वोटर लिस्ट में नाम गायब है तो टेंशन न लें, घर बैठे बस एक मिनट में करें ये काम, बन जाएंगे वोटर - how to register name in voter list

how to register name in voter list: लखनऊ- अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब है तो आपको घर बैठे बस एक मिनट खर्च करना होगा. आपके यह काम करते ही आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा.

एक वेबसाइट में सारी सुविधाएं (how to register name in voter list)

किसी वजह से अभी तक आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो परेशान न हों, अभी भी आपके पास मौका है घर बैठे वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने का. आपको बस इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर सिर्फ एक फार्म भरना होगा और बस आप भी वोटर बन जाएंगे। इसके अलावा घर का पता या मोबाइल नंबर बदलवाना हो या वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना है तो आपको वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इस वेबसाईट पर आपको सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म में मिल सकेगी.

टोल फ्री नंबर पर कॉल करें (how to register name in voter list)

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी लखनऊ अभय किशोर के मुताबिक, आप जिला निर्वाचन के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर वोटर आईडी कार्ड या वोटिंग स्थल से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैैं। इसके लिए आपको लोकसभा चुनाव से संबंधित कंप्लेन कंट्रोल रूम नंबर 0522 2623739 व टोल फ्री नंबर 1950 (यह पूरे देश के लिए है) पर कॉल करनी होगी, जिस पर आप नाम जुड़वाने संबंधी कई जानकारी ले सकते हैैं। है यह जरूर याद रखें कि आप उसी नंबर से कॉल करें जोइलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड मोबाइल हो यदि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराएं.





घर बैठे मिलेंगी ये सुविधाएं (how to register name in voter list)

मतदाता सूची में यदि आपका नाम शामिल है और अगर मोबाइल नंबर, पता इत्यादि में बदलाव करना है तो उसके लिए फॉर्म 8 भरना होगा.

यदि आपको अपना निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर काराना है तो 8 (क)फॉर्म भरना होगा.

वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए फार्म 6 भरना होगा.





कब पता चलेगा कि नाम शामिल हुआ या नहीं (When will the name be included in the voter list?)

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि, वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन से भी आप मतदाता सूची मेें अपने नाम इत्यादि की जानकारी हासिल कर सकते हैैं, संशोधन के लिए फॉर्म भी भर सकते हैैं। यह सुविधा 23 अप्रैल तक आपको मिलेगी. इसके बाद 1 मई को नई मतदाता सूची वेबसाइट में अपलोड हो जाएगी जिससे आप पता कर सकेंगे की आपका नाम शामिल हुआ या नहीं.







लखनऊ में 20 मई को वोटिंग, कब तक होंगे रजिस्ट्रेशन (When will the registration take place?)

राजधानी की लखनऊ और मोहन लाल गंज सीट पर 20 मई को वोटिंग है. चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन तैयारियों में जुटा है. वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए 70 प्रतिशत का टारगेट रखा गया है, जिसके लिए मतदाता सूची तैयार करने में तेज रफ्तार से काम किया जा रहा है. जिला निर्वाचन अधिकारी हर मतदाता केंद्र में जाकर मतदाता सूची आम जनता से साझा कर रहे है. वो अपील भी कर रहे है कि यदि अब भी मतदाता सूची में नाम नही जुड़ा है, पॉलिंग सेंटर बदलवाना हो तो 23 अप्रैल से पहले ये सब करवा सकते है. इसके लिए आपको घर बैठे ही वेबसाइट पर जाकर एक फार्म भरना होगा.





एक नजर

9 विधानसभा क्षेत्र के 39.33 लाख वोटर्स वोटिंग करेंगे.

20.82 लाख मेल, 18.49 लाख फीमेल और 169 थर्ड जेंडर वोटर्स.

लखनऊ की दोनो लोक सभा सीटों के 1,545 पोलिंग सेंटर के 3,766 पोलिंग बूथ बनाए गए.





