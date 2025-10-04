अमेरिका के डलास में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, परिवार सदमे में
अमेरिका में पढ़ाई करने गए चंद्रशेखर उस समय पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था, जिस वक्त यह हादसा हुआ.
Published : October 4, 2025 at 7:11 PM IST|
Updated : October 4, 2025 at 7:33 PM IST
हैदराबाद: अमेरिका में एक भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हैदराबाद के एलबी नगर के बीएन रेड्डी नगर निवासी पोल चंद्रशेखर ने 2023 में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) की पढ़ाई पूरी की थी. वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए थे.
अमेरिका में भारतीय छात्रा गोली मारकर हत्या
रिपोर्ट्स के मुताबिक, चंद्रशेखर को आज तड़के डलास में गोली मार दी गई. खबर के मुताबिक, जब चंद्रशेखर पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे, उसी वक्त एक बदमाश ने आकर उन्हें गोली मार दी. बताया जा रहा है कि आरोपी पेट्रोल भरवाने आया था. इस घटना से उनके परिवार और दोस्त गहरे सदमे और शोक में हैं.
पूर्व मंत्री और विधायक ने घटना पर दुख जताया
इस घटना को लेकर पूर्व मंत्री हरीश राव, स्थानीय विधायक सुधीर रेड्डी के साथ, बीएन रेड्डी नगर में चंद्रशेखर के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी. हरिश राव ने दुख जताते हुए कहा कि, उन्हें चंद्रशेखर के माता-पिता का दुःख देखकर बहुत ही कष्ट हुआ. उनका बेटा, जिसमें अपार क्षमता थी और जिससे बड़ी ऊंचाइयां छूने की उम्मीद थी, अब इस दुनिया में नहीं रहा.
चंद्रशेखर के पार्थिव शरीर को वापस लाने की अपील
हरीश राव ने सरकार से चंद्रशेखर के शव को सुरक्षित हैदराबाद वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाने की भी अपील की ताकि परिवार उनका अंतिम संस्कार कर सके. डलास में स्थानीय अधिकारी इस गोलीकांड की जांच कर रही है. आरोपी ने चंद्रशेखर पर गोली क्यों चलाई, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है.
मेधावी और मेहनती छात्र था चंद्रशेखर
वहीं, चंद्रशेखर के दोस्तों और पड़ोसियों ने उन्हें एक मेधावी और मेहनती छात्र बताया, जो अपने क्षेत्र में नाम कमाने का सपना देखता था. उसकी असामयिक मृत्यु ने न केवल उनके परिवार को, बल्कि एलबी नगर और उसके आसपास के लोगों को भी स्तब्ध कर दिया है.
इस दुखद घटना ने तेलंगाना के छात्रों और उनके परिवारों के बीच विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं. हैदराबाद के अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं. वे इस कठिन समय में चंद्रशेखर के परिवार का समर्थन करने के लिए अमेरिका स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें: अमेरिका में तेलंगाना के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या