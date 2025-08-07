रांची: भाई-बहन के प्रेम और पवित्रता का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार इस साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा. इस पावन दिन बहनें अपने भाई के हाथ पर राखी बांधकर उनकी खुशहाली की कामना करती हैं. राखी अब सिर्फ भाई-बहन के पवित्र रिश्ते के प्रतीक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह फैशन का अहम हिस्सा भी बन गया है.

इस बार के बाजार में पारंपरिक राखियों के साथ आधुनिक डिजाइनों की भरमार दिख रही है. खासकर युवाओं, बच्चों और लड़कियों के बीच ट्रेंडिंग राखियों की जबरदस्त मांग है. बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर और रांची जैसे प्रमुख शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, हर बाजार में एक से बढ़कर एक स्टाइलिश और थीम बेस्ड राखियां उपलब्ध हैं. दुकानदारों के अनुसार, इस बार राखियों में नवाचार और वैरायटी पहले से कहीं अधिक है.

राखी का बाजार (Etv bharat)

कार्टून कैरेक्टर से लेकर ज्वेलरी लुक की राखी

बच्चों के लिए छोटा भीम, डोरेमोन, कृष, सिंड्रेला और स्पाइडरमैन जैसे मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स वाली राखियां खूब बिक रही हैं. ये राखियां रंग-बिरंगे लाइट्स, साउंड इफेक्ट्स और 3D प्रिंट्स के साथ तैयार की गई हैं, जो बच्चों को काफी लुभा रही हैं. वहीं युवाओं के लिए घड़ी स्टाइल, स्टोन वर्क, चांदी और गोल्डन फिनिश वाली राखियां, आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. बाजार में ब्रेसलेट राखी, कुंदन-मीना वर्क राखी, मोती और जरदोजी की कारीगरी वाली राखियों की मांग खास तौर पर युवतियों के बीच ज्यादा है. कई लड़कियां अब खुद के लिए भी सजावटी राखियां खरीद रही हैं.

राम वाली राखी (Etv bharat)

परंपरा-मॉडर्निटी का संगम

हालांकि धार्मिक प्रतीकों जैसे रुद्राक्ष, ओम, स्वास्तिक और गंगा-जमुनी धागों वाली पारंपरिक राखियों की भी अपनी एक खास जगह है. लेकिन दुकानदारों का कहना है कि अब भाई खुद अपनी बहनों से डिजाइनर राखियों की डिमांड करने लगे हैं. इससे राखी खरीदने का नजरिया बदला है.

पहले सिर्फ रेशम के धागे वाली राखी चलती थी. अब हर ग्राहक कुछ अलग और स्टाइलिश चाहता है. बच्चों को कार्टून वाली राखी चाहिए तो युवा लड़कों को ब्रेसलेट टाइप राखी. महिलाएं भी अपने भाइयों के लिए कस्टमाइज्ड राखी बनवा रही हैं: राजीव कुमार, दुकानदार

बच्चों के लिए कार्टून वाली राखी (Etv bharat)

कला संस्थानों की राखियों का जलवा

इस बार खादी संस्थान और स्थानीय स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार देसी राखियां भी बाजार में उपलब्ध हैं. ये राखियां न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती देती हैं. हस्तनिर्मित इन राखियों में पर्यावरण के प्रति सजगता भी नजर आती है, क्योंकि इनमें प्लास्टिक की बजाय प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है.

बाजार में राखी की खरीदारी करती युवतियां (Etv bharat)

कीमत में भी विविधता, जोरों पर बिक्री

डिजाइनर राखियों के साथ-साथ इस बार कीमतों में भी खासा अंतर देखा जा रहा है. सामान्य राखियां जहां 10 रुपये से शुरू हो रही हैं, वहीं ब्रांडेड और डिजाइनर राखियों की कीमत 300 से 1000 रुपये तक है. दुकानदारों के मुताबिक, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बिक्री बेहतर है. बाजारों में भीड़ है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं.

स्टाइलिश राखी (Etv bharat)

राखी के साथ इमोशनल जुड़ाव

वहीं राखी खरीदने आई कविता कुमारी कहती हैं, भाई के लिए राखी लेना सिर्फ परंपरा नहीं, एक इमोशनल जुड़ाव है. लेकिन अब फैशन भी उतना ही जरूरी है, इसलिए मैं हर साल कुछ नया और खास राखी लेने की कोशिश करती हूं. राखी सिर्फ एक रेशम का धागा नहीं, बल्कि रिश्ते, स्टाइल और अभिव्यक्ति का संगम बन गया है. पारंपरिक मूल्यों के साथ आधुनिकता का यह मेल बाजार में लोगों को खूब लुभा रहा है.

पारंपरिक राखी (Etv bharat)

ये भी पढे़: भूलकर भी भाई की कलाई पर न बांधें ऐसी राखी, मिलता है अशुभ फल, जानना है जरूरी

हाइटेक होता राखी का त्योहार, ऑनलाइन के बढ़ते चलन ने बाजार को भी किया प्रभावित

रांची के डोरंडा प्रधान डाकघर में था लिंक फेल! बहनों को हुई राखी भेजने में मुश्किल