ETV Bharat / bharat

बेटे के इलाज के नाम पर घर से निकली महिला, 'प्रेमी' के मकान में मृत मिली

हैदराबाद: विवाहेतर संबंधों के कारण कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं और अब भी हो रही हैं. ऐसी खबरें टीवी और सोशल मीडिया पर लगातार आ रही हैं. हाल ही में हैदराबाद में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई. एक युवक के साथ कथित विवाहेतर संबंधों के कारण एक महिला की जान चली गई. यह घटना नागोल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुई.

नागोल थाने के पुलिस इंस्पेक्टर मकबूल जानी के अनुसार, तेलंगाना के महबूबाबाद जिले की एक महिला (38) अपने पति, बेटी और बेटे के साथ नागोल में रहती थी. अपने घर के पास रहने वाले बनोथ अनिल नाइक (24) से उसकी जान-पहचान थी. 20 सितंबर को, महिला ने अपने घरवालों से कहा कि वह अपने तीन साल के बेटे का शहर के एक अस्पताल में इलाज कराएगी. इसके बाद वह अपने बेटे के साथ अनिल के घर आ गई. दोनों 21 सितंबर की रात तक साथ रहे.

पुलिस के मुताबिक, अगले दिन अनिल सब्जी लेने बाजार गया. जब वह घर लौटा, तो देखा कि महिला ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया है. जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने देखा कि वह बाथरूम के वेंटिलेटर में लटकी हुई थी. उसने तुरंत दरवाजा तोड़ा, लेकिन महिला को फांसी के फंदे पर लटका पाया. युवक ने बिना किसी से मदद मांगे उसे बचाने की कोशिश की. लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. आखिरकार महिला ने दम तोड़ दिया.