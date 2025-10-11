ETV Bharat / bharat

मुझे सीएम बनने की कोई जल्दी नहीं, मैं जानता हूं कि मेरी नियति क्या है: डीके शिवकुमार

बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि उन्हें (मुख्यमंत्री बनने की) कोई जल्दी नहीं है और वह जानते हैं कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है.

वह मीडिया के एक वर्ग की उन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिनमें कहा गया था कि उन्होंने शनिवार सुबह शहर के लालबाग गार्डन में लोगों से बातचीत के दौरान यह बयान दिया था कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री के रूप में बदलने का समय निकट आ रहा है.

शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने का समय नजदीक आ रहा है लेकिन मीडिया का एक वर्ग तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर लोगों को गुमराह कर रहा है.

उन्होंने कहा, "लालबाग में मैं जिन लोगों से मिला, उनमें से एक ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की. उन्होंने ही मुझसे पूछा कि क्या मेरी पदोन्नति का समय निकट आ रहा है. इस पर मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा. लेकिन फिर भी कुछ चैनल यह खबर चला रहे हैं कि मैंने कहा था कि समय नजदीक आ रहा है. मुझे कोई जल्दी नहीं है. मुझे पता है कि नियति मेरे लिए क्या लेकर आई है."