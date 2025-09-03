नई दिल्ली: आधार कार्ड आज हर भारतीय नागरिक के लिए अहम दस्तावेज बन गया है. सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर बैंक अकाउंट ओपन करने तक आज स्थानों पर इसका इस्तेमाल होता है. ऐसे में जरूरी है कि आपके आधार में मौजूद हर जानकारी सही हो. खासकर नाम.

अक्सर देखने को मिलता है लोगों के आधार में दर्ज उनके नाम की स्पेलिंग गलत होती है. ऐसे में यह आपके लिए समस्या का बड़ा कारण बन सकती है. दरअसल, कई सरकारी कामों में के लिए आधार का इस्तेमाल होता है और इससे आपकी पहचान को वेरिफाई किया जाता है. ऐसे में अगर आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग में गलती हो तो आपके सभी काम अटक जाते हैं.

अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और नाम के स्पेलिंग गलत होने के कारण आपको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है या आपको कोई काम अटक गया हो तो परेशान न हों, बल्कि इसमें आसानी से सुधार करें.

नाम गलत होने पर क्या हो सकती हैं परेशानियां?

अगर आपके आधार कार्ड पर आपका नाम गलत है या नाम स्पेलिंग में गढ़बढ़ है तो इससे आपको सरकारी योजनाओं और लाभ लेने, बैंकिंग करने, आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने या स्कूल-कॉलेज में एडमिशन लेने में परेशानी हो सकती है.

नाम की स्पेलिंग कैसे ठीक करें?

इसके लिए सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in/ पर जाएं.

यहां आधार डिटेल्स अपडेट करने वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें.

यहां अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें.

इसके बाद आपको फोन पर एक ओटीपी आएगा, उसे भरकर आगे बढ़ें.

इसके बाद डिजिटल सेल्फ-सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब आधार जानकारी अपडेट करने का प्रोसेस शुरू करें.

यहां उस जानकारी चुनें जिसे आप बदलना चाहते हैं, जैसे नाम .

अब जिस तरह का सुधार भी जरूरी है उसे बेहद सावधानी से टाइप करें और कंफर्म करें.

इसके बाद प्रूफ के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

इसके बाद अपना रिक्वेस्ट सबमिट कर दें.

नाम में सुधार करते वक्त न करें गलती

बता दें आधार में अपने नाम को सुधारते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपको अपने जीवनकाल में सिर्फ दो बार ही इसे अपडेट करना अवसर मिलता है. ऐसे में अगर आप अपने नाम से जुड़ा कोई भी बदलाव कर रहे हैं, तो उसे बेहद सावधानी से भरें.

