E- वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कैसे करें? - E VOTER ID

अगर आपके पास EPIC नंबर नहीं है तो आप पहचान पत्र डाउनलोड करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Voter
E- वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कैसे करें? (सांकेतिक तस्वीर Getty Images)
Published : August 29, 2025 at 3:17 PM IST

नई दिल्ली: अक्सर लोग इस तरह के डॉक्यूमेंट खो जाने के डर से अपने पहचान पत्र तो घर में रखते हैं. ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी जरूरी काम के लिए अचानक अपने पहचान पत्र की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन वह हमारे पास नहीं होता है.

हालांकि, कई ऐसे तरीके हैं, जिनके जरिए आप इस तरह की स्थिति में परेशान हुए बिना अपना काम कर सकते हैं. इतना ही नहीं यह तरीके आपके काम उस स्थिति में भी आ सकते हैं, जब किसी वजह से आपका पहचान पत्र खो गया हो या आप उसे कहीं रखकर भूल गए हों.

इस तरह की स्थिति में आपके पहचान पत्र की ई-कॉपी बेहद काम आ सकती है. चूंकि ई-कॉपी हर जगह मान्य होती है. ऐसे में आप इसकी मदद से मतदान जैसे अपने काम कर सकते हैं. इसके अलावा आपइसका प्रिंटआउट लेकर उन जगहों पर सब्मिट भी कर सकते हैं जहां आपको किसी काम से पहचान पत्र को सबमिट करना हो.

ई-वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कैसे करें

  • सबसे पहले https://www.nvsp.in पर विजिट करें.
  • वेबसाइट पर आपको e-EPIC डाउनलोड नाम का ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करें.
  • यहां आपसे अपने अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा.
  • लॉगइन करने के बाद पहचान पत्र डाउनलोड करने के लिए EPIC नंबर या फॉर्म रेफरेंस नंबर का ऑप्शन चुनना होगा.
  • यहां EPIC नंबर को चुनें. इसे फिल करने के बाद स्टेट को चुनें और सर्च करें.
  • सर्च करने के बाद आपको अपने पहचान पत्र से जुड़ी डिटेल एक टेबल के तौर पर दिखाई देगी.
  • अगर डिटेल ठीक है, तो आप OTP भेजें पर टैप करें और वेरिफाई करें.
  • OTP वेरिफाई करने के बाद आपको कैप्चा एंटर करें
  • उसके बाद आपकी ई-वोटर आईडी डाउनलोड हो जाएगी.

अगर आपके पास EPIC नंबर नहीं है तो आप पहचान पत्र डाउनलोड करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप का इस्तेमाल करें. इस ऐप से आप खुद से जुड़ी अन्य डिटेल्स की मदद से भी पहचान पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं.

उल्लेखनीय है कि पहचान पत्र की ई-कॉपी डाउनलोड करने के लिए आपका फोन नंबर पहचान पत्र के साथ लिंक जरूर होना चाहिए. इसके बिना आप ओटीपी को वेरिफाई नहीं कर सकेंगे और फिर आपके पहचान पत्र की ई-कॉपी डाउनलोड भी नहीं पाएगी.

यह भी पढ़ें- आधार कार्ड में पता बदलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? जानें

