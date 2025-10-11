मुझे सीएम बनने की कोई जल्दी नहीं, मैं जानता हूं कि मेरी नियति क्या है: डीके शिवकुमार
मुख्यमंत्री परिवर्तन की चर्चाओं के बीच सिद्धारमैया लगातार दोहराते रहे हैं कि वह पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे.
Published : October 11, 2025 at 6:47 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि उन्हें (मुख्यमंत्री बनने की) कोई जल्दी नहीं है और वह जानते हैं कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है.
वह मीडिया के एक वर्ग की उन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिनमें कहा गया था कि उन्होंने शनिवार सुबह शहर के लालबाग गार्डन में लोगों से बातचीत के दौरान यह बयान दिया था कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री के रूप में बदलने का समय निकट आ रहा है.
शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने का समय नजदीक आ रहा है लेकिन मीडिया का एक वर्ग तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर लोगों को गुमराह कर रहा है.
उन्होंने कहा, "लालबाग में मैं जिन लोगों से मिला, उनमें से एक ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की. उन्होंने ही मुझसे पूछा कि क्या मेरी पदोन्नति का समय निकट आ रहा है. इस पर मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा. लेकिन फिर भी कुछ चैनल यह खबर चला रहे हैं कि मैंने कहा था कि समय नजदीक आ रहा है. मुझे कोई जल्दी नहीं है. मुझे पता है कि नियति मेरे लिए क्या लेकर आई है."
कुछ मीडिया चैनलों पर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करके सनसनी फैलाने और राजनीति करने का आरोप लगाते हुए शिवकुमार ने कहा कि अगर आप (मीडिया) ऐसी चीजों में लिप्त रहे तो उन्हें कानूनी कार्रवाई शुरू करने और आपसे बात करना बंद करने में कोई आपत्ति नहीं होगी.
उन्होंने कहा, “मुझे पता है कि ईश्वर ने अभी मुझे क्या अवसर दिया है और वह आगे मुझे कब क्या अवसर देंगे. मैं अपने राज्य के लोगों की सेवा करना चाहता हूं और बेंगलुरु के लोगों को अच्छा प्रशासन प्रदान करना चाहता हूं. इसी इरादे से मैं सुबह से शाम तक काम कर रहा हूं.”
कांग्रेस आलाकमान द्वारा सिद्धारमैया और डी के शिवकुमार के बीच 30-30 महीने के फॉर्मूले पर सहमति बनने के बाद, 20 नवंबर को सिद्धारमैया के ढाई साल पूरे होने पर सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हैं.
