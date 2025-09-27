ETV Bharat / bharat

हैदराबाद में बाढ़ : ड्रोन से पहुंचायी जा रही राहत सामग्री, क्रेन से पुजारी परिवार को किया रेस्क्यू

भारी बारिश के कारण मूसी नदी उफान पर है. इससे शहर के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं.

Hyderabads Musi river floods
ड्रोन से पहुंचायी राहत सामग्री. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2025 at 7:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक पतली धारा जैसी दिखने वाली मूसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. शहर के जुड़वां जलाशयों से लेकर शहर के बाहर गौरेली तक उफान के साथ बह रही है. बापू घाट से लेकर जियागुड़ा, मूसारामबाग और एमजी बस स्टेशन तक बाढ़ की स्थिति गंभीर है. चादर घाट और मूसारामबाग पुलों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है.

भारी बारिश के कारण मूसी नदी उफान पर है. इससे शहर के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं. चादरघाट, मुसरमबाग, पुरानापुल, एमजीबीएस और अन्य इलाके बाढ़ में डूब गए हैं. हाइड्रा, राजस्व, जीएचएमसी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत कार्यों में जुटी है. अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों को ड्रोन के जरिए भोजन और पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं.

हैदराबाद में ड्रोन से पहुंचायी राहत सामग्री. (ETV Bharat)

मूसानगर और मलकपेट इलाके में बाढ़ ने घरों को अपनी चपेट में ले लिया है. मूसी नदी में फंसे लोग फंस गए हैं. उन्हें दूध, सब्ज़ियां और अन्य जरूरी सामान नहीं मिल पा रहा है. स्थिति को देखते हुए, जीएचएमसी के अधिकारियों ने ड्रोन की मदद लेने का फैसला किया. उनके लिए तैयार किया गया भोजन और पीने का पानी ड्रोन के जरिए सीधे उनके घरों तक पहुंचाया गया.

करीब 4,500 लोग जीएचएमसी पुनर्वास केंद्रों में शरण लिये हुए हैं. मलकपेट के मूसानगर सामुदायिक भवन में 150 लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है. दुर्गानगर और अंबेडकरनगर से 45 परिवारों को हटाकर मूसारामबाग जिला स्वास्थ्य सेवा में ठहराया गया है.

पुजारी के परिवार को क्रेन से बचायाः

बाढ़ के कारण पुजारी का परिवार नदी के किनारे स्थित एक शिव मंदिर में फंस गया था. उन्होंने पुलिस से बचाव की गुहार लगाई. सूचना मिलने पर हाइड्रा के कर्मचारियों ने एक विशाल क्रेन की मदद से बाढ़ में फंसे चार लोगों को बचाया.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

MUSI RIVER FLOODSRELIEF SUPPLIES BY DRONEहैदराबाद में बाढ़ड्रोन से राहत सामग्रीHYDERABAD FLOODS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जम्मू-कश्मीर में टॉप सुरक्षा बैठक, फिर से खुले कई और पर्यटक स्थल

Tata Capital IPO: पैसा रखें तैयार! इस तारीख से खुल रहा 2025 का सबसे बड़ा IPO

एशिया कप 2025: फाइनल से पहले ICC ने सूर्या-रऊफ और फरहान को सुनाई सजा, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

न्यूयॉर्क: जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, इन मुद्दों पर दिया जोर दिया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.