अब बिहार में होगा इस वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज, रेलवे का फैसला

नई दिल्ली: वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुरू होने के बाद से रेल यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा हुआ है. समय की पाबंदी के साथ ही यात्रा सुगम हुई है. इंडियन रेलवे ने 2019 में पहली वंदे भारत ट्रेन शुरू की थी. वर्तमान में करीब 150 ट्रेनों के साथ पूरे देश में वंदे भारत एक्सप्रेस का नेटवर्क फैल चुका है.

रेलवे वंदे भारत ट्रेनों के संचालन में लगातार सुधार कर रहा है. इसकी कड़ी में, रेलवे ने बिहार के एक स्टेशन पर हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज को बहाल कर दिया है. हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर, 2022 को हरी झंडी दिखाई थी. इस प्रीमियम ट्रेन का व्यावसायिक संचालन 1 जनवरी, 2023 से शुरू होगा.

हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन 562 किलोमीटर की दूरी 7:30 घंटे में तय करती है. इस ट्रेन का रखरखाव और संचालन पूर्वी रेलवे जोन द्वारा किया जाता है.

हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज

हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22301/22302) पहले सिर्फ बोलपुर शांतिनिकेतन, मालदा टाउन और बरसोई जंक्शन पर ही रुकती थी. ताजा बदलाव के साथ, अब यह ट्रेन बिहार के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी.