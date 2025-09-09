हैदराबाद की जुड़वां बहनें वीना और वाणी बनना चाहती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट
हैदराबाद की जानी-मानी जुड़वां बहनें वीना और वाणी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं.
Published : September 9, 2025 at 7:17 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना के हैदराबाद की जानी-मानी जुड़वां बहनें वीना और वाणी अब देश के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रोफेशनल कोर्स में से एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) की तैयारी कर रही हैं. ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ पूरी करने के बाद दोनों बहनें एक ऐसा करियर बनाने के लिए दृढ़ हैं जो उन्हें स्वतंत्रता और पहचान दिलाए.
ईनाडु-ईटीवी भारत से बात करते हुए दोनों बहनों ने अपनी आकांक्षाएं साझा कीं और कहा, "हम जुड़वां पैदा हुए थे और गर्भधारण के बाद से ही साथ हैं. हैदराबाद के शिशु विहार में आने के बाद, हमें यहां के बच्चों के साथ सीखने में बहुत मजा आया. अपनी डिग्री पूरी करने से हमें आत्मविश्वास मिला. चूंकि सरकारी और निजी नौकरियां हमारे लिए व्यावहारिक नहीं हैं, इसलिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं."
दोनों बहनों ने उन शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने उनकी शैक्षणिक यात्रा के दौरान उनका मार्गदर्शन किया. विशेष रूप से उन्होंने यूनियन बैंक के रिटायर सहायक महाप्रबंधक सुधाकर को याद किया, जिन्होंने उन्हें उनके डिग्री कोर्स में प्रमुख विषय पढ़ाए थे. उन्होंने आगे कहा, "हम उनके धैर्य और प्रतिबद्धता के लिए हमेशा उनके ऋणी रहेंगे. हम राज्य सरकार के भी आभारी हैं जिन्होंने हमारे लाइफस्टाइल के अनुरूप विशेष देखभाल व्यवस्था की."
एक अनुशासित दिनचर्या
वीना और वाणी एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम का पालन करती हैं, जिसमें पढ़ाई के साथ-साथ रचनात्मक और मनोरंजक गतिविधियां भी शामिल हैं. उनका दिन सुबह 6 बजे अंग्रेजी और तेलुगु अखबारों के साथ शुरू होता है. सुबह के कामों के बाद अभिभावक और शिक्षक शाम तक कक्षाएं संचालित करने के लिए आते हैं. वे पढ़ाई के बाद के घंटे बोर्ड गेम्स में बिताती हैं, जो उनके दिमाग को तेज करने में मदद करता है और ड्राइंग सेशन में वे मिलकर रंग और थीम तय करती हैं. रात के खाने के बाद दोनों जुड़वां बहने न्यूज चैनल देखती हैं. वह रात 9 बजे का ईटीवी न्यूज कभी नहीं छोड़ती, और रात 10 बजे तक सो जाते हैं.
महान हस्तियों से प्रेरणा
बहनें महान नेताओं के विचारों को पढ़ने और सुनने से भी प्रेरणा पाती हैं. उन्होंने शिशु विहार की सफिया मैडम के मार्गदर्शन को याद किया, जिन्होंने उन्हें बायोग्राफी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था. उनकी सलाह पर उन्होंने महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद के जीवन का अध्ययन किया और प्रेरणा के लिए अक्सर उनके भाषणों को सुना. बायोग्राफी के साथ-साथ, वे तेलुगु उपन्यासों और शॉर्ट स्टोरीज का भी आनंद लेती हैं और प्रतिदिन आधा घंटा अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करती हैं.
वीना और वाणी के लिए सीए बनने की राह भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन उनका अनुशासन, दृढ़ संकल्प और अटूट भावना उनके आसपास के लोगों को प्रेरित करती रहती है. उनकी कहानी न केवल साहस की, बल्कि आशा की भी है, जो याद दिलाती है कि लगन से कोई भी सपना दूर नहीं होता.
