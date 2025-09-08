अब बिहार में होगा इस वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज, रेलवे का फैसला
इंडियन रेलवे ने बिहार के एक स्टेशन पर हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज को बहाल करने का फैसला लिया है.
Published : September 8, 2025 at 1:33 PM IST
नई दिल्ली: वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुरू होने के बाद से रेल यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा हुआ है. समय की पाबंदी के साथ ही यात्रा सुगम हुई है. इंडियन रेलवे ने 2019 में पहली वंदे भारत ट्रेन शुरू की थी. वर्तमान में करीब 150 ट्रेनों के साथ पूरे देश में वंदे भारत एक्सप्रेस का नेटवर्क फैल चुका है.
रेलवे वंदे भारत ट्रेनों के संचालन में लगातार सुधार कर रहा है. इसकी कड़ी में, रेलवे ने बिहार के एक स्टेशन पर हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज को बहाल कर दिया है. हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर, 2022 को हरी झंडी दिखाई थी. इस प्रीमियम ट्रेन का व्यावसायिक संचालन 1 जनवरी, 2023 से शुरू होगा.
हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन 562 किलोमीटर की दूरी 7:30 घंटे में तय करती है. इस ट्रेन का रखरखाव और संचालन पूर्वी रेलवे जोन द्वारा किया जाता है.
हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज
हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22301/22302) पहले सिर्फ बोलपुर शांतिनिकेतन, मालदा टाउन और बरसोई जंक्शन पर ही रुकती थी. ताजा बदलाव के साथ, अब यह ट्रेन बिहार के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी.
हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन में 16 डिब्बे हैं. इसमें दो तरह की सीटें हैं: एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार. हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच एसी चेयर कार में यात्रा करने का टिकट 1575 रुपये का है, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 2835 रुपये तक आता है.
ट्रेन का टाइम टेबल
हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22301) हावड़ा स्टेशन से सुबह 5:55 बजे रवाना होती है और दोपहर 1:25 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचती है. वापसी यात्रा में, यह (ट्रेन संख्या 22302) न्यू जलपाईगुड़ी से दोपहर 3:00 बजे रवाना होती है और रात 10:30 बजे हावड़ा पहुंचती है.
हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन महत्वपूर्ण स्थलों के बीच संपर्क को बढ़ाती है. आधुनिक सुविधाओं, तेज गति और आराम के साथ, वंदे भारत विशेष ट्रेन यात्रियों के लिए पसंदीदा विकल्प है. यह ट्रेन हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच यात्रा करने वालों के लिए विश्वसनीय यात्रा विकल्प प्रदान करती है.
