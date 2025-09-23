ETV Bharat / bharat

बेटे के इलाज के नाम पर घर से निकली महिला, 'प्रेमी' के मकान में मृत मिली

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कथित विवाहेतर संबंधों के कारण एक महिला की जान चली गई.

hyderabad woman found dead in alleged lover house who left home with her son for treatment
प्रतीकात्मक तस्वीर (File Photo)
Published : September 23, 2025 at 3:01 PM IST

हैदराबाद: विवाहेतर संबंधों के कारण कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं और अब भी हो रही हैं. ऐसी खबरें टीवी और सोशल मीडिया पर लगातार आ रही हैं. हाल ही में हैदराबाद में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई. एक युवक के साथ कथित विवाहेतर संबंधों के कारण एक महिला की जान चली गई. यह घटना नागोल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुई.

नागोल थाने के पुलिस इंस्पेक्टर मकबूल जानी के अनुसार, तेलंगाना के महबूबाबाद जिले की एक महिला (38) अपने पति, बेटी और बेटे के साथ नागोल में रहती थी. अपने घर के पास रहने वाले बनोथ अनिल नाइक (24) से उसकी जान-पहचान थी. 20 सितंबर को, महिला ने अपने घरवालों से कहा कि वह अपने तीन साल के बेटे का शहर के एक अस्पताल में इलाज कराएगी. इसके बाद वह अपने बेटे के साथ अनिल के घर आ गई. दोनों 21 सितंबर की रात तक साथ रहे.

पुलिस के मुताबिक, अगले दिन अनिल सब्जी लेने बाजार गया. जब वह घर लौटा, तो देखा कि महिला ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया है. जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने देखा कि वह बाथरूम के वेंटिलेटर में लटकी हुई थी. उसने तुरंत दरवाजा तोड़ा, लेकिन महिला को फांसी के फंदे पर लटका पाया. युवक ने बिना किसी से मदद मांगे उसे बचाने की कोशिश की. लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. आखिरकार महिला ने दम तोड़ दिया.

पुलिस के मुताबिक, युवक ने बदनामी के डर से अपने घर में महिला की मौत के बारे में किसी को नहीं बताया. इसके बाद उसने आत्महत्या करने का फैसला किया. लेकिन जब उसने मृत महिला और उसके तीन साल के बेटे को रोते देखा, तो उसने अपने खून से लथपथ हाथ पर पट्टी बांधी और सीधे पुलिस स्टेशन जाकर मामले की सूचना दी. इसके बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

घटना की जानकारी मिलने पर मृतक महिला के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार पुलिस थाने के सामने जमा हो गए और प्रदर्शन किया. उन्होंने अनिल को कड़ी सजा देने की मांग की.

