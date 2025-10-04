ETV Bharat / bharat

हिमाचल में गलत स्पेलिंग वाले वायरल चेक पर शिक्षा विभाग का आया बयान, बताया किसकी थी गलती ?

बैंक चेक में कई स्पेलिंग गलत लिखी हैं और प्रिंसिपल के साइन के साथ मुहर भी लगी है. अब प्रिंसिपल ने इसपर बयान दिया है.

'वायरल चेक' से शिक्षा गुणवत्ता पर उठे सवाल
'वायरल चेक' से शिक्षा गुणवत्ता पर उठे सवाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 6:21 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 7:21 PM IST

5 Min Read
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सोशल मीडिया में एक बैंक चेक वायरल हो रहा है, जिसमें लिखी अंग्रेजी में स्पेलिंग इतनी गलत लिखी है कि लोग इसे देखकर हंस भी रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं. चेक में दर्ज बैंक की शाखा से पता चलता है कि बैंक हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है. सिरमौर के रोनहाट के तहत आने वाले एक स्कूल के प्रिंसिपल के साइन और मुहर भी इस चेक पर मौजूद है. जिसकी वजह से लोग प्रिंसिपल के ज्ञान और हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं. मामले ने तूल पकड़ा तो शिक्षा विभाग ने इसकी जांच करवाई, जिसमें पूरी सच्चाई सामने आई है. खुद प्रिंसिपल ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा है.

स्कूल प्रबंधन की रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को भेजी गई

ईटीवी भारत ने जब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की, तो सामने आया कि गलतियों से भरा यह चेक स्कूल से नहीं बल्कि बैंक के एक कर्मचारी की तरफ से वायरल किया गया था. साथ ही इस चेक को स्कूल के प्रिंसिपल ने नहीं बल्कि स्कूल में तैनात मिड-डे मील इंचार्ज ने भरा था. लिहाजा स्कूल प्रबंधन की तरफ से उस बैंक कर्मी के खिलाफ बैंक प्रबंधन से भी कार्रवाई करने की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी गई है. साथ ही स्कूल प्रबंधन की रिपोर्ट को भी जिला शिक्षा विभाग ने शिक्षा निदेशालय को भेजा है. निदेशक स्तर पर ही अब इस मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जानी है.

Govt Senior Secondary School Ronhat Cheque Viral
रोनहाट माध्यमिक विद्यालय का वायरल चेक (Social Media)

उच्च शिक्षा उप निदेशक ने क्या कहा?

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान जिला सिरमौर के उच्च शिक्षा उप निदेशक हिमेंद्र सिंह बाली ने बताया, रोनहाट स्कूल से संबंधित सोशल मीडिया पर चेक वायरल होने के मामले में विभाग ने तुरंत स्कूल प्रबंधन से रिपोर्ट मांगी थी, जो विभाग को प्राप्त हो गई है. रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन यह चेक जारी किया गया था, उस दिन स्कूल में एस.ओ.एस. का एग्जाम था. साथ ही प्रिंसिपल काफी व्यस्त थे. कई कागजात हस्ताक्षर किए जाने थे. लिहाजा प्रिंसिपल ने जल्दबाजी में सिर्फ चेक पर अंकों में दर्शाई गई राशि को ही चेक किया और हस्ताक्षर कर दिए.

सिरमौर के उच्च शिक्षा उप निदेशक हिमेंद्र सिंह बाली, "रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि यह चेक स्कूल में तैनात मिड-डे मील इंचार्ज द्वारा भरा गया था, जिसने लिखित रूप में अपनी गलती को भी स्वीकार किया है. जांच में यह भी सामने आया है कि ये चेक बैंक के किसी कर्मी ने सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसको लेकर प्रिंसिपल ने बैंक प्रबंधक को लिखित रूप में शिकायत कर आरबीआई के नियमों के मुताबिक संबंधित कर्मी पर कार्रवाई करने की बात कही है. शिक्षा उप निदेशक ने बताया कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट निदेशक को भेज दी गई है और अब निदेशक स्तर पर ही इस मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी".

मामले में प्रिंसिपल ने क्या कहा?

इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल कुलदीप सिंह ने कहा, "यह चेक मिड डे मील इंचार्ज के नाम से जारी किया गया था, जिसने खुद ही यह चेक भरा था, लेकिन जब उनके पास हस्ताक्षर करने के लिए यह चेक आया, तो उस समय व्यस्तता के कारण उन्होंने सिर्फ अंकों में लिखी गई राशि को देखा और स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दिया. इसके बाद बैंक ने तत्काल ही चेक वापस कर दिया और फिर दूसरा चेक काटा गया था. इस पूरे मामले की रिपोर्ट शिक्षा उपनिदेशक को भेज दी गई है".

क्या है ये पूरा मामला?

दरअसल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रोनहाट प्रबंधन की तरफ से जारी किए गए एक बैंक चेक की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई. यह चेक 25 सितंबर को मिड डे मील इंचार्ज अत्तर सिंह के नाम पर जारी किया गया था, लेकिन इसकी चर्चा भुगतान के लिए नहीं, बल्कि चेक पर मौजूद स्पेलिंग की गलतियों के कारण हो रही है. ये गलतियां इतनी चौंकाने वाली हैं कि इस चेक को देख हर कोई हैरान है. खासकर इस चेक की गलतियों पर सवाल तब उठे जब इस चेक पर स्कूल प्रिंसिपल के साइन और मुहर मौजूद थी.

अतर सिंह के नाम पर कुल 7616 रुपए का चेक काटा गया था. चेक में अंक में तो राशि सही लिखी गई थी, लेकिन अंग्रेजी के शब्दों में कई गलतियां कर दी गई. 7616 को शब्दों में Seven Thousand Six Hundred and Sixteen लिखने की बजाय Saven Thursday Six Harendra Sixty लिखा था. Seven से लेकर Hundred तक के स्पेलिंग गलत लिखे गए थे. वहीं Sixteen को Sixty लिखा गया था. जो हिंदी में 'सवेन थर्सडे सिक्स हरेन्द्र सिक्सटी' पढ़ा जाएगा. यही वजह है कि ये चेक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ.

वायरल चेक से स्कूल प्रबंधन पर उठे सवाल

सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स ने इस चेक ने इस स्कूल और प्रिसिंपल पर सवाल उठाने के साथ-साथ हिमाचल में शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए. कुछ लोगों का कहना था कि इतनी बड़ी गलती प्रिंसिपल की नहीं हो सकती लेकिन चेक पर साइन करते और मुहर लगाते वक्त चेक पर नजर ना डालना प्रिसिंपल की भी चूक है. हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने पर बताया गया है कि ये चेक प्रिंसिपल ने नहीं बल्कि मिड डे मील इंचार्ज ने भरा था.

Last Updated : October 4, 2025 at 7:21 PM IST

