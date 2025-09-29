ETV Bharat / bharat

457 साल पुरानी दत्ता चौधरी परिवार की दुर्जा पूजा, आज भी 'शत्रु बलि' की परंपरा जारी

हावड़ा: पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान सांस्कृति और परंपरा का अलग-अलग रंग-रूप देखने को मिल रहा है. हावड़ा जिले के अंदुल में दत्ता चौधरी परिवार की दुर्जा पूजा लोगों को खूब आकर्षित कर रही है. 457 साल पुरानी यह दुर्गा पूजा सिर्फ देवी दुर्गा की पूजा तक सीमित नहीं है- यह एक जीवंत इतिहास समेटे हुए है. रामशरण दत्ता चौधरी द्वारा छह पीढ़ी पहले शुरू किया गया यह सफर आज भी जमींदारी काल की यादें ताजा करता है. इस पूजा की विशेषता यह है कि देवी दुर्गा की पूजा के साथ-साथ 'शत्रु' बलि की भी परंपरा है. मिट्टी से बनी मानव आकृति की मूर्ति, जिसके सामने कद्दू फोड़े जाते हैं. जिसे दत्ता चौधरी परिवार के सदस्य 'शत्रु बोल्ली' (Shatru Bolli) कहते हैं. जिसकी तैयारी महालया से पहले कृष्ण पक्ष नवमी की भोर से ही शुरू हो जाती है. परिवार के लोग बताते हैं कि उस दिन घर के आंगन में खूब चहल-पहल होती है. मिट्टी की खुशबू हवा में महकती है. बुजुर्ग पुजारी मंत्रोच्चार शुरू करते हैं. फिर, हाथों से चावल के चूर्ण से एक मानव आकृति बनाई जाती है—जिसे 'शत्रु' कहते हैं. दुर्गा पूजा के नियमों के अनुसार, छठे दिन बोधन के दौरान, ठाकुर दालान के अंदर धूप का धुआं उठता है. ढोल की ताल के साथ, उलू और शंख की ध्वनि के साथ महिलाओं के स्वर गूंजते हैं. अष्टमी की भोर में, दत्ता चौधरी के घर में महालया की धुनें आरती की ध्वनि के साथ मिल जाती हैं. उस समय, पुराने घर की नम दीवारों से मानो कोई सौ साल पुरानी कहानी फुसफुसाती हुई सुनाई देती है. 457 साल पुरानी दत्ता चौधरी परिवार की दुर्जा पूजा (ETV Bharat)