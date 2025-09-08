ETV Bharat / bharat

गुजरात में जालसाज दंपती गिरफ्तार, सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश

गुजरात में जालसाज दंपती गिरफ्तार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 8, 2025 at 8:31 PM IST 2 Min Read

जूनागढ़: गुजरात में सरकारी नौकरी की लालच देकर लोगों को ठगने वाले एक जालसाज दंपती को जूनागढ़ बी डिवीजन पुलिस ने गिरफ्तार किया है. खुद को विधायक का निजी सहायक बताकर रवि और प्रज्ञा चोवटिया जूनागढ़ और आसपास के इलाकों में लोगों को अपनी जाल में फंसाते थे. खबर के मुताबिक, मूल रूप से अकोलवाड़ी निवासी और वर्तमान में राजकोट के कोठारिया रोड पर रहने वाले पति-पत्नी रवि और प्रज्ञा चोवटिया जूनागढ़ से गुजरात सचिवालय में सरकारी नौकरी का लालच देकर लोगों को ठग रहे थे. जूनागढ़ निवासी शिल्पाबेन भाखर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी दंपती को गिरफ्तार कर लगभग 1 करोड़ 18 लाख 38 हज़ार 750 रुपये की ठगी का मामला सुलझा लिया है. फर्जी पहचान पत्र से ठगी करने वालों का गिरोह

रवि और प्रज्ञा चोवटिया जूनागढ़ और आसपास के इलाकों में लोगों को अपनी जाल में फंसाते थे. ये दोनों उन्हें गुजरात सचिवालय में सरकारी नौकरी, दिल्ली हाईवे कॉरिडोर में पेड़ लगाने के ठेके, भैंसों के अस्तबल बनाने के लिए 3 करोड़ रुपये की सरकारी मदद और बैंकों से वित्तीय लोन दिलाने का वादा करके ठगते थे.