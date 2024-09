ETV Bharat / bharat

लोवर बर्थ कन्फर्म पाने के लिए सीनियर सिटिजन अपनाएं यह अनोखा तरीका, चुटकियों में दूर होगी दिक्कत - senior citizens lower berth

By ETV Bharat Hindi Team

टिकट बुक कराते समय आपको कुछ रूल्स फॉलो करने की जरूरत है. ऐसा करने पर आप आसानी से लोवर बर्थ पा सकते हैं. टिकट बुक कराते समय आपको एक रिजर्वेशन च्वाइस 'Book only if lower berth is alloteed' ऑप्शन का चयन करना होगा. यदि आप इस ऑप्शन का चयन नहीं करेंगे तो आपको अपर या मिडिल बर्थ भी मिल सकता है. अपर या मिडिल बर्थ मिलने की स्थिति में आप ट्रेन में आप ऑन ड्यूटी टीटीई से संपर्क कर लोवर बर्थ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. लोवर बर्थ खाली होने पर टीटीई आपकी मदद कर सकता है. टीटीई लोवर बर्थ उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत है.

सीनियर सिटिजन्स लोवर बर्थ के क्या है नियम

सीनियर सिटिजन्स लोवर बर्थ रिजर्वेशन को लेकर रेलवे की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं. इसके तहत स्लीपर और एसी क्लास में सीनियर सिटिजन के कुछ सीट रिजर्व होते हैं. स्लीपर क्लास में प्रति कोच 6 लोवर सीट और एसी 3 टीयर और 2 टीयर में 3 लोवर बर्थ रिजर्व होते हैं. इन लोवर बर्थ को पाने के लिए आपको यात्रा तिथि से काफी पहले टिकट बुक कराना होगा. इसी के साथ दिव्यांगों के लिए भी लोवर बर्थ रिजर्व होते हैं. ये सीट खाली होने की स्थिति में आपको एलॉट किया जा सकता है.