हिमाचल में बनी खांसी की दवा सुरक्षित, लेकिन ये कफ सिरप हुआ बैन

देश के कुछ राज्यों में कफ सिरप बैन की खबरों के बीच हिमाचल प्रदेश में बनी दवा सुरक्षित पाई गई है.

कफ सिरप
कफ सिरप (IANS)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 6:55 PM IST

शिमला: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में घातक रसायन वाले कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के बाद दहशत फैल गई थी. केंद्र सरकार सहित संबंधित राज्यों की सरकारों ने एहतियात के तौर पर सैंपल लेकर दवाओं का परीक्षण शुरू किया. इस मामले में हिमाचल का भी जिक्र आया, लेकिन राहत की बात है कि यहां बनी एक कफ सिरप के सैंपल जांच में सही पाए गए हैं. हिमाचल के ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर ने इसकी पुष्टि की है. साथ ही ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मीडिया में बयान जारी कर सारी स्थिति स्पष्ट की गई है.

कुल मिलाकर संक्षेप में कहा जाए तो हिमाचल में नास्ट्रो-डीएस (Nastro DS) कफ सिरप के सैंपल जांच में पास हो गए हैं. उनमें डाइएथाइलिन ग्लाईकॉल व एथिलीन ग्लाईकॉल की मात्रा विदिन लिमिट्स पाई गई है. यानी इसमें संबंधित रसायन की मात्रा आवश्यकता के अनुसार ही है. ये जांच मध्य प्रदेश एफडीए यानी मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन ने की है. सैंपल की जांच के बाद मध्य प्रदेश एफडीए ने इसकी रिपोर्ट हिमाचल को भेजी है. वहीं, तमिलनाडु में बनी कोल्ड्रिफ कफ सिरप (Coldrif Cough Syrup) में ये मात्रा घातक स्तर पर पाई गई. उसके बाद हिमाचल ने बीते तमिलनाडु की इस दवा को अपने यहां बैन कर दिया है.

हिमाचल प्रदेश राज्य औषधि नियंत्रक के अनुसार, "हाल ही में, मध्य प्रदेश एफडीए ने नास्ट्रो-डीएस दवा के विश्लेषण रिपोर्ट सांझा की है, जिसमें इसे मानक गुणवत्ता का घोषित किया गया है. इस रिपोर्ट में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल एवं एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा स्वीकृत मानकों के भीतर पाई गई है".

बेशक हिमाचल की एक कंपनी एक्वानोवा द्वारा बनाई जा रही नास्ट्रो डीएस (Nastro DS) दवा सुरक्षित है, लेकिन सैंपल लेने के बाद एहतियात के तौर पर सप्लाई चेन रोकने के लिए कहा गया था. इस बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने हिमाचल सरकार को बताया गया है कि उक्त कंपनी की दवा के नमूने जांच के लिए उठाए गए हैं. ऐसे में हिमाचल ने सावधानी के रूप में कंपनी को सप्लाई चेन रोकने के लिए कहा था. अब संबंधित ड्रग इंस्पेक्टर जांच रिपोर्ट को कंपनी के साथ साझा करेंगे और तय नियमों का पालन करने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी. उसके बाद कंपनी फिर से सप्लाई शुरू कर सकती है.

ड्रग नियंत्रक मनीष कपूर ने कहा, "इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं भी देखने को मिल रही है. इसे देखते हुए ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश ने मीडिया के समक्ष सारी सूचनाएं साझा की हैं".

प्रोपलाइन ग्लाईकॉल वाले ओरल लिक्विड पर ये फैसला

मीडिया के साथ साझा की गई जानकारी में औषधि नियंत्रण प्रशासन हिमाचल प्रदेश ने कहा है कि यहां बन रहे उन ओरल लिक्विड के सैंपल की जांच की जाए, जिनमें प्रोपलाइन ग्लाईकॉल होता है. हिमाचल के सभी दवा निरीक्षकों यानी ड्रग इंस्पेक्टर्स को इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं. दवा निरीक्षक निर्माण इकाइयों यानी कंपनियों सहित रिटेलर्स, होलसेल वालों व अस्पतालों से भी सैंपल लेंगे और उन्हें जांच के लिए भेजेंगे.

मनीष कपूर ने बताया कि इसके अलावा जो भी कंपनियां ओरल लिक्विड, खासकर खांसी की दवा तैयार करती हैं, उन सभी कंपनियों में रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन का अभियान जारी रहेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में बच्चों की दुखद मौत के मामले में हिमाचल में बनी दवाओं का कोई संबंध नहीं है. तमिलनाडु औषधि नियंत्रण निदेशक ने हिमाचल के साथ साझा की गई सूचना में बताया है कि वहां स्रेशन कंपनी की कोल्ड्रिफ दवा में उपरोक्त रसायन की मात्रा घातक रूप में है. इससे किडनी पर असर पड़ता है. इसी के सेवन से बच्चों की मौत हुई है। मामले में मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न स्तरों पर जांच कर रही है.

