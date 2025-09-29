ETV Bharat / bharat

457 साल पुरानी दत्ता चौधरी परिवार की दुर्जा पूजा, आज भी 'शत्रु बलि' की परंपरा जारी

हावड़ा के अंदुल में दत्ता चौधरी परिवार की दुर्जा पूजा में 457 वर्षों से देवी की पूजा के साथ 'शत्रु' बलि की परंपरा जारी है.

Datta Chowdhury family Durga Puja in Howrah Following 457-year-old tradition practises Shatru Bolli
457 साल पुरानी दत्ता चौधरी परिवार की दुर्जा पूजा, आज भी 'शत्रु बलि' की परंपरा जारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2025 at 8:47 PM IST

3 Min Read
हावड़ा: पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान सांस्कृति और परंपरा का अलग-अलग रंग-रूप देखने को मिल रहा है. हावड़ा जिले के अंदुल में दत्ता चौधरी परिवार की दुर्जा पूजा लोगों को खूब आकर्षित कर रही है. 457 साल पुरानी यह दुर्गा पूजा सिर्फ देवी दुर्गा की पूजा तक सीमित नहीं है- यह एक जीवंत इतिहास समेटे हुए है. रामशरण दत्ता चौधरी द्वारा छह पीढ़ी पहले शुरू किया गया यह सफर आज भी जमींदारी काल की यादें ताजा करता है.

इस पूजा की विशेषता यह है कि देवी दुर्गा की पूजा के साथ-साथ 'शत्रु' बलि की भी परंपरा है. मिट्टी से बनी मानव आकृति की मूर्ति, जिसके सामने कद्दू फोड़े जाते हैं. जिसे दत्ता चौधरी परिवार के सदस्य 'शत्रु बोल्ली' (Shatru Bolli) कहते हैं. जिसकी तैयारी महालया से पहले कृष्ण पक्ष नवमी की भोर से ही शुरू हो जाती है.

परिवार के लोग बताते हैं कि उस दिन घर के आंगन में खूब चहल-पहल होती है. मिट्टी की खुशबू हवा में महकती है. बुजुर्ग पुजारी मंत्रोच्चार शुरू करते हैं. फिर, हाथों से चावल के चूर्ण से एक मानव आकृति बनाई जाती है—जिसे 'शत्रु' कहते हैं.

दुर्गा पूजा के नियमों के अनुसार, छठे दिन बोधन के दौरान, ठाकुर दालान के अंदर धूप का धुआं उठता है. ढोल की ताल के साथ, उलू और शंख की ध्वनि के साथ महिलाओं के स्वर गूंजते हैं. अष्टमी की भोर में, दत्ता चौधरी के घर में महालया की धुनें आरती की ध्वनि के साथ मिल जाती हैं. उस समय, पुराने घर की नम दीवारों से मानो कोई सौ साल पुरानी कहानी फुसफुसाती हुई सुनाई देती है.

457 साल पुरानी दत्ता चौधरी परिवार की दुर्जा पूजा
457 साल पुरानी दत्ता चौधरी परिवार की दुर्जा पूजा (ETV Bharat)

नवमी आते ही 457 साल पुरानी 'शत्रु बोल्ली' की अंतिम तैयारियां शुरू हो जाती हैं. नवमी की शाम होते ही काला दीया जलाया जाता है. प्रकाश और छाया का खेल हर कोने में फैल जाता है. ढोल, बांसुरी और घंटियों की मिश्रित धुन हवा में गूंज उठती है. उस समय मिट्टी की 'शत्रु' प्रतिमा के सामने कद्दू फोड़े जाते हैं, जिसे शत्रु बोल्ली कहते हैं. मंत्रोच्चार और दीये की रोशनी से ऐसा लगता है मानो इतिहास जीवंत हो उठा हो. कद्दू के फूटने की आवाज आंगन में गूंजती है

दशमी की सुबह, पूजा के बाद, मूर्ति को ठाकुर दालान से नीचे उतारा जाता है. वहां, आस-पड़ोस की औरतें देवी दुर्गा का स्वागत करती हैं, लाल और सिंदूर लगाती हैं और एक-दूसरे को रंग लगाती हैं. जमीन पर लाल रंग ऐसे फैला है मानो मिट्टी बोलने लगी हो. रसोई से पोलाओ और खिचड़ी की खुशबू आ रही होती है. बाहर से आए रिश्तेदार घर के आंगन में इकट्ठा होते हैं. अंत में, मूर्ति को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है. उस पल, खुशी और गम का मिलन होता है, और इतिहास और भविष्य एक हो जाते हैं.

मीता बोस दत्ता चौधरी भावुक होकर कहती हैं, "नवमी को शत्रु कहना सिर्फ हमारी परंपरा नहीं है, यह हमारी महान परंपरा है. हमने पीढ़ियों से इस परंपरा को संजोकर रखा है."

दीपों की रोशनी, कद्दू की खुशबू, ढोल की थाप और ठंडी हवा में आज भी हर पल जीवंत लगता है. अंदुल का दत्ता चौधरी परिवार सिर्फ दुर्गा पूजा ही नहीं मनाता. वे इतिहास को भी जीवित रखते हैं. चार सौ से ज्यादा साल बाद भी यह पूजा रोमांच से भर देती है. मानो किसी सिनेमाघर के पर्दे पर किसी फिल्म का दृश्य चल रहा हो.

