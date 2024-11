ETV Bharat / bharat

PAN नंबर एक्टिव है या नहीं, घर बैठे कैसे करें चेक? जानें

अगर आपका पैन एक्टिव होगा तो इसमें लिखा होगा- PAN is Active and details are as per PAN. यानी पैन एक्टिव है और डिटेल पैन के अनुसार हैं.

क्यों इनएक्टिव हो जाता है पैन?

सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर पैन कार्ड के इनएक्टिव क्यों हो जाता है. बता दें कि पैन इनएक्टिव होने के कई कारण हैं. इसमें पैन का आधार से लिंक का न होना और किसी व्यक्ति के पास कई पैन कार्ड होना शामिल हैं. इसके अलावा आयकर विभाग उन पैन कार्ड को इनएक्टिव कर देता है, जिन्हें वह फर्जी मानता है.

पैन इनएक्टिव होने पर क्या करें?

अगर किसी वजह से आपका पैन इनएक्टिव हो गया है तो आपको अपने पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए आयकर विभाग में रिक्वेस्ट देनी होगी. इसके साथ इसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उपयोग किए गए पैन की कॉपी, आयकर विभाग के पक्ष में क्षतिपूर्ति बॉन्ड, इनएक्टिव किए गए पैन नंबर से पिछले तीन सालों में दाखिल किए गए आईटीआर की कॉपी जैसे डॉक्यूमेंट भी भेजने होंगे. रिक्वेस्ट मिलने के बाद अपके क्षेत्र का मूल्यांकन अधिकारी इसकी जांच करेगा और सबकुछ सही होने पर 15-30 दिनों में आपके पैन कार्ड को फिर एक्टिव कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- QR कोड के साथ आ रहा नया PAN Card, बदल जाएगा यूज करने का तरीका, जानें खासियत