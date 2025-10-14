ETV Bharat / bharat

धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने जा रहे हैं? ‘BIS Care App’ से पहले कर लें असली-नकली की पहचान

अब अगर आप सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आभूषण पर BIS हॉलमार्क और HUID नंबर जरूर हो. खरीदारी करते समय BIS Care App से उसकी जांच जरूर करें. यह छोटा सा कदम आपको नकली आभूषण लेने से बचा सकता है.भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards- BIS) की गाजियाबाद शाखा के हेड एआर उण्णिकृष्णन ने बताया कि खरीदे गए सोने या चांदी के आभूषण की प्रामाणिकता को खुद जांच सकता है.

नई दिल्ली: धनतेरस और दिवाली में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है ऐसे में आम तौर पर लोग सोने- चांदी की खरीददारी का प्लान बनाने लगते है. तो आप भी अगर इस तरह की खरीददारी करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए उपयोगी है. त्योहारों के समय सोना-चांदी की खरीददारी को लेकर बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है और सोने-चांदी के दामों में तेजी देखने को मिलती है. ऐसे समय में बड़ा सवाल ये है कि जो सोना या चांदी हम खरीद रहे हैं, वह असली है या नकली? क्या उसकी शुद्धता उतनी ही है जितनी दुकानदार बता रहा है? तो अब इन सवालों का जवाब अब ‘BIS Care App’ के जरिए बहुत आसान हो गया है.

‘BIS Care App’ के जरिए असली और नकली सोना-चांदी कैसे पहचानें

क्या है HUID नंबर ?

सोने के प्रत्येक हॉलमार्क किए गए आभूषण पर एक विशेष HUID (Hallmark Unique Identification Number) अंकित होता है. यह 6 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जिसमें अक्षर और अंक दोनों होते हैं. हर आभूषण के लिए यह कोड अलग होता है, जिससे उसकी पहचान आसानी से की जा सकती है. HUID नंबर बताता है कि आभूषण BIS द्वारा प्रमाणित हॉलमार्किंग केंद्र से जांचा गया है और उसकी शुद्धता तय मानकों के अनुसार है. अगर ऐप में दी गई जानकारी आपके खरीदे गए आभूषण से मेल नहीं खाती है तो समझ लीजिए कि आभूषण नकली हो सकता है. BIS के अनुसार बिना हॉलमार्क वाला सोना खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि उसकी गुणवत्ता की कोई सरकारी गारंटी नहीं होती है.

1. सबसे पहले अपने मोबाइल में 'BIS Care App' डाउनलोड करें.

2. ऐप खोलने के बाद ‘Verify HUID’ विकल्प चुनें.

3. अपने सोने या चांदी के आभूषण पर अंकित 6 अंकों का HUID नंबर डाले.

4. कुछ ही सेकंड में ऐप आपको बताएगा कि यह आभूषण किस हॉलमार्किंग केंद्र से प्रमाणित हुआ है, किस प्रकार की धातु का है,और उसकी शुद्धता क्या है.



हॉलमार्किंग का मतलब है धातु की शुद्धता और गुणवत्ता का सरकारी प्रमाणन. BIS हॉलमार्क वाला सोना ही असली और भरोसेमंद माना जाता है.22 कैरेट सोने के लिए BIS की शुद्धता 91.6% होती है. 18 कैरेट सोने के लिए यह 75% होती है. 24 कैरेट सोने को लगभग 99.9% शुद्ध माना जाता है.

ऐप से शिकायत भी कर सकते हैं:

Care App’ न सिर्फ जांच का माध्यम है, बल्कि यह उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करने का भी विकल्प देता है. अगर कोई आभूषण का HUID नंबर ऐप पर डाले गए नंबर से मेल नहीं खाता और गलत जानकारी देता है या बिना हॉलमार्किंग वाला सोना बेचता है तो उपभोक्ता ऐप के माध्यम से सीधे BIS को शिकायत भेज सकते हैं. BIS उस शिकायत की जांच कर संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई कर सकता है.



त्योहारी सीजन में कई दुकानदार ग्राहक की जानकारी की कमी का फायदा उठाकर कम शुद्धता वाला या नकली सोना बेच देते हैं. ऐसे में ‘BIS Care App’ उपभोक्ताओं को पारदर्शिता और सुरक्षा देता है. यह ऐप न सिर्फ विश्वास बढ़ाता है बल्कि ग्राहकों को सशक्त भी बनाता है कि वह खुद अपने गहनों की सच्चाई जांच सकें.

बाजार में इतने कैरेट सोना और इतने ग्रेड चांदी के आभूषण पर हॉलमार्क जरूरी है... सोने के आभूषण : 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट और 23 कैरेट.

चांदी के आभूषण : 800 ग्रेड, 835 ग्रेड, 925 ग्रेड, 958 ग्रेड, 970 ग्रेड, 990 ग्रेड, 999 ग्रेड.