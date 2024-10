ETV Bharat / bharat

भूल गए हैं आधार से लिंक करवाया मोबाइल नंबर, टेंशन न ले, घर बैठे मिलेगी जानकारी

By ETV Bharat Hindi Team

घर बैठे जानें लिंक मोबाइल नंबर

अगर आप भूल गए हैं कि आपके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो घबराने करने की कोई जरूरत नहीं है. इसे चेक करने के UIDAI ने एक सरल प्रक्रिया बनाई है, जिसकी मदद से आप घर बैठे आसानी से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

कैसे चेक करें लिंक मोबाइल नंबर

सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं. यहां My Aadhaar सेक्शन पर क्लिक करें. इसके बाद Aadhaar Services के ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां Verify an Aadhaar Number विकल्प चुनें. अब अपना आधार नंबर दर्ज करें और Captcha कोड रजिस्टर करें. इसके बाद Proceed to Verify पर क्लिक करें. अब आपको आधार से जुड़ा आपका नंबर दिखाई देगा.

