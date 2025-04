ETV Bharat / bharat

कश्मीर में आतंकवादियों तक कैसे पहुंच रहे हैं अत्याधुनिक अमेरिकी हथियार?...जाने सब कुछ... - US WEAPONS IN KASHMIR VIA PAKISTAN

सांकेतिक तस्वीर. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : April 30, 2025 at 5:23 PM IST 7 Min Read

हैदराबाद: जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों में अत्याधुनिक अमेरिकी हथियार पहुंच रहे हैं. और ये अत्याधुनिक अमेरिकी हथियार पाकिस्तान के रास्ते इंडिया आ रहे हैं. कश्मीर में आतंकवादियों की करतूतों पर गौर करें तो वे अतीत में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ़ हमलों में M4 कार्बाइन राइफल, M16 असॉल्ट राइफल और स्टील-कोर बुलेट जैसे अमेरिका निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करते दिखे हैं. आइए देखें कि कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों में ये आधुनिक अमेरिकी हथियार कैसे आ रहे हैं. पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के इतिहास पर नजर डालते हैं. 1989 के फरवरी में अफगानिस्तान पर रूसी कब्जे के खिलाफ अफगान जिहाद के ढीले पड़ने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिकी सहायता को भारत के साथ "जुनूनी प्रतिद्वंद्विता" की ओर मोड़ दिया. पाकिस्तान ने कश्मीर के साथ-साथ भारत के पंजाब में लड़ने के लिए विद्रोहियों को ट्रेंड किया. अफगान मुजाहिदीन द्वारा इस्तेमाल के लिए अमेरिका द्वारा पाकिस्तान में लाए गए स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों और स्वचालित राइफलों सहित भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों को कश्मीरी विद्रोहियों को मुहैया कराया गया. कश्मीर: एक बड़ा कारण यह है कि जब साल 2021 में अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो सेनाएं अफगानिस्तान से वापस चली गईं. उसके बाद अमेरिका द्वारा वित्तपोषित हथियारों की खेप तालिबान के हाथों में आ गई. बीते तीन वर्षों में अमेरिका द्वारा निर्मित उपकरण कश्मीर में आम हो गए. खासकर लश्कर और जैश जैसे टेरर ग्रुप मेंबर के बीच ये अमेरिकी हथियार आम हो गए हैं. अफ़गानिस्तान से अमेरिका की वापसी अमेरिका ने 2005 से 2021 के बीच अफ़गान रक्षा बलों को कुल 18.6 बिलियन डॉलर के उपकरण दिए.

16 वर्षों में अफ़गान रक्षा बलों को हस्तांतरित किए गए 7 बिलियन डॉलर के सैन्य उपकरण अगस्त 2021 में अमेरिका द्वारा देश से अपनी वापसी पूरी करने के बाद अफ़गानिस्तान में ही रह गए.

2023 की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबान ने स्थानीय कमांडरों को ज़ब्त किए गए अमेरिकी हथियारों का 20 प्रतिशत अपने पास रखने की अनुमति दी. बाकी बचे हथियार दुनिया के बाज़ारों में बेचे गए. अफ़गान राष्ट्रीय सेना के सैनिकों और अधिकारियों द्वारा कई हथियार आर्म्स डीलरों को बेचे गए.

तालिबान एक हथियार डीलर तालिबान मिलिशिया के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने के समय 7 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के हथियार थे. और ये रक्षा उपकरण तालिबान के हाथों में पहुंच गए.

अफ़गानिस्तान पुनर्निर्माण के लिए यू.एस. विशेष महानिरीक्षक (SIGAR) के अनुसार, साल 2021 की गर्मियों में अमेरिकी सेना के बाहर निकलने के बाद तालिबान ने 300,000 से ज़्यादा हल्के हथियार, 26,000 भारी हथियार और 61,000 सैन्य वाहन अपने कब्ज़े में ले लिए.

बाकी बचे हुए हथियार और गोला-बारूद अफ़गानिस्तान में तालिबान द्वारा खुलेआम अब भी बेचे जा रहे हैं.

पाकिस्तान के आतंकवादी समूह तालिबान से ये हथियार और गोला-बारूद खरीद रहे हैं. साथ ही उन्हें सीमा पार कश्मीर घाटी में भेज रहे हैं. पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर में अमेरिकी हथियार कश्मीर में अमेरिका और नाटो के उन्नत हथियारों का इस्तेमाल तब शुरू हुआ, जब अमेरिका और उसके सहयोगी देश अफगानिस्तान से वापस चले गए. अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में अपने हथियार छोड़ने के बाद, कश्मीर पर ध्यान केंद्रित करने वाले आतंकवादी समूहों ने इन हाई क्वॉलिटी वाले सैन्य उपकरणों को हासिल करने में कामयाबी हासिल की.

