दुर्गा पूजा पर आपके शहर में बारिश होगी या पड़ेगी गर्मी! जानें- देशभर के मौसम का हाल

Published : September 29, 2025 at 5:01 PM IST

उत्तराखंड में 29 सितंबर तक मौसम ज्यादातर साफ रहेगा. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. देहरादून में मौसम सूखा रहेगा, जहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री रहने की संभावना है.

बिहार में पिछले हफ्ते से उमस परेशान कर रही है. IMD के अनुसार, 1 से 4 अक्टूबर के बीच अच्छी बारिश होगी, जिसमें 3 और 4 अक्टूबर को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. फिलहाल, पश्चिम चंपारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर, पूर्णिया और किशनगंज जैसे 18 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है. बाकी जगहों पर गर्मी और उमस का असर रहेगा.

उत्तर प्रदेश में 29 सितंबर को ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा. हालांकि, वाराणसी, चंदौली, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे पूर्वी जिलों में अगले दो-तीन दिनों में हल्की बारिश हो सकती है. दशहरे के आसपास बारिश की संभावना है, लेकिन भारी बारिश की उम्मीद नहीं है. तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रहेगा, जिससे उमस भरी गर्मी बनी रहेगी.

दिल्ली में धूप में गुजरती महिला. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

दिल्ली में 18 सितंबर की सुबह लोग गर्मी और उमस से परेशान हो उठे. न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से पांच डिग्री ज्यादा है. यह 2019 के बाद सितंबर की सबसे गर्म सुबह थी. इस हफ्ते दिन का तापमान 36 से 38 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है. 29 सितंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. लेकिन यह गर्मी और उमस से राहत देने के लिए काफी नहीं होगी.

नई दिल्लीः सितंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन भारत का मौसम दो अलग-अलग रंग दिखा रहा है. उत्तर भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश में गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है. वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वी भारत में भारी बारिश का कहर जारी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किए हैं. आइए, जानते हैं देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का हाल और क्यों हो रहा ऐसा.

हिमाचल प्रदेश: बढ़ता तापमान, साफ आसमान

हिमाचल प्रदेश में तापमान बढ़ रहा है और 1 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा. इससे घाटियों और निचले इलाकों में गर्मी और उमस का असर बढ़ेगा.

महाराष्ट्र में रेड अलर्ट

महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी है. मुंबई और पालघर में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा है, जिसके चलते स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं. अगले कुछ दिनों तक कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना है.

मौसम विभाग ने एक अक्टूबर से पश्चिम बंगाल में भीषण बारिश को लेकर चेतावनी. (फाइल) (IANS)

गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा में भारी बारिश

महाराष्ट्र के साथ-साथ गुजरात और मध्य प्रदेश में भी 29 सितंबर से अगले सात दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है. गोवा में भी तेज बारिश से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा है.

पूर्वी और मध्य भारत: मॉनसून फिर सक्रिय

IMD के अनुसार, 30 सितंबर से पूर्वी और मध्य भारत में मॉनसून फिर से सक्रिय होगा. ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और आंधी की संभावना है.

विशेषज्ञों की रायः

पर्यावरणविद् राजेश पॉल ने ईटीवी भारत को बताया, "दिल्ली और भारत के अधिकांश हिस्सों में गर्मी और उमस में अचानक वृद्धि मौसम के बदलते पैटर्न, शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव और जलवायु परिवर्तन का परिणाम है. ये सब मिलकर उच्च 'महसूस होने वाला' तापमान, लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहना और स्वास्थ्य, ऊर्जा की मांग और दैनिक जीवन पर अधिक दबाव पैदा कर रहे हैं."

ग्रीनपीस की सेलोमी गार्नाइक ने कहा, "भारत भर में गर्मी और उमस में अचानक वृद्धि जलवायु परिवर्तन के बिगड़ते स्वरूप का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो हमारे शहरों में जीवाश्म ईंधन के अंधाधुंध विस्तार और हरित आवरण के लुप्त होने से और भी बढ़ गया है. ये चरम स्थितियां अब दूर की संभावना नहीं हैं, ये अभी और यहीं हैं, और लाखों लोगों, विशेष रूप से श्रमिकों और कमजोर समुदायों के स्वास्थ्य और सम्मान के लिए खतरा हैं."

पर्यावरणविद् मनु सिंह ने कहा, "आज सुबह दिल्ली ने जो महसूस किया वह महज मौसम का बदलाव नहीं है, यह वातावरण और वास्तव में पूरी प्रकृति हमें बता रही है कि जलवायु परिवर्तन किस तरह चरम सीमाओं को बढ़ा रहा है. सितंबर में भी अचानक गर्मी और उमस बढ़ जाती है, क्योंकि गर्म हवा में अब अधिक नमी होती है, जिससे हमारा आसमान प्रेशर कुकर में बदल जाता है. यह विज्ञान का वास्तविक समय में काम करना है, लेकिन जमीन पर हमारे लिए ऐसा लगता है जैसे शहर को ही बुखार हो रहा है."

हैदराबाद में बारिश. (PTI)

लोगों के लिए सलाह

उत्तर भारत में लोगों को गर्मी और उमस से बचने के लिए खूब पानी पीने और दिन के गर्म समय में बाहर कम निकलने की सलाह दी गई है. महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बाढ़ वाले पानी से बचने और यात्रा अलर्ट पर ध्यान देने को कहा गया है. IMD के अनुसार, अक्टूबर के पहले हफ्ते तक तटीय और मध्य भारत में बारिश जारी रहेगी, जबकि उत्तर भारत में हल्की बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है.

