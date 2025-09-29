ETV Bharat / bharat

पासपोर्ट में कैसे बदलें एड्रेस, जानें आसान तरीका

अगर आप किसी नए पते पर शिफ्ट हुए हैं, तो आपके लिए अपने पासपोर्ट में एड्रेस अपडेट करना जरूरी है.

Passport
पासपोर्ट में कैसे बदलें एड्रेस (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2025 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: अगर आप भारत के बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है. बिना पासपोर्ट के आप किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आपके पासपोर्ट में दी गई जानकारी न सिर्फ ठीक हो बल्कि अपडेट भी हो. खासकर आपका पता.

ऐसे में अगर आप किसी नए पते पर शिफ्ट हुए हैं, तो आपके लिए सबकुछ आधिकारिक और परेशानी मुक्त रखने के लिए पासपोर्ट में अपना एड्रेस अपडेट करना जरूरी है. इतना ही पासपोर्ट में एड्रेस अपडेट करवाना अब काफी आसान हो गया है. आप कुछ आसान चरणों में पासपोर्ट में दर्ज अपना पता अपडेट कर सकते हैं. तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पासपोर्ट में एड्रेस को कैसे बदला जा सकता है.

पासपोर्ट में कैसे बदलें एड्रेस?

  • सबसे पहले पासपोर्ट सर्विस पोर्टल पर जाएं और यहां न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.
  • अब आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी और अपने नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना होगा.
  • इसके बाद कैप्चा दर्ज करें और रजिस्टर बटन पर क्लिक कर दें.
  • अब आप अपनी रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी से पासपोर्ट सर्विस पोर्टल पर लॉग इन करें.
  • इसके बाद आपको ऐप्लिकेशन होम पेज से नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई या पासपोर्ट रीइश्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा.
  • अब ऑनलाइन आवेदन ऐप्लिकेशन फिल करने के लिए क्लिक हियर ऑप्शन वाली लिस्ट में से दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करें.
  • यहां आवेदन का प्रकार और पासपोर्ट बुकलेट के प्रकार जैसी जानकारी दर्ज करें.
  • फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें.
  • इसके बाद आपको व्यू सेव्ड या सबमिटेड एप्लिकेशन ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा.
  • इसके बाद पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट लिंक पर क्लिक करें और फीसपेमेंट पर क्लिक करें.
  • इसके बाद अपनी सहुलियत के हिसाब से अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें.
  • शेड्यूल फिक्स करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प चुनें और पेमेंट करें.
  • ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, तो आप चालान पेमेंट ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं।
  • पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें.
  • अब अपनी PSK लोकेशन सेलेक्ट करें और ऐप्लिकेशन रिसिप्ट प्रिंट करें.

रिसिप्ट मिलने के बाद अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र या क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस जाएं. याद रहे आपको उसी पासपोर्ट केंद्र जाना है, जहां के लिए आपने अपॉइंटमेंट लिया है. इस दौरान ऐप्लिकेशन रिसिप्ट और फोन पर मिले मैसेज के साथ आपको अपने जरूरी डॉक्यूमेंट भी ले जाने होंगे. वहां जाकर आपका पासपोर्ट एड्रेस बदलने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

यह भी पढ़ें- भारत में E-Passport सुविधा शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन, क्या हैं इसके फायदे

For All Latest Updates

TAGGED:

PASSPORTCHANGE ADDRESS IN PASSPORTTO CHANGE ADDRESS IN PASSPORTPASSPORT ADDRESSHOW TO CHANGE ADDRESS IN PASSPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत ने पाकिस्तान से फाइनल जीतने के बावजूद एशिया कप ट्रॉफी क्यों नहीं ली? BCCI ने बताई वजह

मिडिल ईस्ट पर ट्रंप का बड़ा बयान, दिया कुछ विशेष होने का संकेत, गाजा डील होने की उम्मीद

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

29 सितंबर 2025 का पंचांग: नवरात्रि के आठवें दिन करें मां की आराधना, मनोकामना होगी पूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.