एम4 कार्बाइन और एम-16 राइफल जैसे हथियार अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर में पहुंच रहे हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) है, जो जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी उग्रवाद को फिर से मजबूत करने के लिए एम4 कार्बाइन राइफल जैसे एडवॉंस हथियारों के साथ आतंकवादियों की मदद कर रही है.

कश्मीर में आतंकवादी अमेरिका में निर्मित कवच-भेदी गोलियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भारतीय सैनिकों द्वारा पहने जाने वाले बुलेटप्रूफ जैकेट को भेद सकती हैं. एम4 कार्बाइन के बारे में एम4 कार्बाइन राइफलें 1980 के दशक में डिजाइन और विकसित की गई थीं. साथ ही नाटो द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की गई थीं. इसमें कथित तौर पर पाकिस्तानी विशेष बलों और सिंध पुलिस की विशेष सुरक्षा इकाइयां शामिल हैं.

ये राइफलें अधिक गतिशीलता प्रदान करती हैं. राइफल का इस्तेमाल कई युद्धों में किया गया है, जिसमें सीरियाई गृह युद्ध, इराकी गृह युद्ध, यमनी गृह युद्ध, कोलंबियाई संघर्ष, कोसोवो युद्ध, इराक और 9/11 के बाद अफगानिस्तान युद्ध शामिल हैं.

एम4 जैसे परिष्कृत हथियार हताहतों की संभावना को बढ़ाते हैं. यह बुलेटप्रूफ वाहनों में बैठे लोगों को भी असुरक्षित बनाता है. सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह एक बड़ा खतरा है.

इसमें प्रति मिनट 700 से 900 राउंड शूट करने की क्षमता है और इसकी प्रभावी फायरिंग रेंज 500-600 मीटर है, जबकि इसकी अधिकतम रेंज 3,600 मीटर तक फैली हुई है. कश्मीर में अमेरिकी हथियारों की जब्ती कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख अमेरिकी हथियार- M16 असॉल्ट राइफल, M4 कार्बाइन और स्टील-कोर बुलेट हैं. 07.11.2017: जम्मू-कश्मीर में M4 कार्बाइन राइफल की बरामदगी का पहला मामला 7 नवंबर 2017 को सामने आया. उस समय जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के भतीजे तल्हा रशीद मसूद को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया.

01.11.2018 : कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने दूसरी बार एम4 कार्बाइन राइफल बरामद की. जब अजहर का एक और भतीजा उस्मान इब्राहिम मारा गया.

29.03.2019: सुरक्षा बलों ने बड़गाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए जैश के दो आतंकवादियों से अमेरिकी एम4 स्नाइपर राइफल बरामद कीं.

अप्रैल 2022: 2022 रायसीना डायलॉग के दौरान तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि भारत अफगानिस्तान से कश्मीर में जब्त किए जा रहे हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों की संख्या में वृद्धि देख रहा है.

11.07.2022: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके में मुठभेड़ स्थल से एक एम4 कार्बाइन राइफल बरामद की गई. यहां जैश-ए-मुहम्मद कमांडर कैसर कोका और एक अन्य आतंकवादी को मार गिराया गया.

30.01.2023: एनबीसी न्यूज ने भारतीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी एम4, एम16 और अन्य अमेरिकी निर्मित हथियारों और गोला-बारूद से लैस थे.

दिसंबर 2023: आतंकवादी संगठन पीपुल्स एंटी-फासिस्ट फ्रंट (पीएएफएफ) जिसने पुंछ आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी. इस हमले में 4 सैनिक मारे गए थे. इन लोगों ने सोशल मीडिया पर अत्याधुनिक अमेरिकी निर्मित एम4 कार्बाइन असॉल्ट राइफलें दिखाईं.

09.06.2024: कथित तौर पर हथियार एम4 कार्बाइन राइफल का इस्तेमाल रियासी हमले में किया गया था, जब आतंकवादियों ने एक पर्यटक बस पर हमला किया था, जिसमें नौ लोग मारे गए थे और 41 घायल हो गए थे।

26.06.2024: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी के पास से एक एम4 राइफल के अलावा भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया.

