ETV Bharat / bharat

'हर साजिश का पूरी ताकत से विरोध किया जाएगा.', ममता ने DVC को पानी छोड़ने पर चेताया

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि डीवीसी ने राज्य प्रशासन को बिना कोई सूचना दिए दामोदर नदी में पानी छोड़ दिया है.

Mamata
ममता बनर्जी (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2025 at 8:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: दुर्गा पूजा समाप्त होते ही निचले दामोदर बेसिन के जिलों के निवासी दहशत में हैं. लोगों के मन में सवाल है कि क्या फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है? दरअसल डीवीसी ने एकादशी की सुबह से कम से कम 65 हज़ार क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा. बाद में यह मात्रा बढ़कर डेढ़ लाख क्यूसेक से ज़्यादा हो गई.

इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि डीवीसी ने राज्य प्रशासन को बिना कोई सूचना दिए पानी छोड़ दिया. ममता ने कहा, "मैं किसी को भी बंगाल नहीं छोड़ने दूंगी." गौरतलब है कि इस बार कम दबाव वाली बारिश के कारण पूजा में खलल पड़ा था.हालांकि अष्टमी और नवमी को दक्षिण बंगाल में छिटपुट बारिश हुई. वहीं, दशमी की दोपहर से फिर से लगातार बारिश शुरू हो गई.

दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ा
मूसलाधार बारिश के कारण दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ गया है. इसमें से एकादशी की सुबह 8 बजे तक मैथन से 42,500 क्यूसेक और पंचेत से 27,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. उसी दिन सुबह 7 बजे तक दुर्गापुर बैराज से 59,075 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था. दोपहर 12 बजे तक यह मात्रा बढ़कर 67,275 क्यूसेक हो गई. इसके बाद ममता बनर्जी ने इस बारे में एक्स पर कई पोस्ट किए.

'विजया दशमी दुर्गा पूजा के समापन का प्रतीक'
उन्होंने लिखा, "विजया दशमी दुर्गा पूजा के समापन का प्रतीक है - जो आनंद, उत्सव और नई आशा का समय है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को त्योहार शांतिपूर्वक समाप्त करने देने के बजाय, डीवीसी अधिकारियों ने राज्य को कोई पूर्व सूचना दिए बिना 65,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है."

ममता ने इसके बाद केंद्रीय एजेंसी पर निशाना साधते हुए कहा,"यह लापरवाही हमारे पवित्र त्योहार पर दुख पैदा करने की कोशिश से कम नहीं है. ऐसा एकतरफा कदम शर्मनाक और पूरी तरह से अस्वीकार्य है."

लोगों की जान को खतरे में डाल दिया
उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट में आगे उल्लेख किया,"बिना सूचना दिए पानी छोड़कर, डीवीसी ने बंगाल में लाखों लोगों की जान को तत्काल खतरे में डाल दिया है. यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह डीवीसी द्वारा बनाई गई आपदा है. मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि मैं किसी को भी बंगाल छोड़ने नहीं दूंगी. हमारे लोगों के खिलाफ हर साजिश का पूरी ताकत से विरोध किया जाएगा. झूठ पर सत्य की जीत होगी. बुराई पर अच्छाई की जीत होगी. जय मां दुर्गा!"

इसके कुछ देर बाद ही ममता ने एक बार फिर X पर पोस्ट किया. इसमें उन्होंने आज डीवीसी द्वारा छोड़े गए पानी की संख्या का भी जिक्र किया. उन्होंने लिखा, "डीवीसी द्वारा एकतरफ़ा और जानबूझकर पानी छोड़े जाने पर ताजा अपडेट - उन्होंने आज दोपहर तक मैथन और पंचेत बांधों आदि से 1 लाख 50 हज़ार क्यूसेक पानी छोड़ा है."

ममता ने पानी छोड़े जाने का कारण भी बताया. उन्होंने लिखा, "पानी इसलिए छोड़ा गया है ताकि त्योहार के दौरान हमारा पश्चिम बंगाल बाढ़ में डूब जाए. यह लाखों लोगों पर उस समय आपदा लाने की एक सोची-समझी साजिश है जब वे पूजा के अंतिम उत्सव में व्यस्त हैं, जो शर्मनाक, असहनीय और अस्वीकार्य है. हम इसका कड़ा विरोध करते हैं."

यह भी पढ़ें- 'संसाधनों की लूट का स्वाभाविक परिणाम', पाकिस्तान में हुई हिंसा को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान

For All Latest Updates

TAGGED:

MAMATA CAUTIONS DVCDVC RELEASING WATERWEST BENGALFESTIVE SESSIONMAMATA BANERJEE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम हमले के बाद पता चला कौन भारत के दोस्त और दुश्मन हैं: भागवत

TCS कर्मचारियों को राहत, छंटनी में शामिल लोगों को मिलेगा 2 साल तक का पैकेज

इंडोनेशिया में नमाज पढ़ते समय स्कूल की इमारत ढही, 90 से ज्यादा के फंसे होने की आशंका

'कांतारा चैप्टर 1' डे 1 प्रिडिक्शन: क्या पहले दिन 'छावा', 'कूली' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ऋषभ शेट्टी की फिल्म? इतनी हो सकती है कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.