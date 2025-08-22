ETV Bharat / bharat

बी.टेक द्वितीय वर्ष की छात्रा श्रीजा. (ETV Bharat)
Published : August 22, 2025 at 2:22 PM IST

हैदराबाद: गणेश चतुर्थी उत्सव का भगवान गणेश के जन्म के रूप में मनाया जाता है. इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को शुरू हो रहा है. यह पर्व 10 दिनों तक चलता है. श्रद्धालु भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना करते हैं. फिर इसका विसर्जन करते हैं. अक्सर ये प्रतिमाएं प्लास्ट ऑफ पेरिस या फिर मिट्टी से बनायी जातीं हैं.

पर्यावरणविद प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाओं को पर्यावरण के अनुकूल नहीं मानते हैं. इसके लिए मिट्टी की मूर्तियां बनाने का विकल्प रह जाता है. लेकिन, इसमें भी एक खामी है. जब इन प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है तो ये नदियों, झीलों और तालाबों में भारी मात्रा में गाद जमा कर देती हैं. इन समस्याओं को समझते हुए, तेलंगाना के गडवाल की एक युवा अन्वेषक ने एक अद्वितीय और टिकाऊ विकल्प तैयार किया है.

कहां से आया आइडियाः

हैदराबाद की बी.टेक द्वितीय वर्ष की छात्रा श्रीजा मूंगफली के छिलकों और कृषि अपशिष्ट से विनायक मूर्तियां बना रहीं हैं. उसने ग्रीन गैलेक्सी नामक एक इको-स्टार्टअप की स्थापना की है. इसके लिए उसने 20 लाख की लागत से तीन मशीनों से लैस इकाई तैयार की. शुरुआत में, वह मूंगफली के छिलकों और कृषि अपशिष्ट से बायोडिग्रेडेबल गमले और चाय के कप बनाती थीं. जल्द ही, उन्होंने सोचा कि क्यों न उसी सामग्री से गणेश की मूर्तियां बनाई जाएं?

प्रतिमा बनाने में कितना वक्त लगताः

अपनी मशीनों को नया रूप देने के बाद, श्रीजा ने सफलतापूर्वक मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया. लगभग आधा फुट ऊंची प्रत्येक मूर्ति की कीमत करीब 200 रुपये है. इसको तैयार करने की प्रक्रिया सरल है. हर 10 मिनट में दो मूर्तियां तैयार होती हैं. इस साल गणेश चतुर्थी के लिए, उन्होंने 2,000 मूर्तियां बनाने और वितरित करने का लक्ष्य रखा है.

जल निकायों को नुकसान नहींः

उनकी कृतियों को सबसे अलग बनाता है उनका पर्यावरणीय लाभ. मिट्टी की मूर्तियों जिससे गाद जमा होती हैं, इसके विपरीत मूंगफली के छिलकों और जैविक कचरे से बनी मूर्तियां आसानी से नदी-पोखरों में घुल जाती हैं. इसके अलावा जलीय जीवों के लिए यह भोजन का काम करती हैं, जिससे जल निकायों को कोई नुकसान नहीं होता.

मंत्री ने की सराहनाः

श्रीजा ने हैदराबाद में प्रतिष्ठित अगस्त फेस्ट 2025 में अपनी मूर्तियां प्रदर्शित कीं. उद्योग मंत्री श्रीधर बाबू ने उनके काम की सराहना की और व्यक्तिगत रूप से एक मूर्ति खरीदी. इस पहचान से उत्साहित होकर, अब उन्हें उत्पादन बढ़ाने और बाज़ार में और अधिक पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद लाने के लिए सरकारी प्रोत्साहन की उम्मीद है.

