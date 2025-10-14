धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने जा रहे हैं? ‘BIS Care App’ से पहले कर लें असली-नकली की पहचान
त्योहारी सीजन में सोने- चांदी की खरीददारी पूरे भरोसे के साथ,भारतीय मानक ब्यूरो BIS Care App’ के जरिए कीजिए असली और नकली सोने-चांदी की पहचान
Published : October 14, 2025 at 12:03 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 12:09 PM IST
आनंद कुमार गुप्ता की रिपोर्ट
नई दिल्ली: धनतेरस और दिवाली में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है ऐसे में आम तौर पर लोग सोने- चांदी की खरीददारी का प्लान बनाने लगते है. तो आप भी अगर इस तरह की खरीददारी करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए उपयोगी है. त्योहारों के समय सोना-चांदी की खरीददारी को लेकर बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है और सोने-चांदी के दामों में तेजी देखने को मिलती है. ऐसे समय में बड़ा सवाल ये है कि जो सोना या चांदी हम खरीद रहे हैं, वह असली है या नकली? क्या उसकी शुद्धता उतनी ही है जितनी दुकानदार बता रहा है? तो अब इन सवालों का जवाब अब ‘BIS Care App’ के जरिए बहुत आसान हो गया है.
अब अगर आप सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आभूषण पर BIS हॉलमार्क और HUID नंबर जरूर हो. खरीदारी करते समय BIS Care App से उसकी जांच जरूर करें. यह छोटा सा कदम आपको नकली आभूषण लेने से बचा सकता है.भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards- BIS) की गाजियाबाद शाखा के हेड एआर उण्णिकृष्णन ने बताया कि खरीदे गए सोने या चांदी के आभूषण की प्रामाणिकता को खुद जांच सकता है.
‘BIS Care App’ के जरिए असली और नकली सोना-चांदी कैसे पहचानें
'BIS Care App' के जरिए असली और नकली सोना-चांदी केवल मोबाइल में BIS Care App डाउनलोड करनी होती है, जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर निशुल्क है.
क्या है HUID नंबर ?
सोने के प्रत्येक हॉलमार्क किए गए आभूषण पर एक विशेष HUID (Hallmark Unique Identification Number) अंकित होता है. यह 6 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जिसमें अक्षर और अंक दोनों होते हैं. हर आभूषण के लिए यह कोड अलग होता है, जिससे उसकी पहचान आसानी से की जा सकती है. HUID नंबर बताता है कि आभूषण BIS द्वारा प्रमाणित हॉलमार्किंग केंद्र से जांचा गया है और उसकी शुद्धता तय मानकों के अनुसार है. अगर ऐप में दी गई जानकारी आपके खरीदे गए आभूषण से मेल नहीं खाती है तो समझ लीजिए कि आभूषण नकली हो सकता है. BIS के अनुसार बिना हॉलमार्क वाला सोना खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि उसकी गुणवत्ता की कोई सरकारी गारंटी नहीं होती है.