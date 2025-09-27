हैदराबाद में बाढ़ : ड्रोन से पहुंचायी जा रही राहत सामग्री, क्रेन से पुजारी परिवार को किया रेस्क्यू
भारी बारिश के कारण मूसी नदी उफान पर है. इससे शहर के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं.
Published : September 27, 2025 at 7:50 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक पतली धारा जैसी दिखने वाली मूसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. शहर के जुड़वां जलाशयों से लेकर शहर के बाहर गौरेली तक उफान के साथ बह रही है. बापू घाट से लेकर जियागुड़ा, मूसारामबाग और एमजी बस स्टेशन तक बाढ़ की स्थिति गंभीर है. चादर घाट और मूसारामबाग पुलों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है.
भारी बारिश के कारण मूसी नदी उफान पर है. इससे शहर के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं. चादरघाट, मुसरमबाग, पुरानापुल, एमजीबीएस और अन्य इलाके बाढ़ में डूब गए हैं. हाइड्रा, राजस्व, जीएचएमसी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत कार्यों में जुटी है. अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों को ड्रोन के जरिए भोजन और पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं.
मूसानगर और मलकपेट इलाके में बाढ़ ने घरों को अपनी चपेट में ले लिया है. मूसी नदी में फंसे लोग फंस गए हैं. उन्हें दूध, सब्ज़ियां और अन्य जरूरी सामान नहीं मिल पा रहा है. स्थिति को देखते हुए, जीएचएमसी के अधिकारियों ने ड्रोन की मदद लेने का फैसला किया. उनके लिए तैयार किया गया भोजन और पीने का पानी ड्रोन के जरिए सीधे उनके घरों तक पहुंचाया गया.
करीब 4,500 लोग जीएचएमसी पुनर्वास केंद्रों में शरण लिये हुए हैं. मलकपेट के मूसानगर सामुदायिक भवन में 150 लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है. दुर्गानगर और अंबेडकरनगर से 45 परिवारों को हटाकर मूसारामबाग जिला स्वास्थ्य सेवा में ठहराया गया है.
पुजारी के परिवार को क्रेन से बचायाः
बाढ़ के कारण पुजारी का परिवार नदी के किनारे स्थित एक शिव मंदिर में फंस गया था. उन्होंने पुलिस से बचाव की गुहार लगाई. सूचना मिलने पर हाइड्रा के कर्मचारियों ने एक विशाल क्रेन की मदद से बाढ़ में फंसे चार लोगों को बचाया.
इसे भी पढ़ेंः