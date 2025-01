ETV Bharat / bharat

UAN अकांउट पर नाम कैसे बदलें, किन दस्तावेजों की होगी जरूरत? जानें सबकुछ - HOW TO CHANGE NAME ON UAN

UAN अकांउट पर नाम कैसे बदलें ( Getty Images )

By ETV Bharat Hindi Team Published : 6 minutes ago

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ग्राहकों को अपने EPF अकाउंट से धन निकालने की अनुमति देता है. हालांकि, पीएफ अकाउंट से सुचारू निकासी के लिए सदस्यों को सटीक बैंक अकाउंट रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता होती है. कई बार कर्मचारी जब अपने EPF अकाउंट से पैसे निकालता है, तो गलत जानकारी सबमिट करने की वजह से उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. खासकर नाम को लेकर. ऐसे में जरूरी है कि आपके पीएफ अकाउंट में दर्ज आपके नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए. अगर आपके नाम की स्पेलिंग में भी कुछ गलती है तो अब आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं. नाम में बड़े सुधार करने के लिए आपको कम से कम 3 दस्तावेज (आधार अनिवार्य है) जमा करना होगा. आप यूनिफाइड मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपना नाम अपडेट कर सकते हैं.