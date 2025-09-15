ETV Bharat / bharat

आधार कार्ड में नाम ठीक करने का सबसे आसान तरीका, मिनटों में हो जाएगा काम

अब आप बिना किसी सेंटर पर जाए सिर्फ मोबाइल फोन के जरिए आधार में अपने नाम की गलती को ठीक कर सकते हैं

Aadhar
आधार कार्ड में नाम ठीक करने का सबसे आसान तरीका (सांकेतिक तस्वीर Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2025 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आज आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए जरूरी दस्तावेज बन गया है. सिम खरीदने से लेकर बैंकिंग तक इसका इस्तेमाल होता है. इसके अलावा इसका उपयोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी किया जाता है.

ऐसे में अगर आपके आधार कार्ड में भी नाम के स्पेलिंग गलत है तो यह आपके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है. हालांकि, आपको घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अब आप घर बैठे आधार में अपने गलत नाम को ठीक कर सकते हैं. यानी अब आपको आधार में मौजूद गलत नाम तो ठीक करने के लिए आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है.

बता दें कि अब आप बिना किसी सेंटर पर जाए सिर्फ मोबाइल फोन के जरिए आधार में अपने नाम की गलती को ठीक कर सकते हैं, तो चलिए अब आपको आधार में नाम ठीक करने का तरीका बताते हैं.

आधार कार्ड में नाम ठीक करने तरीका

  • सबसे पहले तो UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर विजिट करें.
  • इसके बाद माय आधार सेक्शन में जाएं.
  • अब अपडेट आधार के विक्लप पर क्लिक करें.
  • फिर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करें.
  • इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें.
  • अब मोबाइल पर जो OTP मिला है उससे लॉग-इन करें.
  • इसके बाद अपडेट डेमोग्राफिक डेटा के ऑप्शन को सेलेक्ट करें.
  • अब उस जानकारी का चुनें जिसे ठीक करना है, जैसे – नाम, जन्मतिथि, पता वगैरा.
  • इसके बाद नाम की सही स्पेलिंग ध्यान से टाइप करें.
  • अब एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि को अपलोड करें.
  • इसके बाद रिक्वेस्ट को सबमिट कर दें.
  • इतना करते ही आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर (SRN) मिलेगा.
  • इस नंबर से आप अपने अपडेट की कंडीशन ट्रैक कर सकते हैं.

नाम अपडेट करते समय इन बातों का रखें खास ध्यान
आधार कार्ड में नाम ठीक करते वक्त सिर्फ सही और वैध डॉक्यूमेंट ही अपलोड करें. UIDAI के रूल्स में मुताबिक जीवनकाल में अधिकतम दो बार ही नाम में चेंज किया जा सकता है. इसलिए नाम की स्पेलिंग ठीक करें और अगर नाम सुधारते टाइम कोई गलती रह गई, तो बार-बार बदलाव कर पाना संभव नहीं होगा.

यह भी पढ़ें- जल्द लॉन्च होगा नया ऐप, आधार में जन्मतिथि, एड्रेस अपडेट करना होगा आसान, जानें क्या होंगे फीचर्स?

For All Latest Updates

TAGGED:

AADHARAADHAR CARD NAME CHANGENAME SPELLING CORRECTION IN AADHARHOW TO CHANGE SPELLING IN AADHARAADHAR CARD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.