मुंबई: मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुंबई पुलिस आयुक्त और मुंबई मनपा आयुक्त को नोटिस जारी किया है. साथ ही, लालबाग राजा बोर्ड से वीआईपी दर्शन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है.

मानवाधिकार आयोग ने लालबाग राजा मंडप में वीवीआईपी लोगों के लिए अलग कतार लगाने के मुद्दे पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. मानवाधिकार आयोग से शिकायत की गई है कि विशेष अतिथियों के लिए यह विशेष व्यवस्था करके यहां आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है. इसे गंभीरता से लेते हुए आयोग ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

क्या है मानवाधिकार आयोग के निर्देश

मुंबई के दो वकीलों आशीष राय और पंकज कुमार मिश्रा ने लालबाग के राजा के वीआईपी दर्शन को लेकर मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनंत बदर के समक्ष सोमवार को इस शिकायत पर सुनवाई हुई. आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुंबई पुलिस आयुक्त और मुंबई मनपा आयुक्त को भी नोटिस जारी किया है.

मानवाधिकार आयोग ने सभी प्रतिवादियों को इस शिकायत की जाँच कर छह हफ्ते के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इसके अलावा आयोग ने लालबाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के अध्यक्ष और सचिव को भी नोटिस जारी कर इस शिकायत पर स्पष्टीकरण मांगा है.

क्या है मामला

गणेशोत्सव एक सार्वजनिक उत्सव है इसलिए भगवान के दर्शन सभी के लिए सुलभ होने चाहिए. इस शिकायत में माँग की गई है कि भक्तों की दर्शन व्यवस्था में भेदभाव न करके आम भक्तों को न्याय दिया जाए.

गणेशोत्सव के दौरान यहां दर्शन के लिए अन्य मंडलों की तुलना में भक्तों की लंबी कतार लगती है. भक्त राजा के दर्शन के लिए घंटों कतारों में खड़े रहते हैं. यहाँ लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए मानो भक्तों में होड़ मची रहती है. भक्त राज्य और देश के कोने-कोने से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं.

लेकिन लालबाग के राजा गणेश मंडल ने खास भक्तों के लिए अलग से दर्शन कतारें लगाकर भक्तों में खुला भेदभाव किया है. एक तरफ जहां आम आदमी को घंटों कतारों में खड़े रहने के बाद भी उन्हें ठीक से दर्शन नहीं करने दिए जाते. जबकि वहीं वीवीआईपी लोगों को उनकी सुविधानुसार आराम से दर्शन कराए जाते हैं.

इस दर्शन कतार में हुई झड़पों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. भगदड़ का खतरा - लालबागचा राजा के दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं को बेहद संकरी जगह से होकर गुजरना पड़ता है. लगातार 10 दिनों तक 24 घंटे यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है.

हालांकि, इस शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस भीड़ के लिए उचित योजना न होने से भगदड़ मचने का खतरा है. यहां मंडल के कार्यकर्ताओं और निजी सुरक्षा गार्डों के बीच महिलाओं और विकलांग श्रद्धालुओं के साथ बहस की कई घटनाएँ हो चुकी हैं. इसलिए, शिकायत में दावा किया गया है कि यहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. इसलिए लालबागचा राजा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की देखभाल के लिए यहां प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाने चाहिए. ताकि इन बहसों से बचा जा सके, ऐसा दावा किया गया है.

