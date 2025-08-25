ETV Bharat / bharat

बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं? जानें ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका - BIRTH CERTIFICATE

जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक जन्म प्रमाण पत्र तक कई कामों में होता है.

birth certificate
बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं? (ETV Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2025 at 3:31 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है तो आप अकेले नहीं शख्स नहीं है, जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है. भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो इस तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं. हालांकि, अच्छी बात यह है कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना बेहद आसान हो गया है.

बता दें कि जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक जन्म प्रमाण पत्र तक कई कामों में होता है. ऐसे में अगर आपने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो तुरंत इसके लिए आवेदन कर दें. बर्थ सर्टिफिकेट के आवेदन प्रक्रिया काफी आसान है.

इतना ही नहीं बर्थ सर्टिफिकेट नागरिकता के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. अगर आपके पास यह दस्तावेज नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे किसी भी उम्र में बनवाया जा सकता है. पहले के नियमानुसार बर्थ सर्टिफिकेट 15 साल की उम्र तक ही यह बनवाया जा सकता था, लेकिन अब उम्र की पाबंदी हटा दी गई है.

बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले सरकारी वेबसाइट https://dc.crsorgi.gov.in/crs पर विजिट करें.
  • इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन सेलेक्ट करें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें.
  • अब मांगी गई जानकारी दें और जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करें.
  • आवेदन सबमिट करने के तुरंत बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा.
  • इसके बाद आपका आवेदन मंजूर हो जाएगा.
  • आवेदन मंजूर होने के बाद आप जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
अगर कोई शख्स अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना नहीं चाहता है तो वह नजदीकी नगर निगम, तहसील या पंचायत कार्यालय जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपकोएक फॉर्म भरकर और जरूरी दस्तावेज जमा करना होगा.

किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए माता-पिता के आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण (जैसे अस्पताल का रिकॉर्ड),पता, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी.

यह भी पढ़ें- इन राज्यों में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी एडवांस सैलरी, जानें कब जारी होगा वेतन?

नई दिल्ली: अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है तो आप अकेले नहीं शख्स नहीं है, जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है. भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो इस तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं. हालांकि, अच्छी बात यह है कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना बेहद आसान हो गया है.

बता दें कि जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक जन्म प्रमाण पत्र तक कई कामों में होता है. ऐसे में अगर आपने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो तुरंत इसके लिए आवेदन कर दें. बर्थ सर्टिफिकेट के आवेदन प्रक्रिया काफी आसान है.

इतना ही नहीं बर्थ सर्टिफिकेट नागरिकता के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. अगर आपके पास यह दस्तावेज नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे किसी भी उम्र में बनवाया जा सकता है. पहले के नियमानुसार बर्थ सर्टिफिकेट 15 साल की उम्र तक ही यह बनवाया जा सकता था, लेकिन अब उम्र की पाबंदी हटा दी गई है.

बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले सरकारी वेबसाइट https://dc.crsorgi.gov.in/crs पर विजिट करें.
  • इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन सेलेक्ट करें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें.
  • अब मांगी गई जानकारी दें और जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करें.
  • आवेदन सबमिट करने के तुरंत बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा.
  • इसके बाद आपका आवेदन मंजूर हो जाएगा.
  • आवेदन मंजूर होने के बाद आप जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
अगर कोई शख्स अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना नहीं चाहता है तो वह नजदीकी नगर निगम, तहसील या पंचायत कार्यालय जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपकोएक फॉर्म भरकर और जरूरी दस्तावेज जमा करना होगा.

किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए माता-पिता के आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण (जैसे अस्पताल का रिकॉर्ड),पता, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी.

यह भी पढ़ें- इन राज्यों में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी एडवांस सैलरी, जानें कब जारी होगा वेतन?

For All Latest Updates

TAGGED:

BIRTH CERTIFICATE APPLICATIONHOW TO GET A BIRTH CERTIFICATEHOW TO APPLY FOR BIRTH CERTIFICATEUSE BIRTH CERTIFICATEBIRTH CERTIFICATE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत

भारत कर सकेगा ट्रंप के कृषि शुल्कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, जानिए कैसे

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को दिखी मजबूती, निफ्टी 24,941 और सेंसेक्स 81,558 पर

सस्ती कीमत पर लॉन्च हुई शानदार लुक्स वाली Renault Kiger Facelift, जानें क्या हैं फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.