ओवैसी ने चीन को लेकर मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना की, जयशंकर से पूछे कई सवाल - INDIA CHINA TIES

असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश मंत्री जयशंकर से ताइवान पर सरकार के रुख, पाकिस्तान को चीनी सैन्य सहायता और व्यापार घाटे पर कई सवाल पूछे.

Published : August 21, 2025 at 6:06 PM IST

4 Min Read

हैदराबाद: एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बहुपक्षीय मुद्दों पर चीन से निपटने को लेकर मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना की है. चीनी विदेश मंत्री वांग यी की 18 से 19 अगस्त तक भारत की आधिकारिक यात्रा को लेकर उन्होंने गुरुवार को कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत वैश्विक मंच पर कमजोर और हीन स्थिति में आ गया है.

हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्री एस जयशंकर से ताइवान पर सरकार के रुख, पाकिस्तान को चीन की सैन्य सहायता और बीजिंग के साथ बढ़ते व्यापार घाटे के बारे में कई सवाल पूछे. ओवैसी ने सवाल किया, "डॉ. एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष से यह क्यों कहा कि "ताइवान चीन का हिस्सा है"? हमने 2011 के बाद ऐसा कहना बंद कर दिया था, जब बीजिंग ने कुछ भारतीयों को स्टेपल वीजा देना शुरू किया था. क्या चीन ने अपनी वीजा नीति में बदलाव की घोषणा की है?"

एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि भारत चीन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में "क्षेत्र से लेकर व्यापार तक सभी क्षेत्रों में" पीड़ित है. ओवैसी ने सवाल किया, "क्या चीन पाकिस्तान को सैन्य सहायता न देने पर सहमत हो गया है, जैसा कि उसने हाल ही में हमारे साथ सैन्य झड़प के दौरान किया था? क्या हमने बीजिंग पर जोर नहीं दिया कि अगर पाकिस्तान के जरिये नुकसान पहुंचाया जाता है तो हम दोस्त नहीं रह सकते?"

उन्होंने आगे कहा, "चीन ने हमारे पक्ष में भारी व्यापार घाटे को कम करने के लिए क्या वादा किया है? या हम व्यापार घाटे को और बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय व्यापार को और अधिक बढ़ावा देने जा रहे हैं?"

लोकसभा सांसद ओवैसी ने कहा कि चीन नीति पर सरकार की लगातार चुप्पी विफलताओं को स्वीकार करने जैसा है. उन्होंने कहा, "मोदी सरकार की चीन नीति लगातार बदलती रही है, जिससे 11 साल बाद भारत कमजोर और हीन स्थिति में आ गया है. भूभाग से लेकर व्यापार तक, भारत को हर क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ा है. सरकार की ओर से जवाब न देना उसकी विफलताओं को दर्शाता है."

हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि ताइवान पर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है. एस जयशंकर और वांग यी के बीच बैठक के बारे में सूत्रों ने कहा, "ताइवान पर हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है. हमने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह भारत का भी ताइवान के साथ आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंधों पर केंद्रित रिश्ता है. हम इसे जारी रखने का इरादा रखते हैं." बैठक में दावा किया गया था कि जयशंकर ने पुष्टि की है कि ताइवान चीन का हिस्सा है.

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत यात्रा के दौरान 19 अगस्त को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता के 24वें दौर की सह-अध्यक्षता की थी. इससे पहले 18 अगस्त को उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी.

वांग यी ने 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी. इस दौरान दोनों पक्ष तीन निर्दिष्ट व्यापारिक बिंदुओं- लिपुलेख दर्रा, शिपकी ला दर्रा और नाथू ला दर्रा, के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से खोलने पर सहमत हुए. दोनों पक्ष जल्द से जल्द चीन और भारत के बीच सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू करने और नवीनतम हवाई सेवा समझौते को अंतिम रूप देने पर भी सहमत हुए. दोनों देश पर्यटकों, व्यवसायों, मीडिया और अन्य आगंतुकों के लिए वीजा की सुविधा पर भी सहमत हुए.

