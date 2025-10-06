हैदराबाद: नाबालिगों की 'ट्रैप हाउस पार्टी' का भंडाफोड़, इस तरह हुआ रैकेट का खुलासा
तेलंगाना पुलिस ने मोइनाबाद फार्महाउस में नाबालिग की 'ट्रैप हाउस पार्टी' का भंडाफोड़ किया जिसमें नाबालिग नशे में पाए गए.
Published : October 6, 2025 at 12:29 PM IST
हैदराबाद: सोशल मीडिया पर आयोजित एक तथाकथित 'ट्रैप हाउस पार्टी' पुलिस केस में बदल गई जब अधिकारियों ने मोइनाबाद स्थित एक फार्महाउस पर छापा मारा. इस दौरान पाया कि इसमें कई नाबालिग शामिल थे. यह घटना तब सामने आई जब राजेंद्रनगर एसओटी पुलिस को सूचना मिली कि आयोजन स्थल पर ड्रग्स और शराब का सेवन किया जा रहा है.
हैदराबाद के एक डीजे ने 'ट्रैप हाउस 9एमएम' नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था. इसके जरिए वह अनलिमिटेड मस्ती का वादा करते हुए एक वीकेंड पार्टी का प्रचार कर रहा था. उसने दावा किया कि यह कोई साधारण आयोजन नहीं है और उसने अपने फॉलोअर्स को शनिवार दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक मोइनाबाद स्थित ओक्स फार्महाउस में होने वाली 'ट्रैप हाउस पार्टी' में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया.
प्रवेश केवल उन्हीं लोगों के लिए था जिन्होंने प्रति व्यक्ति 1,600 रुपये और प्रति जोड़े 2800 रुपये के पास खरीदे थे. इस आकर्षक निमंत्रण से आकर्षित होकर शहर के विभिन्न हिस्सों से लगभग 50 युवा इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए फार्महाउस पहुंच गए. इनमें ज्यादातर नाबालिग थे.
एक गुप्त सूचना के आधार पर राजेंद्रनगर पुलिस की विशेष अभियान टीम (एसओटी) ने पार्टी के दौरान ही आयोजन स्थल पर छापा मारा. पुलिस ने पाया कि लोग नशे में थे और मौके से छह बोतल विदेशी शराब जब्त की. ड्रग्स की जांच के दौरान दो नाबालिगों के गांजा पीने की पुष्टि हुई.
एसओटी ने डीजे समेत छह आयोजकों को हिरासत में लिया और आगे की जांच के लिए उन्हें जब्त सामग्री के साथ मोइनाबाद थाने के हवाले कर दिया. रविवार को पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इस बात की जांच शुरू कर दी कि कार्यक्रम का आयोजन कैसे हुआ और इसके लिए धन किसने जुटाया.
अधिकारियों ने बताया कि इसमें शामिल नाबालिगों के माता-पिता को सूचित कर दिया गया है और उनके लिए काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएँगे. पुलिस भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ऐसी पार्टियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्टाग्राम नेटवर्क की भी जाँच कर रही है.