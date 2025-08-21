ETV Bharat / bharat

वोटर कार्ड कैसे कैंसिल करें? एक से ज्यादा ID रखने वाले दें ध्यान - VOTER CARD

नियमों के मुताबिक एक शख्स सिर्फ एक ही वोटर कार्ड रख सकता है. एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखना अवैध है.

voter ID
वोटर कार्ड कैसे कैंसिल करें? (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2025 at 7:58 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: हर भारतीय के पास कुछ दस्तावेजों जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड होना बेहद जरूरी होता है. इन दस्तावेजों की जरूरत आए दिन किसी न किसी काम के लिए पड़ती रहती है. इन दस्तावेजों का इस्तेमाल आमतौर पहचान पत्र, बैंकिग और सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए किया जाता है.

ऐसे में अगर आप भारत के नागरिक हैं और चुनाव के दौरान वोटिंग करते है तो आपको वोट डालने के लिए वोटर कार्ड की जरूरत होती है. 18 साल से ऊपर का कोई भी नागरिक वोटर कार्ड के लिए आवेदन दे सकता है. हालांकि, वोटर कार्ड बनवाने के लिए कुछ जरूरी नियम होते हैं.

नियमों के मुताबिक एक शख्स सिर्फ एक ही वोटर कार्ड रख सकता है. एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखना अवैध होता है. ऐसे में अगर आपके पास भी है दो वोटर कार्ड हैं तो तुरंत इनमें से एक वोटर कार्ड को कैंसिल करवा दें.

वोटर कार्ड कैंसिल करवाने की प्रक्रिया?
इसके लिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशल वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं. अगर आपका पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करना होगा. नहीं है तो मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद आपको होमपेज पर 'Forms' सेक्शन में जाएं. यहां Form 7 (Objection for inclusion/Deletion of name) पर क्लिक करें. इसके बाद फॉर्म में अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, वोटर ID नंबर जैसी जानकारी भरें.

इसके बाद आपको बताना होगा आप कार्ड कैंसिल क्यों करना चाहते हैं. इसके लिए आपको'Reason for Deletion' में जाकर डुप्लीकेट कार्ड या डबल रजिस्ट्रेशन में से कोई एक विक्लप सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद आपको अपनी वोटर आईडी की कॉपी अपलोड करनी होगी और फिर फॉर्म सबमिट करना होगा.

फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसके जरिए आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं. प्रक्रिया पूरी करने के बाद BLO आपकी रिक्वेस्ट के आधार पर आपके घर आएगा और वेरिफिकेशन करेगगा. इस प्रक्रिया में 15 से 30 दिन का समय लग सकता है.

कैंसिल नहीं करवाने पर क्या होगा?
अगर आपके पास दो वोटर कार्ड हैं और आपने इसमें से एक वोटर कार्ड को कैंसिल नहीं करवाया तो भविष्य में आपको दिक्कत आ सकती है. चूंकि एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखना अवैध है, इसलिए चुनाव आयोग इसे गलत मानता. ऐसे में अगर चुनाव आयोग पाता है कि आपके पास दो वोटर ID हैं. तो आपका नाम दोनों जगह से काटे जा सकते हैं.

इतना ही नहीं अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वोटर कार्ड बनवाने के लिए एक से ज्यादा बार रजिस्ट्रेशन कराता है या फर्जी जानकारी देकर वोटर कार्ड हासिल करता है तो उसके खिलाफ BNS धारा 179 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें एक साल तक की जेल का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें- 'सत्र न चलने पर काटी जाए सांसदों की सैलरी', निर्दलीय सांसद ने बैनर लेकर किया प्रदर्शन

नई दिल्ली: हर भारतीय के पास कुछ दस्तावेजों जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड होना बेहद जरूरी होता है. इन दस्तावेजों की जरूरत आए दिन किसी न किसी काम के लिए पड़ती रहती है. इन दस्तावेजों का इस्तेमाल आमतौर पहचान पत्र, बैंकिग और सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए किया जाता है.

ऐसे में अगर आप भारत के नागरिक हैं और चुनाव के दौरान वोटिंग करते है तो आपको वोट डालने के लिए वोटर कार्ड की जरूरत होती है. 18 साल से ऊपर का कोई भी नागरिक वोटर कार्ड के लिए आवेदन दे सकता है. हालांकि, वोटर कार्ड बनवाने के लिए कुछ जरूरी नियम होते हैं.

नियमों के मुताबिक एक शख्स सिर्फ एक ही वोटर कार्ड रख सकता है. एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखना अवैध होता है. ऐसे में अगर आपके पास भी है दो वोटर कार्ड हैं तो तुरंत इनमें से एक वोटर कार्ड को कैंसिल करवा दें.

वोटर कार्ड कैंसिल करवाने की प्रक्रिया?
इसके लिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशल वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं. अगर आपका पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करना होगा. नहीं है तो मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद आपको होमपेज पर 'Forms' सेक्शन में जाएं. यहां Form 7 (Objection for inclusion/Deletion of name) पर क्लिक करें. इसके बाद फॉर्म में अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, वोटर ID नंबर जैसी जानकारी भरें.

इसके बाद आपको बताना होगा आप कार्ड कैंसिल क्यों करना चाहते हैं. इसके लिए आपको'Reason for Deletion' में जाकर डुप्लीकेट कार्ड या डबल रजिस्ट्रेशन में से कोई एक विक्लप सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद आपको अपनी वोटर आईडी की कॉपी अपलोड करनी होगी और फिर फॉर्म सबमिट करना होगा.

फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसके जरिए आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं. प्रक्रिया पूरी करने के बाद BLO आपकी रिक्वेस्ट के आधार पर आपके घर आएगा और वेरिफिकेशन करेगगा. इस प्रक्रिया में 15 से 30 दिन का समय लग सकता है.

कैंसिल नहीं करवाने पर क्या होगा?
अगर आपके पास दो वोटर कार्ड हैं और आपने इसमें से एक वोटर कार्ड को कैंसिल नहीं करवाया तो भविष्य में आपको दिक्कत आ सकती है. चूंकि एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखना अवैध है, इसलिए चुनाव आयोग इसे गलत मानता. ऐसे में अगर चुनाव आयोग पाता है कि आपके पास दो वोटर ID हैं. तो आपका नाम दोनों जगह से काटे जा सकते हैं.

इतना ही नहीं अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वोटर कार्ड बनवाने के लिए एक से ज्यादा बार रजिस्ट्रेशन कराता है या फर्जी जानकारी देकर वोटर कार्ड हासिल करता है तो उसके खिलाफ BNS धारा 179 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें एक साल तक की जेल का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें- 'सत्र न चलने पर काटी जाए सांसदों की सैलरी', निर्दलीय सांसद ने बैनर लेकर किया प्रदर्शन

For All Latest Updates

TAGGED:

VOTER IDHOW TO CANCEL VOTER CARDHOW TO CANCEL VOTER IDVOTER ID CANCELVOTER CARD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: बी सुदर्शन का नामांकन, बोले- चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है

62,000 करोड़ का रक्षा सौदा, HAL को मिला 97 तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर

गाजा शहर पर हमले को लेकर इजराइल बेकरार, रिजर्व सैनिकों को बुलाया

Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: पढ़ें और जानें गूगल के इन नए पिक्सल फोन्स का अंतर, कौनसा खरीदेंगे आप?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.