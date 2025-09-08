ETV Bharat / bharat

गुजरात में जालसाज दंपती गिरफ्तार, सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश

पुलिस ने दंपती को गिरफ्तार कर लगभग 1 करोड़ 18 लाख 38 हजार 750 रुपये की ठगी का मामला सुलझा लिया है.

Husband and wife arrested
गुजरात में जालसाज दंपती गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2025 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जूनागढ़: गुजरात में सरकारी नौकरी की लालच देकर लोगों को ठगने वाले एक जालसाज दंपती को जूनागढ़ बी डिवीजन पुलिस ने गिरफ्तार किया है. खुद को विधायक का निजी सहायक बताकर रवि और प्रज्ञा चोवटिया जूनागढ़ और आसपास के इलाकों में लोगों को अपनी जाल में फंसाते थे.

खबर के मुताबिक, मूल रूप से अकोलवाड़ी निवासी और वर्तमान में राजकोट के कोठारिया रोड पर रहने वाले पति-पत्नी रवि और प्रज्ञा चोवटिया जूनागढ़ से गुजरात सचिवालय में सरकारी नौकरी का लालच देकर लोगों को ठग रहे थे. जूनागढ़ निवासी शिल्पाबेन भाखर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी दंपती को गिरफ्तार कर लगभग 1 करोड़ 18 लाख 38 हज़ार 750 रुपये की ठगी का मामला सुलझा लिया है.

फर्जी पहचान पत्र से ठगी करने वालों का गिरोह
रवि और प्रज्ञा चोवटिया जूनागढ़ और आसपास के इलाकों में लोगों को अपनी जाल में फंसाते थे. ये दोनों उन्हें गुजरात सचिवालय में सरकारी नौकरी, दिल्ली हाईवे कॉरिडोर में पेड़ लगाने के ठेके, भैंसों के अस्तबल बनाने के लिए 3 करोड़ रुपये की सरकारी मदद और बैंकों से वित्तीय लोन दिलाने का वादा करके ठगते थे.

इस तरह वे बड़ी चालाकी से लोगों को अपने जाल में फंसाते थे. जूनागढ़ निवासी शिल्पाबेन भाखर भी इस दंपत्ती के झांसे में आ गईं. उन्होंने दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर में पेड़ लगाने के ठेके के नाम पर उन्हें 50 लाख 8 हजार रुपये दे दिए. हालांकि, ठेका न मिलने पर शिल्पाबेन ने 6 सितंबर, 2025 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने दंपत्ती को गिरफ्तार कर लिया.

1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला सुलझा
पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी रवि और प्रज्ञा चोवटिया ने विधायक के निजी सहायक की झूठी पहचान बनाकर कई लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे 1 करोड़ 18 लाख 38 हजार 750 रुपये की धोखाधड़ी की है. इसके अलावा, वे व्यापारियों को भी अपने जाल में फंसा रहे थे. जांच में यह भी पता चला है कि उन्होंने व्यापारियों को उनका माल ज़्यादा मार्जिन पर बेचने का भरोसा देकर बड़ी रकम का लेन-देन किया था. फिलहाल, जूनागढ़ पुलिस ने दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: हैदराबाद में ₹850 करोड़ का AI पॉन्जी स्कीम घोटाला, तीन गिरफ्तार, 3 हजार से अधिक लोगों को ठगा

For All Latest Updates

TAGGED:

JUNAGADH CRIMEJUNAGADH CHEATING CASEGUJRAT POLICEHUSBAND AND WIFE ARRESTEDJUNAGADH CHEATING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

एशिया कप से पहले चैंपियन बना पाकिस्तान, फाइनल में अफगानिस्तान को मिली हार, बना हैरतअंगेज रिकॉर्ड

जेलों को यातना शिविरों में बदला! इजराइल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा

घरेलू शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 240 अंक मजबूत, निफ्टी 24,820 पार

प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू को आज क्यों चलता करेगी फ्रांसीसी संसद! जानें प्रेसीडेंट मैक्रों के पास क्या है ऑप्शन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.