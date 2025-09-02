हैदराबाद: ग्रेटर हैदराबाद में इस महीने की 6 तारीख को होने वाले गणेश विसर्जन के लिए जीएचएमसी ने पूरी तैयारी कर ली है. 54 करोड़ रुपये की लागत से बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई है. जीएचएमसी की ओर से 15 हजार कर्मचारी विसर्जन ड्यूटी पर तैनात रहेंगे.

हुसैन सागर के साथ-साथ, 20 झीलों और 74 कृत्रिम तालाबों पर बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराया जा रहा है. टैंकबंड के आसपास विसर्जन समारोह पहले से ही चल रहा है. वहीं, 125 जेसीबी और 102 मिनी टिपर समय-समय पर कचरे को डंपिंग यार्ड तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो. जीएचएमसी आयुक्त आरवी कर्णन ने कहा कि इस महीने की 6 तारीख को सुरक्षित और सुचारू गणेश विसर्जन सुनिश्चित करने के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं.

जीएचएमसी आयुक्त ने बताया कि पिछले वर्ष के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जा रहे हैं. विसर्जन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 54 करोड़ रुपये की लागत से व्यवस्था की जा रही है.

आरवी कर्णन के अनुसार हुसैन सागर के साथ-साथ 20 मुख्य तालाब और 72 कृत्रिम तालाब तैयार किए गए हैं. 134 क्रेन और 259 मोबाइल क्रेन उपलब्ध रहेंगे. हाइड्रा और पर्यटन विभाग के समन्वय से हुसैन सागर में डीआरएफ टीमों द्वारा 9 नावें और 200 तैराक तैयार किए जा रहे हैं. पुलिस की मदद से एनटीआर मार्ग पर 13 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं.

शहर भर से गणेश प्रतिमाएं एक जुलूस के रूप में हुसैन सागर पहुंचेंगी. इस मार्ग पर कोई व्यवधान न हो यह सुनिश्चित करने के लिए 160 कार्य दल तैनात किए गए हैं. समारोह के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कुल 14,486 कर्मचारी तीन पालियों में काम करेंगे. कुल 166 स्वच्छता दल 3 से 4 किलोमीटर की स्वच्छता के लिए काम करेंगे. विसर्जन स्थलों पर 39 मोबाइल शौचालय स्थापित किए जा रहे हैं.

जुलूस के मार्ग और हुसैन सागर पर 56187 अस्थायी लाइटें लगाई जा रही हैं. एम्बुलेंस सहित 7 चिकित्सा शिविर तीन पालियों में संचालित होंगे. गणेश चतुर्थी की शुरुआत से अब तक 3,000 मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा करने और उसे डंप यार्ड तक पहुँचाने के लिए 125 जेसीबी और 102 मिनी टिपर का इस्तेमाल किया जा चुका है.

जीएचएमसी ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में 90 प्रतिशत से अधिक गड्ढे भर दिए गए हैं. यह भी पता चला कि बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम जारी है.

जीएचएमसी आयुक्त आरवी कर्णन विसर्जन व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं. अतिरिक्त आयुक्त रघु प्रसाद के साथ पीपुल्स प्लाजा, सनराइज पॉइंट, लेक व्यू पार्क, बथुकम्मा कुंता और संजीवैया पार्क, नेकलेस रोड स्थित छोटे तालाबों में विसर्जन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया.

उन्होंने बैरिकेड्स, लाइटिंग, क्रेन और नियंत्रण कक्षों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने सुझाव दिया कि विसर्जन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए. आयुक्त ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए निर्धारित मार्ग पर समय पर पहुंचाएं.