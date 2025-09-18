ETV Bharat / bharat

'मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं' भगवान विष्णु की मूर्ति पर टिप्पणी को लेकर हुए विवाद पर बोले CJI गवई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई के गुरुवार को भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण से संबंधित एक मामले में उनकी टिप्पणियों के लिए सोशल मीडिया पर आलोचनाओं की बाढ़ आ गई. अब उन्होंने कहा कि, वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं.

सीजेआई ने कहा कि, किसी ने उन्हें बताया कि उन्होंने जो टिप्पणियां कीं, उन्हें सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया है. उन्होंने इस पर कहा कि, वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली बेंच ने 16 मई को मध्य प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर खजुराहो मंदिर परिसर के एक भाग जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की सात फुट की मूर्ति के पुनर्निर्माण और पुनः स्थापित करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह पिछले 10 सालों से मुख्य न्यायाधीश को जानते हैं. मेहता ने कहा कि, यह गंभीर भी है, हम न्यूटन के नियम से परिचित थे कि हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है... अब हर क्रिया की सोशल मीडिया पर असमान प्रतिक्रिया हो रही है." मेहता ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश सभी धार्मिक स्थलों पर गए हैं.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि, यह एक पुरातात्विक खोज है, एएसआई ऐसा करने की अनुमति देगा या नहीं... इसमें कई मुद्दे हैं. मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा, "इस बीच, अगर आप शैव धर्म के विरोधी नहीं हैं, तो आप वहां जाकर पूजा कर सकते हैं... वहां एक बड़ा शिव लिंग है, जो खजुराहो के सबसे बड़े लिंगों में से एक है."