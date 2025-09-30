ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री तक अपनी समस्या या इलाके की परेशानी तुरंत पहुंचाएं, जानें क्या है प्रोसीजर

नई दिल्ली: देशभर में अक्सर नागरिक सरकारी कामकाज में देरी या केंद्र सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभों में बाधा के कारण परेशान रहते हैं. कई बार लोग कई बार सरकारी कार्यालयों का चक्कर काटते हैं, फिर भी उनकी शिकायतें सुनवाई के लिए नहीं पहुँच पातीं. ऐसे में अब नागरिकों के पास यह सुविधा है कि वे सीधे प्रधानमंत्री तक अपनी शिकायत भेज सकें और अपने समस्या का समाधान प्राप्त कर सकें. आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री तक शिकायत कैसे भेजी जा सकती है और पूरी प्रक्रिया क्या है.

प्रधानमंत्री तक शिकायत भेजने का तरीका

नागरिक अपनी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं. पीएमओ विभिन्न नागरिक शिकायतों और सुझावों को सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है. इससे जनता सीधे अपनी समस्याओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकती है और उनका समाधान प्राप्त कर सकती है.

ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें