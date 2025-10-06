ETV Bharat / bharat

हिमाचल में बनी खांसी की दवा सुरक्षित, लेकिन ये कफ सिरप हुआ बैन

शिमला: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में घातक रसायन वाले कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के बाद दहशत फैल गई थी. केंद्र सरकार सहित संबंधित राज्यों की सरकारों ने एहतियात के तौर पर सैंपल लेकर दवाओं का परीक्षण शुरू किया. इस मामले में हिमाचल का भी जिक्र आया, लेकिन राहत की बात है कि यहां बनी एक कफ सिरप के सैंपल जांच में सही पाए गए हैं. हिमाचल के ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर ने इसकी पुष्टि की है. साथ ही ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मीडिया में बयान जारी कर सारी स्थिति स्पष्ट की गई है.

कुल मिलाकर संक्षेप में कहा जाए तो हिमाचल में नास्ट्रो-डीएस (Nastro DS) कफ सिरप के सैंपल जांच में पास हो गए हैं. उनमें डाइएथाइलिन ग्लाईकॉल व एथिलीन ग्लाईकॉल की मात्रा विदिन लिमिट्स पाई गई है. यानी इसमें संबंधित रसायन की मात्रा आवश्यकता के अनुसार ही है. ये जांच मध्य प्रदेश एफडीए यानी मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन ने की है. सैंपल की जांच के बाद मध्य प्रदेश एफडीए ने इसकी रिपोर्ट हिमाचल को भेजी है. वहीं, तमिलनाडु में बनी कोल्ड्रिफ कफ सिरप (Coldrif Cough Syrup) में ये मात्रा घातक स्तर पर पाई गई. उसके बाद हिमाचल ने बीते तमिलनाडु की इस दवा को अपने यहां बैन कर दिया है.

हिमाचल प्रदेश राज्य औषधि नियंत्रक के अनुसार, "हाल ही में, मध्य प्रदेश एफडीए ने नास्ट्रो-डीएस दवा के विश्लेषण रिपोर्ट सांझा की है, जिसमें इसे मानक गुणवत्ता का घोषित किया गया है. इस रिपोर्ट में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल एवं एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा स्वीकृत मानकों के भीतर पाई गई है".

बेशक हिमाचल की एक कंपनी एक्वानोवा द्वारा बनाई जा रही नास्ट्रो डीएस (Nastro DS) दवा सुरक्षित है, लेकिन सैंपल लेने के बाद एहतियात के तौर पर सप्लाई चेन रोकने के लिए कहा गया था. इस बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने हिमाचल सरकार को बताया गया है कि उक्त कंपनी की दवा के नमूने जांच के लिए उठाए गए हैं. ऐसे में हिमाचल ने सावधानी के रूप में कंपनी को सप्लाई चेन रोकने के लिए कहा था. अब संबंधित ड्रग इंस्पेक्टर जांच रिपोर्ट को कंपनी के साथ साझा करेंगे और तय नियमों का पालन करने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी. उसके बाद कंपनी फिर से सप्लाई शुरू कर सकती है.