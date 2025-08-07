Essay Contest 2025

UPI पेमेंट के लिए कैसे बढ़ाए लिमिट? जानें फुल प्रोसेस - UPI PAYMENT

आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे अपनी यूपीआई पेमेंच की लिमिट बढ़वा सकते हैं.

UPI पेमेंट के लिए कैसे बढ़ाए लिमिट? (सांकेतिक तस्वीर Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 6:54 PM IST

नई दिल्ली: डिजिटल पेमेंट्स के मौजूदा दौर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पैसों के लेन-देन का सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है. इसके जरिए कहीं भी और किसी भी समय तेजी के साथ पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं. यही वजह के आज लाखों लोग हर रोज पेमेंट करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं.

हालांकि, UPI से पेमेंट करने की एक लिमिट होती है, इसके चलते लोग बड़ा अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं. इससे सबसे ज्यादा दिक्कत बड़े बिल और बिजनेस ट्रांजैक्शन करने वालों को परेशानी होती है. ऐसे इन लोगों के लिए यूपीआई की लिमिट बढ़वाना जरूरी हो जाता है.

ऐसे में अगर आप भी अपनी पेमेंट लिमिट बढ़वाना चाहते हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे अपनी यूपीआई लिमिट बढ़वा सकते हैं, तो चलिए अब आपको इसके बारे में बताते हैं. फिलहाल अधिकतर बैंकों के लिए ये लिमिट 1 लाख प्रतिदिन है. हाालंकि, कुछ खास सेक्टर्स जैसे अस्पताल,एजुकेशन या टैक्स पेमेंट में ये लिमिट 2 लाख या 5 लाख तक हो सकती है.

UPI लिमिट कैसे बढ़वा सकते हैं?
सबसे पहले अपने UPI ऐप या बैंक की वेबसाइट पर जाकर अपनी मौजूदा लिमिट चेक करें. इसके बाद लिमिट बढ़ाने के लिए बैंक से संपर्क करें. इसके लिए आपको बैंक की ब्रांच विजिट करना होगा. आप चाहें तो नेट या मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं.

लिमिट बढ़ाने के लिए आपका बैंक अकाउंट KYC वेरिफाइड होना चाहिए. साथ ही आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी जरूरी होती है जिससे बैंक आपकी विश्वसनीयता जांचती है.बैंक आपकी प्रोफाइल, ट्रांजेक्शन पैटर्न के आधार पर आपकी लिमिट बढ़ाने डिमांड एक्सेप्ट करती है. इस प्रक्रिया में आम तौर पर 1-2 दिन का समय लग सकता है.

हर बैंक की अलग लिमिट
बता दें कि हर बैंक और UPI ऐप की लिमिट अलग हो सकती है, इसलिए अपनी बैंक की पॉलिसी जरूर जान लें. लिमिट बढ़ाने में केवल आपकी आवश्यकता और बैंक की मंजूरी पर निर्भर करता है. अस्पताल, एजुकेशन, टैक्स या आईपीओ जैसी पेमेंट के लिए आमतौर पर बैंक अधिक लिमिट देता है. लिमिट बढ़ाने के दौरान आपका अकाउंट न सिर्फ वेरिफाइड होना चाहिए बल्कि आपकी ट्रांसक्शन हिस्ट्री सही होनी चाहिए.

