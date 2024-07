ETV Bharat / bharat

आपके टूथपेस्ट में 'नॉनवेज' है? इस्तेमाल करने से पहले करें चेक, फॉलो करें आसान स्टेप्स - TOOTHPASTE IS NON VEG OR VEG

By ETV Bharat Hindi Team Published : 21 hours ago

टूथपेस्ट ( Getty Images )

नई दिल्ली: हर रोज हमारे दिन की शुरुआत टूथपेस्ट से दांत साफ करने से होती है.सुबह उठने के बाद हम लोग जो काम सबसे पहले करते हैं, वो है टूथपेस्ट से दांतों की सफाई. यही वजह है कि टूथपेस्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक अहम हिस्सा बन गया है. टूथपेस्ट में कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है. ये केमिकल्स हमारे दातों की देखभाल करते हैं. टूथपेस्ट में ऐब्रसिव्स, फ्लोराइड्स, डिटर्जेंट्स और ह्यूमेक्टेंट्स जैसे केमिकल्स का यूज होता है, जो हमारे दांतों से प्लाक को हटाने में मदद करते हैं. टूथपेस्ट में यूज होने वाला फ्लोराइड दांतों के इनेमल को मजबूत बनाता है और कैविटी भी रोकता है. वहीं, डिटर्जेंट टूथपेस्ट में झाग बनाने का काम करता है. ऐब्रसिव्स और ह्यूमेक्टेंट्स प्लाक को हटाने में मदद करते हैं. इतना ही नहीं आज कल कई टूथपेस्ट में फ्लेवरिंग एजेंट, एंटीबैक्टीरियल एजेंट, और नेच्युरल एलिमेंट भी मिलाए जाते हैं, जो दांतों को साफ करने में मदद करते हैं. हालांकि, कुछ घटनाओं के सामने आने के बाद इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या टूथपेस्ट में नॉनवेज मैटेरियल भी मिलाया जाता है? डेंन्टिस्ट की मानें तो दांतों को कैविटी से बचाने के लिए किसी नॉनवेज इंग्रीडिएंट की जरूरत नहीं होती है. टूथपेस्ट में मिलने वाले फ्लोराइड, ऐब्रसिव्स केमिकल्स और ह्यूमेक्टेंट्स (जैसे ग्लिसरीन) जैसे इंग्रीडिएंट्स ही काफी होते है. हालांकि, टूथपेस्ट में नॉनवेज इंग्रीडिएंट हैं या नहीं इसे चेक करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है. हालांकि, थोड़ी सावधानी बरत कर आप पता कर सकते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नॉन वेज इनग्रेडिएंट तो नहीं है. कैसे चेक करें वेज और नॉनवेज टूथपेस्ट

बता दें कि भारत में कंज्यूमर के लिए यह जानना अहम है कि वे जो टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वह वेजिटेरियन है या नॉनवेजिटेरियन. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने इसको लेकर कुछ स्पष्ट नियम और दिशा-निर्देश बनाए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को यह जानकारी मिलती है कि वह जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वह वेज है या नॉनवेज.

FSSAI के अनुसार, सभी खाद्य और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर स्पष्ट लेबलिंग होती है. अगर आप टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, तो उसके पैकेट पर मौदूज हरा या ब्राउन निशान जरूर देखें. अगर टूथपेस्ट की पैकेजिंग पर हरा बिंदु बना है तो यह वेजिटेरियन प्रोडक्ट का संकेत है. वहीं, ब्राउन निशान नॉनवेजिटेरियन प्रोडक्ट का संकेत है. टूथपेस्ट में यूज हुए इनग्रेडिएंट की लिस्ट पढ़ें

टूथपेस्ट वेज है या नॉन वेज, यह चेक करने के लिए आप टूथपेस्ट के पैकेज पर लिखी गई इनग्रेडिएंट को ध्यान से पढ़ें. क्योंकि उसमें कुछ सामान्य नॉनवेज इनग्रेडिएंट हो सकती है. इनमें ग्लीसरीन, कैल्शियम फॉस्फेट और एंजाइम्स हो सकते हैं. हो सकता है कि टूथपेस्ट में यूज होने वाली ग्लीसरीन जानवरों की चर्बी से बनाई गई हो. साथ ही कैल्शियम फॉस्फेट जानवरो की हड्डियों से प्राप्त किया गया हो. इसी तरह संभव है कि कुछ एंजाइम्स को जानवरों से लिया गया हो. कंपनी की वेबसाइट पर चेक करें

इतना ही नहीं आप इसे कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं. कई ब्रांड्स अपनी वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट्स और उनमें यूज होने वाले इनग्रेडिएंट के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं. इस जानकारी से आप पता कर सकते हैं कि आपका टूथपेस्ट वेज है या नॉनवेज.