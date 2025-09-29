ETV Bharat / bharat

पासपोर्ट में कैसे बदलें एड्रेस, जानें आसान तरीका

नई दिल्ली: अगर आप भारत के बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है. बिना पासपोर्ट के आप किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आपके पासपोर्ट में दी गई जानकारी न सिर्फ ठीक हो बल्कि अपडेट भी हो. खासकर आपका पता.

ऐसे में अगर आप किसी नए पते पर शिफ्ट हुए हैं, तो आपके लिए सबकुछ आधिकारिक और परेशानी मुक्त रखने के लिए पासपोर्ट में अपना एड्रेस अपडेट करना जरूरी है. इतना ही पासपोर्ट में एड्रेस अपडेट करवाना अब काफी आसान हो गया है. आप कुछ आसान चरणों में पासपोर्ट में दर्ज अपना पता अपडेट कर सकते हैं. तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पासपोर्ट में एड्रेस को कैसे बदला जा सकता है.

पासपोर्ट में कैसे बदलें एड्रेस?