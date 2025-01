ETV Bharat / bharat

पैन कार्ड पर लगी फोटो कैसे करें अपडेट? इन दस्तावेजों की होगी जरूरत, जानें सबकुछ - HOW TO UPDATE PHOTO ON PAN CARD

पैन कार्ड पर लगी तस्वीर कैसे अपडेट करें? ( Getty Images )

By ETV Bharat Hindi Team Published : 2 hours ago

नई दिल्ली: भारत में फाइनेंशियल या टैक्स-संबंधी प्रक्रिया के संचालन के लिए पैन कार्ड का बहुत महत्व है. यह दस्तावेज आयकर विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है और यह एक पहचान संख्या के रूप में भी काम करता है. पैन कार्ड पर पर्सनल डिटेल के अलावा एक तस्वीर भी होती है और इस प्रकार यह ऑफिशियल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में एक बहुत ही प्रभावी माध्यम साबित होता है. हालांकि, समय के साथ आपको एहसास हो सकता है कि आपके पैन कार्ड पर लगी तस्वीर पुरानी हो गई है. ऐसे में अगर आपकी तस्वीर भी पुरानी हो गई है तो अब आप अपने फोटो को अपडेट कर सकते हैं. इतना ही नहीं इसके लिए आपको सरकारी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है. आप आसानी के साथ ऑनलाइन अपनी फोटो अपडेट कर सकते हैं. पैन कार्ड की फोटो ऑनलाइन कैसे बदलें? NSDL की वेबसाइट (https://www.tin-nsdl.com/) या UTIITSL (https://www.PAN.utiitsl.com/) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर पैन कार्ड करेक्शन/अपडेट का विकल्प चुनें.

करेक्शन फॉर्म सेलेक्ट करें

ऑनलाइन करेक्शन फॉर्म (भारतीय नागरिकों के लिए फॉर्म 49A) तक पहुंचने के लिए लिंक पर क्लिक करें.

यहां बताएं कि आप मौजूदा पैन कार्ड जानकारी में बदलाव करना चाहते हैं.

अब यहां अपनी डिटेल भरें.

अपना पैन नंबर, नाम और जन्म तिथि जैसी जानकारी दें.

करेक्शन के लिए स्पेसिफिक फील्ड चुनें, जिसमें फोटो मिसमैच का विकल्प भी शामिल है.

नई फोटो अपलोड करें.

हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज की फ़ोटो (4.5 सेमी x 3.5 सेमी) को JPEG फॉर्मेट में स्कैन करें.

सुनिश्चित करें कि फाइल का साइज 4KB और 300KB के बीच हो ताकि इसे सफलतापूर्वक अपलोड किया जा सके.

स्कैन की गई इमेज को निर्दिष्ट सेक्शन में अपलोड करें. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करें

अपनी करेक्श रिक्वेस्ट को मान्य करने के लिए आवश्यक दस्तावेज (जैसे, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र) अपलोड करें. साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज स्पष्ट हों.

पैन कार्ड का फोटो बदलते समय इन बातों का ख्याल रखें

पैन कार्ड पर फोटो अपडेट करते समय कुछ निश्चित मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से चले. नई तस्वीर के साइज और क्वालिटी के संबंध में निर्धारित मानकों का पालन करना चाहिए. आवेदन के दौरान तकनीकी समस्याओं को रोकने के लिए इमेज उचित डाइमेंशन और पर्याप्त रिजॉल्यूशन के साथ स्पष्ट होनी चाहिए. आपकी जानकारी का वेरिफिकेशन

अपना आवेदन जमा करने से पहले पुष्टि करें कि सभी विवरण सही ढंग से भरे गए हैं, जैसे कि व्यक्तिगत विवरण और नई तस्वीर. किसी भी त्रुटि या बेमेल की वजह से रिक्वेस्ट अस्वीकार होगी, जिससे केवल देरी होगी.आपकी एप्लीकेशन के प्रोसेस और स्वीकृत होने के बाद पंजीकृत एड्रेस पर नई तस्वीर वाला पैन कार्ड डिलीवर किया जाएगा. इसमें औसतन 15-20 वर्किंग डेज लगते हैं. पैन कार्ड की फोटो अपडेट करना क्यों जरूरी है?

पैन कार्ड में फोटो अपडेट करने का उद्देश्य सहज और सिक्योर आईडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रदान करना है. बैंक अकाउंट खोलने, लोन एप्लीकेशन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे विभिन्न वित्तीय लेनदेन करते समय पहचान साबित करने में स्पष्ट और वर्तमान तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. कई संस्थाएं एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए संबंधित व्यक्तियों के बारे में सटीक जानकारी पर निर्भर करती हैं. पुरानी या खराब गुणवत्ता वाली तस्वीर किसी व्यक्ति की पहचान करने में परेशानी पैदा करती है, जिसके कारण टैक्स दाखिल करने, रिफंड प्राप्त करने या अन्य आधिकारिक दस्तावेजीकरण उद्देश्यों के लिए देरी हो सकती है या जटिलताएं पैदा हो सकती हैं. इसके अलावा अपडेट की गई तस्वीर पैन कार्ड से जुड़े व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी या गलत पहचान की संभावना को कम करती है क्योंकि उसे बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है. पैन कार्ड में अपनी तस्वीर अपडेट करने से वित्तीय और आधिकारिक लेनदेन की सभी प्रक्रियाएं बिना किसी परेशानी के हो जाती हैं. सौभाग्य से यह वास्तव में करने की एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है. इसे ऑनलाइन भी किया जा सकता है. यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है. यह भी पढ़ें- ई-वॉलेट से कैसे निकलेगा पीएफ का पैसा? कितनी होगी लिमिट? जानें क्या हैं इसके फायदे