डेढ़ लाख क्यूसेक से ज़्यादा हो गई. इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि डीवीसी ने राज्य प्रशासन को बिना कोई सूचना दिए पानी छोड़ दिया. ममता ने कहा, "मैं किसी को भी बंगाल नहीं छोड़ने दूंगी." गौरतलब है कि इस बार कम दबाव वाली बारिश के कारण पूजा में खलल पड़ा था.हालांकि अष्टमी और नवमी को दक्षिण बंगाल में छिटपुट बारिश हुई. वहीं, दशमी की दोपहर से फिर से लगातार बारिश शुरू हो गई. दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ा

मूसलाधार बारिश के कारण दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ गया है. इसमें से एकादशी की सुबह 8 बजे तक मैथन से 42,500 क्यूसेक और पंचेत से 27,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. उसी दिन सुबह 7 बजे तक दुर्गापुर बैराज से 59,075 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था. दोपहर 12 बजे तक यह मात्रा बढ़कर 67,275 क्यूसेक हो गई. इसके बाद ममता बनर्जी ने इस बारे में एक्स पर कई पोस्ट किए. 'विजया दशमी दुर्गा पूजा के समापन का प्रतीक'

उन्होंने लिखा, "विजया दशमी दुर्गा पूजा के समापन का प्रतीक है - जो आनंद, उत्सव और नई आशा का समय है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को त्योहार शांतिपूर्वक समाप्त करने देने के बजाय, डीवीसी अधिकारियों ने राज्य को कोई पूर्व सूचना दिए बिना 65,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है."